Hurrikan Ida zerstört das Jazz-Denkmal von New Orleans, das Louis Armstrongs “zweite Heimat” genannt wird | Intelligente Nachrichten

Hurrikan Ida fegte über die Golfküste Wenigstens am Sonntag töten ein Person und hinterlässt mehr als einen Million ohne Strom in Louisiana, Mississippi und Alabama.

Der volle Umfang der die Verwüstung des Sturms das wird sich noch zeigen. Aber wie Bryan Pietsch für die Washington Post, das reich an Geschichte Die Stadt New Orleans hat mindestens ein ikonisches Gebäude verloren: ein schmales Backsteingebäude in der South Rampart Street 427, das einstürzte, nachdem sich Wasser auf seinem Dach gesammelt hatte.

Bilder vor und nach der Veranstaltung viral zu Twitter, Aufforderung verschoben Zeitschrift und andere Medien, um das Gebäude als Schneiderei und Residenz Karnofsky-ein Ort, den die Jazzlegende Louis Armstrong einst als “zweite Heimat” betrachtet, so die Nationalparkservice (NPS).

Armstrong wurde 1901 geboren und wuchs in der nahegelegenen Perdido Street auf. Im Jahr 1913 eröffnete die jüdische Familie Karnofsky ihr gleichnamiges Geschäft am South Rampart, einem Straßenabschnitt, der hauptsächlich von Geschäften im Besitz von Einwanderern bevölkert war, die schwarze Kundschaft bedienten. Die Karnofskys gaben Armstrong einen Job und ein Gemeinschaftsgefühl, so der Radiosender für Kulturerbe WWOZ.

Deshalb habe ich vorher Bilder gemacht. Das Gebäude wurde zerstört von #Ida #NOLA pic.twitter.com/z1sLf3I4Q2 – Joël Franco (@OfficialJoelF) 30. August 2021

John McCusker, ein Rentner Zeiten-Picayune Reporter, der sich jahrelang für die Wiederherstellung der jetzt verlassenen Site eingesetzt hat, sagt die lokale CBS-Tochtergesellschaft WWL-TV dass Armstrong eine enge Beziehung zur Familie hatte.

“Louis sagte, es seien die Karnofskys gewesen, die ihm die Liebe zum Singen eingeflößt haben”, sagt McCusker. „Die Familie fütterte ihn und sie aßen zusammen zu Abend und sangen, um die Kinder einzuschläfern. “

Armstrong kaufte seinen ersten Horn (ein Blechbläser kürzer und breiter als eine Trompete) mit Geld, das vom Karnofsky geliehen wurde. Er verfolgte eine revolutionäre Karriere als Sänger, Performer und Trompeter.

„Louis Armstrongs Improvisationen haben die Jazzlandschaft definitiv verändert, indem sie den improvisierten Solisten zum Mittelpunkt der Aufführung gemacht haben“, schrieb der Musikwissenschaftler Steven Lewis für Smithsonian Musik im Jahr 2016. “[T]Die energische und mitschwingende rhythmische Dynamik seines Spiels hatte einen großen Einfluss auf Solisten aller Genres der amerikanischen Popmusik.

Trotz Armstrongs tiefem Einfluss auf die amerikanische Musik ist das Viertel, in dem er aufgewachsen ist, verfallen. Neben dem Karnofsky-Haus beherbergt der 400er Block der Rampart Street die Kleine Juwelenmesse, das Irokesen-Theater und der Adlerlounge—Alle bemerkenswerten Institutionen in der Jazzgeschichte von New Orleans, von WWOZ.

Seit Juli 2019 ist das in Cleveland ansässige Unternehmen GBX-Gruppe hatte den größten Teil des historischen Blocks 400. Das Unternehmen beabsichtigte, die Räume zu restaurieren und als Unterhaltungs- und Musiklokale wiederzueröffnen, wie von Gordon Russell und Ian McNulty für . berichtet NOLA.com damals.

Verteidiger der Geschichte setzen sich seit mindestens 2011 für den Schutz dieser bemerkenswerten Weite von Gebäuden ein, von denen viele von Vandalismus und Zerstörung bedroht sind. In diesem Jahr schrieb Rebecca Mowbray für die Zeiten-Picayune, “eine Reihe von Gebäuden in der Innenstadt, die von vielen als Geburtsort des Jazz angesehen werden [was] bröckelt.”

In einer E-Mail an Zeiten-Picayune, Kuratorin des Smithsonian John Edward Hass sagte: “Es gibt wahrscheinlich keinen anderen Block in Amerika mit Gebäuden von solcher Bedeutung für die Geschichte der großen Kunstform unseres Landes, des Jazz.”

Er fügte hinzu: „Es wäre eine schreckliche Schande, wenn diese Strukturen zerfallen könnten. Sie haben das Potenzial, bemerkenswerte Geschichten über die Kultur von New Orleans und die amerikanische Musik zu erzählen. “

Der historische Karnofsky-Laden, der engen Gönnern von Louis Armstrong gehört, wurde vom Hurrikan Ida dem Erdboden gleichgemacht. pic.twitter.com/p1lIf0DATk – John Simerman (@johnsimerman) 30. August 2021

Das alte Karnofsky-Haus wurde vom Hurrikan Ida, der Louisiana mit Winden von traf, “ziemlich auseinandergerissen”. ca. 150 Meilen pro Stunde, wie Duke Carter für berichtet WWL-TV. Videoaufnahmen von der Szene zeigten einen Haufen Ziegelsteine, wo einst das Haus und die Ladenfront standen.

Ida hat auch die meisten gelöscht Mauer Jazzlegende Kumpel fett und seine Bande. Der Künstler Brandan “Bmike” Odums malte das Abbild zu Ehren der Jubiläumsfeierlichkeiten in New Orleans im Jahr 2018.

Der Sturm traf am 16. Jahrestag von auf Land Wirbelsturm Katrina. Während der Naturkatastrophe schlecht konzipiert Deiche und ein schlampiger Notfallmaßnahmen führt zu mehr als 1000 Todesopfer und verursachten verheerende Überschwemmungen im Süden. Die Bundesregierung hat seitdem 14,5 Milliarden US-Dollar für die Stärkung von Schleusen, Deichen und Sturmschutz in . ausgegeben New Orleans und die umliegenden Vororte, schreibt Jeff Amy für die Zugehörige Presse (AP).

Dieses Deichsystem scheint erhalten geblieben zu sein, die New York Times Montagmorgen gemeldet. Such- und Rettungsaktionen laufen.

“Es besteht kein Zweifel, dass die kommenden Tage und Wochen für unseren Staat extrem schwierig werden und viele, viele Menschen auf eine Weise getestet werden, die wir uns nur vorstellen können”, sagte der Gouverneur von Louisiana. John Bel Edwards, am Sonntagnachmittag, zitiert von der Mal.