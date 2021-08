Anna Kiesenhofer ist ein mathematisches Genie, dem gerade einer der größten Schocks in der Geschichte der Olympischen Spiele gelungen ist

Die Österreicherin galt als Neuling im Vergleich zu ihren Konkurrenten, darunter Titelverteidigerin Anna van der Breggen, ehemalige Olympia-Dritte Elisa Longo Borghini, Britin Lizzie Deignan, Deutsche Lisa Brennauer und ehemalige Weltmeisterin Annemiek van Vleuten.

Aber Kiesenhofer, der erst 2017 Profi wurde, ließ sich vom Weltklasse-Kader nicht stören. Stattdessen fuhr sie die 147 Kilometer lange Strecke und kämpfte gegen sengende Hitze und zermürbende Feuchtigkeit, um Österreichs erstes olympisches Radsportgold seit 1896 zu sichern.

“Es war ziemlich extrem”, sagte Kiesenhofer gegenüber Coy Wire von CNN Sport. “Ich habe noch nie in meinem Leben so viel geleert, ich habe einfach jede Muskelbrandmauer in meinen Beinen getötet.”

Wenn andere davon ausgegangen waren, dass Kiesenhofer dies im Peloton am Sonntag ausgleichen würde, tat der 30-jährige Österreicher sicherlich nicht.

“Es gibt immer diese kleine Hoffnung, diesen kleinen Gedanken, ja, ich könnte gewinnen”, sagte sie. “Wenn ich am Start bin, bedeutet das, dass ich vorbereitet bin, ich will gewinnen. Aber ich weiß auch, dass ich hier realistischerweise nicht gewinnen sollte.”

Sie gehörte vom ersten Moment an zu einer Gruppe von Ausreißern, doch erst auf der Zielgeraden zeigte sich Kiesenhofer als dunkles Pferd, solo auf den letzten 40 Kilometern, als sie anfing, „Gold zu zielen“.

Am Ende half Kiesenhofer dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren, als sie das Rennen in weniger als vier Stunden beendete – 75 Sekunden vor Silbermedaillengewinner Van Vleuten.

Als die österreichische Radsportlerin merkte, dass sie Gold gewonnen hatte, hob sie die Arme in die Luft, bevor sie auf ihr Team zutaumelte und ungläubig Freudentränen weinte.

“Das war unrealistisch, denn niemand hätte es geglaubt”, sagte sie. “Es war einfach unglaublich. Ich konnte es nicht glauben, selbst wenn ich die Grenze überquerte, konnte ich es nicht glauben.”

Familien Unterstützung

Als sie auf den letzten Kilometern alleine losfuhr, motivierte Kiesenhofer die Erinnerungen an ihre Nächsten, die jeden Moment des Rennens mit ihr in Österreich erlebten und dort eine Live-Übertragung des Rennens verfolgten.

„Meine Familie, ich wusste, dass sie zuschauten, ich habe sie visualisiert“, sagt sie. “Ich dachte an sie, an einige ehemalige Trainer, die ich hatte, an Freunde, die meine Motivation waren.”

Auch wenn ihre Familie “Radfahren nicht sehr mag”, sagt Kiesenhofer, dass sie am Ende des Tages einfach nur glücklich sein soll, auch wenn das bedeutet, gegen alle Widrigkeiten zu kämpfen und Olympiasiegerin zu werden.

“Sie wissen nicht viel über Radfahren, den Sport selbst […] Es ist eine große Motivation für mich während eines Rennens zu wissen, dass sie zusieht, auch wenn sie [mother] hat nicht wirklich eine ahnung.”

Ein psychologischer Vorteil

Von einer versierten Akademikerin zur Olympiasiegerin, sagt Kiesenhofer, sie sei immer im Takt ihrer eigenen Trommel gelaufen.

Sie ist seit 2017 nicht mehr Teil eines professionellen Radsportteams, eine Entscheidung, die sie aus eigener Initiative getroffen hat.

Kiesenhofer räumt ein, von den ehemaligen Trainern gelernt zu haben, sagt aber im Grunde: “Es hat einfach nicht zu meinem Charakter gepasst. Ich mag es, unabhängig zu sein. Ich mag meine Entscheidungen wie meinen Trainingsplan, meine Rennen usw. . ”

Was ihr vielleicht an körperlicher Unterstützung fehlt, macht sie sicherlich durch ihre intellektuellen Fähigkeiten wett.

Mit einem Master in Mathematik der University of Cambridge in England und einem Doktortitel in angewandter Mathematik an der Polytechnic University of Catalonia in Barcelona plant Kiesenhofer akribisch seine eigene Trainings-, Ernährungs- und Laufstrategie.

„Als Mathematikerin ist man es gewohnt, Probleme selbst zu lösen, das ist meine Herangehensweise ans Radfahren“, sagt sie.

„Viele Radfahrer sind es gewohnt, Leute zu haben, die das für sie tun […] Ich meine, sie haben einen Trainer, sie haben einen Ernährungsberater, sie haben den Mann, der das Rennen für sie plant“, fügt sie hinzu. Ich mache diese ganze Arbeit einfach selbst.

“Ich wage es, anders zu sein”

Der Schlüssel zum Erfolg? Sie hat keine Angst, die Aspekte ihres Charakters anzunehmen, die sie einzigartig machen.

“Ich traue mich, anders zu sein. Ich habe eine andere Herangehensweise und das bedeutet, dass ich auch unberechenbar bin, und genau das ist gestern passiert”, sagte sie. “Die Leute haben nicht vorhergesehen, die Leute dachten nicht, dass ich gewinnen könnte.”

Sie hofft, dass ihre Geschichte andere dazu inspirieren kann, “nicht aufzugeben, durchzuhalten. […] mach, was zu deinem Charakter passt.”

„Du musst nur deinem Instinkt folgen“, fügt sie hinzu.

Diese Instinkte werden es ihm ermöglichen, sein Versprechen einzuhalten, im nächsten Semester akademisch zu unterrichten.

„Ich habe von meinen Kollegen gehört“, fügt sie hinzu. “Ich weiß, dass Schüler immer den Namen des Lehrers googeln. Früher folgten die Schüler meinem Fahrrad und wünschten mir Glück, wenn sie wussten, dass ein Rennen stattfinden würde.”

Trotz der neuen Aufmerksamkeit, Olympiasiegerin zu sein, besteht Kiesenhofer darauf, dass sie ein Leben abseits des Rampenlichts führen möchte.

„Ich möchte mein Leben weiterleben“, sagt Kiesenhofer, der sich auf ein Wiedersehen mit seiner Familie in Österreich freut.

“Es wäre so schön, sie zu sehen. Es ist ihnen egal, was um meinen Hals liegt. Sie lieben nur mich, mich und nicht den Olympiasieger.”