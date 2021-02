Hunderte von hochgradig Kannibalen-Spinnen dringen in Teenager-Schlafzimmer in Australien ein

Für alle, die sagen, dass es sich um Photoshopping handelt, ist hier ihr aktuelles Video. pic.twitter.com/2Zcro0nra728. Januar 2021

Das Knacken kleiner Füße im Kinderzimmer ist ein fröhliches Geräusch – außer vielleicht, wenn diese Füße Hunderten von Babys gehören Jägerspinnen .

“Gaaaahhhhhhhh, eine Freundin von mir in Sydney, ist gerade in das Zimmer ihrer Tochter gegangen und hat es gefunden”, sagte Peta Rogers, wohnhaft in Hobart, Australien getwittert Rogers ‘Freundin in Sydney, die darum bat, nicht in den sozialen Medien identifiziert zu werden, schickte am 27. Januar Fotos und ein Video des Schlafzimmers ihrer Tochter an Rogers, nachdem der Teenager ihr gesagt hatte: “Mama, wir haben dort oben ein paar Spinnen.” Die australische Rundfunkgesellschaft (ABC) berichtet am 30. Januar.

Als Rogers ‘Freundin nachforschte, fand sie mehrere Spinnen in der Ecke des Raumes. “Es ist nicht schlecht, es sind vielleicht 50 oder 60”, sagt sie im Video. Und dann drehte sie die Kamera in eine andere Ecke und enthüllte mindestens doppelt so viele hockende Spinnen an Wänden und Decke.

“Sie sind so süß!” sie ruft aus.

Verbunden: Auf Fotos: die unglaublichen Spinnentiere der Welt

Als die Sydneyerin ihre langbeinigen Gäste filmte, spekulierte sie, dass es sich um Babyjägerspinnen handelte, die zur Spinnenfamilie Sparassidae gehören und in Australien und anderen Orten mit warmem Klima weit verbreitet sind. Eine Jägerart, die Riesenjägerspinne (Heteropodenmaxima) aus Laos, hat eine Beinlänge von bis zu 30 Zentimetern und ist nach Durchmesser die größte Spinne der Welt. Der durchschnittliche Jäger hat jedoch eine Beinlänge von nicht mehr als 12,7 cm (5 Zoll) und eine Körperlänge von nur 2,5 cm (1 Zoll).

Während des Sommers in Australien explodieren die Jägerpopulationen und es ist nicht ungewöhnlich, dass Spinnen ihren Weg in die Häuser der Menschen finden, Australiens Nine News berichtet Montag (1. Februar). Tatsächlich hatten laut ABC in dieser Woche viele Einwohner von Sydney Jägerbefall gemeldet, möglicherweise aufgrund der jüngsten Wetterbedingungen. Eine Niederdruckfront nach mehreren Tagen hoher Temperaturen brachte Regen und Feuchtigkeit; Jagdspinnen suchen oft Schutz in menschlichen Häusern, wenn die Hitze und Luftfeuchtigkeit zu stark sind, da Häuser viele sichere Ecken und Winkel bieten, in denen sich Spinnen verstecken können – und in denen Frauen ihre Eier legen können, sagte der Arachnologe Robert Raven, Leiter der terrestrischen Artenvielfalt in Australien . Queensland Museum.

Diese Art von Wetter eröffnet jedoch auch günstige Bedingungen für das Schlüpfen von Jägereiern, fügte Raven hinzu.

“Niedriger Druck ist einer der Auslöser für die Entstehung des Eiersacks”, sagte Raven gegenüber ABC. Warme, feuchte Luft ist ideal für dünnhäutige Babyspinnen, die bei zu trockenen Bedingungen schnell austrocknen. Ein Eiersack kann Hunderte von Babyjägern aufnehmen – was zu massiven Infektionen wie diesem im Video führen kann.

Leider verweilen diese dichten Ansammlungen süßer Babyspinnen nicht lange, da Spinnen “sehr kannibalisch” sind und sich innerhalb von ein oder zwei Tagen schnell gegenseitig verschlingen, so die Arachnologin Lizzie Lowe, Postdoktorandin bei der Behavioral Ecology Group an der Macquarie University in Australien, sagte Nine News.

Ursprünglich geschrieben auf Live Science.