Laut Karl-Heinz Rummenigge, CEO von München, kämpfen Chelsea und Liverpool mit Bayern München im Rennen um RB Leipzigs Verteidiger Dayot Upamecano in diesem Sommer.

Himmel Deutschland berichten, dass Upamecano im nächsten Fenster das erste Transferziel der Bayern ist, da der französische Nationalspieler das Interesse einer Vielzahl europäischer Vereine geweckt hat.

Der 22-Jährige, der im vergangenen Sommer eine Vertragsverlängerung mit Leipzig unterzeichnet hat, hat sich seit seinem Wechsel zum Schwesterclub Red Bull Salzburg im Jahr 2017 hervorgetan und 138 Spiele in allen Wettbewerben bestritten. Er spielte eine entscheidende Rolle bei Julian Nagelsmanns Einzug ins Halbfinale der Champions League in der vergangenen Saison.

Bayern-Chef Rummenigge hat bestätigt, dass Gespräche zwischen den Vereinen begonnen haben, gibt jedoch zu, dass sie einer harten Konkurrenz durch andere Premier-League-Mannschaften ausgesetzt sein werden, wenn sie versuchen, ihn in die Allianz Arena zu locken.

“Neben Bayern München sind mindestens zwei ziemlich attraktive Vereine interessiert [in Upamecano]Bayern CEO sagte Himmel Deutschland.

„Der Punkt ist, der Spieler ist interessant und der Punkt ist, dass wir David Alaba mit ziemlicher Sicherheit in dieser Position verlieren werden.

“Ich kann nicht sagen, ob es in dieser Position noch andere Starts geben wird.

“Wir müssen die Dinge in Frieden entwickeln lassen. Wir haben ein gutes Verhältnis zu Herrn Volker Struth [Upamecano’s agent]. Der Spieler wird irgendwann wissen, was er will.

“Wir haben auch eine gute Beziehung zu RB Leipzig. Ich hatte ein Gespräch mit Oliver Mintzlaff [Red Bull GmbH Global Head of Soccer].

“Wenn die Dinge real werden, werden wir wieder darüber reden.”

David Alaba wird diesen Sommer ablösefrei abreisen, nachdem er das jüngste Angebot der Bayern zu einem neuen Deal abgelehnt hat.

Chelsea ist daran interessiert, den Österreicher zu verpflichten, der als linker Innenverteidiger oder linker Innenverteidiger agieren kann. Laut Rummenigge ist Upamecano ein weiteres Ziel.

"Die Tatsache, dass Chelsea und Liverpool ebenfalls an ihm interessiert sind, zeigt, dass er einige sehr gute Eigenschaften hat. Er kann David Alaba ersetzen", fügte er hinzu.













Liverpool hat seine Defensivoptionen am Stichtag verbessert, als Ben Davies und Ozan Kabak von Preston und Schalke nach Anfield wechselten, um die Auswahlkrise im Innenverteidiger zu lösen, mit der Jürgen Klopp konfrontiert ist – ohne dass derzeit ein älterer Innenverteidiger zur Auswahl steht.

Klopp hat bestätigt, dass Joel Matip für den Rest der Saison pausieren wird, nachdem er zur Halbzeit beim 3: 1-Sieg in Tottenham durch ein Knöchelbandproblem ersetzt wurde. Virgil van Dijk und Joe Gomez bleiben lange Zeit abwesend.













Die Verteidiger Thiago Silva und Malang Sarr gehörten während des Transferfensters 2020 zu einer Reihe von Neuverpflichtungen im Sommer, da Chelsea mehr als 200 Millionen Pfund auf ihrer Seite ausgegeben hat.

Aufgrund mangelnder Spielzeit wurde Fikayo Tomori der Innenverteidiger der fünften Wahl bei Stamford Bridge und verließ den Verein im Januar, um für den Rest der Saison an den AC Mailand ausgeliehen zu werden.

Neben dem FC Bayern Alaba ist Chelsea, der im vergangenen Monat keine Neuzugänge in seinem Kader vorgenommen hat, auch an dem produktiven Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund interessiert.













Upamecano hat in dieser Saison bisher 25 Mal in allen Wettbewerben für Leipzig gespielt, wobei der sächsische Verein derzeit Zweiter in der Bundesliga-Tabelle ist – sieben Punkte hinter den Bayern.

In der Zwischenzeit bot der FC Bayern dem 28-jährigen Alaba mehrere Vertragsverlängerungen an, darunter einen Vertrag über 13 Millionen Pfund pro Jahr, den der Spieler abgelehnt hatte. Die Gespräche wurden jedoch im vergangenen November eingestellt.

Dem österreichischen Nationalspieler steht es frei, einen Vorvertrag mit Vereinen außerhalb Deutschlands zu besprechen, und Real Madrid hat im vergangenen Monat ein Angebot für Alaba gemacht.

Es hätte während des Transferfensters im Januar für Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain und Liverpool Interesse geweckt.