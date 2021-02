Der Netflix-Mitarbeiter hat versehentlich Nintendos Live-Action-Zelda-Serie getötet

Im Laufe der Jahre haben Videospielfans dies auf einen Riss in der Gerüchteküche zurückgeführt und sind weitergegangen.

1. Februar 2021, YouTube-Kanal Die Leibeigenschaft hat ein Interview mit Adam Conover von gepostet Adam ruiniert alles, wo Conover etwas Klatsch aus seiner Zeit bei fallen lässt Universitätshumor in den 2010er Jahren. Twitter-Nutzer @supererogatory zuerst die saftigen Stücke genannt:

Anscheinend, Universitätshumor plante eine Kombination aus Claymation-Sketch Sternfuchs und Fantastischer Mr. Foxund Zeldas Schöpfer Shigeru Miyamoto kam sogar ins Büro, um über die Details zu sprechen. Laut Conover wurde das Projekt etwa einen Monat später abgesagt und er fragte seinen Chef, was passiert sei.

Conover erinnerte sich, dass der Chef sagte: „Oh, jemand bei Netflix hat das Legend of Zelda-Ding durchgesickert. Sie sollten nicht darüber reden. Nintendo geriet in Panik … und sie steckten alles aus der Steckdose. Sie haben das gesamte Programm ausgesteckt, um diese Dinge anzupassen. “”

Die Live-Action-Serie Zelda Netflix war also tatsächlich real.

Ich kann nicht glauben, dass ich beim Ansehen eines YouTube-Videos auf etwas gestoßen bin, das wie eine Art Gaming-Scoop aussieht, aber auf einer Twitter-Suche basiert, die ich anscheinend durchgeführt habe. – ⬜️◽️▫️ (@superogatory) 2. Februar 2021

Nintendo schützt seine IP notorisch und leiht seine Franchise nicht einfach an Dritte aus. Dies ist einer der Gründe, warum die Gerüchte über Zelda Netflix so wichtig waren. Laut Conover drückte das Netflix-Leck das Unternehmen tiefer in seine Hülle.

Es gibt ein begeistertes Publikum für Videospielinhalte auf Netflix, wie aus hervorgeht Castlevania, Resident Evil und Schall animierte Shows und The Witcher Live-Action und Anime Serie. Da das Zelda-Franchise in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen feiert, wäre es gut, wenn Nintendo Netflix – oder einem anderen Streaming-Dienst – eine weitere Chance geben würde. Wir werden es glauben, wenn wir es sehen.