Hundegroßer Skorpion terrorisierte vor 400 Millionen Jahren den Meeresboden

Nanjing Institut für Geologie und Paläontologie / Chinesische Akademie der Wissenschaften



Stellen Sie sich einen winzigen Monsterskorpion mit seinen charakteristischen stacheligen Krallen und seinem gruseligen, lockigen Stachel vor. Vergrößern Sie nun dieses Bild, bis das giftige Insekt über 3 Fuß (etwa einen Meter) lang ist. Wissenschaftler haben fossile Überreste einer solchen Kreatur vor mehr als 400 Millionen Jahren auf dem Meeresboden Chinas gefunden.

Das riesige schwimmende Tier mit dem Spitznamen Terropterus xiushanensis gehört zur Familie Mixopteridae, eine Klasse großer skorpionartiger Wesen die dornige Fortsätze haben, die mit nadelförmigen Spitzen und Schwänzen verziert sind, die an ein gezacktes Messer erinnern.

„Diese Gliedmaßen wurden wahrscheinlich zum Beutefang verwendet, und es lassen sich Analogien zum ‚Fangkorb‘ ziehen, der von den stacheligen Pedipalpen der Peitschenspinnen gebildet wird“, schrieben die Studienautoren in einem Artikel über die Entdeckung erschienen in der November-Ausgabe der Zeitschrift Science Bulletin.

„Unser Wissen über diese bizarren Tiere beschränkt sich auf gerade einmal vier Arten in zwei Gattungen, die vor 80 Jahren beschrieben wurden“, so die internationale Forschergruppe in der Studie. Diese Verwandten des bedrohlichen Insekts wurden in Schottland, New York, Norwegen und Estland gefunden.

Aber diese riesige Version der blutrünstigen Spinne ist laut dem Artikel die erste ihrer Art, die in der Nähe der südlichen Region Chinas entdeckt wurde, und ist das älteste bekannte Mitglied des beeindruckenden Mixopteridae-Clans. In der Antike, während des Untersilurs zwischen 443,8 Millionen Jahren und vor 419,2 Millionen Jahren, die Region wurde als Gondwana . bekannt.

Die neuen Fossilien könnten unser Verständnis der Vielfalt und des Umfangs dieser bösartigen Meeresbewohner vertiefen.

„Mit so großen dornigen Beinen und wahrscheinlich einem giftigen Telon, um Beute zu fangen und zu schlagen“, schreiben die Forscher, „hat Terropterus wahrscheinlich während des Untersilurs eine wichtige Rolle als Spitzenprädatoren im marinen Ökosystem gespielt, so dass es keine großen gab Wirbeltiere, die aus Südchina konkurrieren.

Während die Fossilien verschiedene Muster von Dornen und Stacheln auf der Kreatur zeigten, vermuten die Forscher auch, dass der ungewöhnlich große Skorpion einige verschiedene Strategien hatte, um das Abendessen zu jagen. Aber schließlich, als Haie und andere modernere Raubtiere ins Spiel kamen, beherrschten diese heiseren Skorpione das Chinesische Meer nicht mehr und mussten wahrscheinlich verschwinden. Puh.