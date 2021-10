Alcaraz besiegt Murray und tritt gegen Berrettini in Wiener Vierteln an

WIEN – Andy Murray hat am Mittwoch seinen perfekten Rekord bei den Erste Bank Open beendet und in der zweiten Runde gegen den spanischen Teenager Carlos Alcaraz mit 6:3, 6:4 verloren.

Das Ergebnis war die erste Niederlage von Murray in 10 Spielen in der österreichischen Hallenveranstaltung, die er bei seinen beiden vorherigen Besuchen in den Jahren 2014 und 2016 gewann.

Alcaraz trifft im Viertelfinale auf Matteo Berrettini, nachdem sich der drittplatzierte Italiener von einer Niederlage im ersten Satz erholt hatte und Nikoloz Basilashvili mit 6:7 (5), 6:2, 6:3 besiegte.

Murray überlebte den 18-jährigen Alcaraz in geraden Sätzen, als sie sich vor weniger als drei Wochen in Indian Wells trafen, aber er gab den Aufschlag im Eröffnungsspiel am Mittwoch auf und gab den Ton an für ein Spiel mit sieben Aufschlagspausen.

“Indian Wells war das erste Mal, dass ich Andy Murray auf dem Platz traf und jetzt wusste ich ein bisschen mehr (über) Andy Murray, also kannte ich einfach sein Spiel, wie man spielt”, sagte Alcaraz.

Murray machte eine Pause und führte im zweiten Satz mit 4: 2, erzielte jedoch nur sechs weitere Punkte, da Alcaraz vier Spiele in Folge brauchte, um den Sieg abzuschließen.

In der ersten Runde besiegte der siebtgesetzte Jannik Sinner die Amerikanerin Reilly Opelka mit 6:4, 6:2 und der achtgesetzte Diego Schwartzman besiegte Fabio Fognini mit 6:2, 7:5.

Lorenzo Sonego, der letztes Jahr Novak Djokovic auf dem Weg ins Finale mit 6:2, 6:1 besiegte, besiegte den Deutschen Dominik Kopfer mit 6:4, 6:3, und Gael Monfils besiegte den Italiener Lorenzo Musetti mit 7:6 (2), 6- 4 im letzten Spiel der ersten Runde.