Hubble-Update: eine Rückfahrkamera, weitere folgen

Anfang dieses Monats gab die NASA bekannt, dass wissenschaftliche Instrumente an Bord des Hubble-Weltraumteleskops wurde im abgesicherten Modus gelassen nach einer Reihe von Problemen mit den Synchronisationssignalen, die ihre Aktivität koordinieren. Während die NASA noch nicht sicher ist, was das Problem verursacht hat, hat sie bereits eine Kamera wieder in Betrieb genommen und plant, bald eine zweite online zu stellen.

In der Zwischenzeit plant die Agentur Updates, die alle Instrumente weniger anfällig für Timing-Signalfehler machen würden. Da er jedoch die Ursache der Probleme nicht feststellen kann und das Problem in letzter Zeit nicht wieder aufgetreten ist, bewegt er sich sehr vorsichtig.

Es ist alles im Timing

Jedes der vier wissenschaftlichen Hauptinstrumente von Hubble hat seine eigene Steuerungshardware; Damit alle gut zusammenarbeiten, verwendet das Teleskop ein Sync-Signal, um sicherzustellen, dass alle Aktivitäten auf derselben Zeitachse stattfinden. Ende Oktober wurden einige dieser Sync-Meldungen nicht empfangen, sodass die Geräte in den abgesicherten Modus wechselten, was bedeutete, dass sie keine Daten mehr sammelten. Als das Problem erneut auftrat, wurden die Instrumente in diesem Modus belassen, während die Controller versuchten zu erkennen, was vor sich ging.

Dazu reaktivierten sie teilweise zwei Instrumente. Dies würde es Controllern ermöglichen, andere Instanzen von fallengelassenen Sync-Signalen zu erkennen, was bei der Diagnose des Problems helfen würde. Zum Glück oder leider ist nichts davon passiert.

Einige Tage später stellten die Controller fest, dass die Advanced Camera for Investigations das Instrument ist, das am wenigsten vom Synchronisationsverlust betroffen wäre, ein Instrument in Kühlschrankgröße, das für Wellenlängen von UV bis nahe Infrarot empfindlich ist. Diese wurde am 8. November reaktiviert und ist seitdem in Betrieb. Auch hier wurden keine anderen Synchronisierungsfehler erkannt. Also wird voraussichtlich nächste Woche auch die Wide Field Camera 3 wieder online sein. Spektrographen sollen noch in diesem Monat folgen.

Wenn die Probleme erneut auftreten, besteht offensichtlich die Möglichkeit, das zugrunde liegende Problem zu beheben. Andernfalls plant das Hubble-Team, die Gerätesteuerungssoftware zu modifizieren, um sie weniger anfällig für Fehler bei der Synchronisierung von Nachrichten zu machen. Natürlich müssen große Änderungen wie diese sorgfältig überlegt werden, was länger dauern wird. Wenn alles gut geht, wird die Software es Hubble ermöglichen, weiter wissenschaftlich zu arbeiten, selbst wenn mehrere Synchronisierungsnachrichten fehlschlagen.

In jedem Fall ist Hubble wieder in der Wissenschaft und kann in naher Zukunft seine normalen Aktivitäten wieder aufnehmen. Und selbst wenn das zugrunde liegende Problem so selten bleibt, dass es unmöglich zu diagnostizieren ist, sollte das Teleskop letztendlich trotzdem weiterhin funktionieren.