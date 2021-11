Quo Vadis, Aida?, Little Joe und mehr zu sehen beim EU Film Festival

Wohin gehst du, Aida?

Mit Bosnien wieder brisant und Erinnerungen an den Konflikt der 90er Jahre immer noch nicht begraben, Wohin gehst du, Aida? ist ein aktueller Film. Die Aktion findet in Srebrenica am Vorabend des schrecklichen Massakers an Bosniern durch serbische Streitkräfte und Militärgruppen statt. Der Film zeichnet die Bemühungen der UN-Übersetzerin Aida (Jasna Đuričić) nach, ihren Mann und ihre beiden Söhne aus der Reichweite der Serben, die vor den Toren des Geländes stehen, zu halten. Jasmila Žbanić führt leise, erzeugt Spannungen und lässt die Aktionen von Angreifern, Opfern und Friedenstruppen für sich sprechen.

Kleiner Joe

Ein ungewöhnlicher Horrorfilm der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner. Alice (Emily Beecham) ist eine Wissenschaftlerin, die im Labor eine neue Blumenart geschaffen hat, die zwar etwas Pflege erfordert, aber ihre Besitzer glücklich macht. Sie schmuggelt ein Haus für ihren Sohn, bemerkt aber bald ungewöhnliches Verhalten bei Menschen, die ihrem Pollen ausgesetzt sind. Beecham wurde für ihre Rolle bei den Filmfestspielen von Cannes 2019 als beste Schauspielerin ausgezeichnet; Ben Wishaw (Q in den letzten James-Bond-Filmen) ist der Star.

Schulmädchen

Die elfjährige Celia studiert in einem Kloster in Spanien. Als eine neue Klassenkameradin die Szene betritt, erweitert sich Celias Welt und sie wird hungrig nach neuen Erfahrungen. Pilar Palomeros Spielfilmdebüt gewann die Goya Awards in Spanien und gewann für Daniela Cajías den besten Film, die beste neue Regie, das beste Originaldrehbuch und die beste Kamera.

das Mädchen

Ein Mädchen, das in einem Waisenhaus aufgewachsen ist, besucht ihre Mutter, um herauszufinden, dass sie verheiratet ist und nicht möchte, dass die Leute wissen, dass sie ihre Tochter ist. Der ungarische Popstar Kati Kovács spielte in diesem 1968er Film von Márta Mészáros, der von den Rebellenströmungen der verschiedenen europäischen New Waves damals geprägt war. Der Film ist neben anderen Filmen des Regisseurs auch auf MUBI zu sehen, das eine Retrospektive mit dem Titel „Independent Women: The Pioneering Cinema of Márta Mészáros“ veranstaltet.

Rettung aus dem Hotel

Shubhashish Bhutianis Film (veröffentlicht in Mukti Bhavan hier) betrifft ein Altersheim in Varanasi für Menschen am Lebensende. Wir schrieben in unserem Rezension: „Mukti Bhawan ist leiser als die meisten Filme, egal ob unabhängig oder nicht (Tajdar Junaids angenehme, wenn auch typisch Hindi-Filmmusik wird sparsam verwendet). Auch wenn der Tod naht, muss das Leben weitergehen, und Bhutiani scheint fasziniert von den alltäglichen Dingen, die Regisseure normalerweise überspringen. Für einen scheinbar 30-minütigen Zeitraum sehen wir Daya und Rajiv beim Streiten zu und verhandeln tägliche Aufgaben wie das Kochen für sich selbst (während des gesamten Films wird Essen als Brücke zwischen den Charakteren verwendet). Manchmal wünschte ich mir, es gäbe mehr, um den Puls zu treffen, aber die behutsame Weiterentwicklung der Handlung wird durch wunderbare Charakterskizzen akzeptabel, wie der schroffe Hotelmanager (Anil K. Rastogi, sehr lustig) und die Witwe Vimla (Navnindra Behl), die lebt seit 18 Jahren dort und mit dem sich Daya anfreundet.

Das European Union Film Festival läuft bis zum 30. November. Besuchen Sie www.euffindia.com für weitere Informationen.

