Hubble entdeckt Schwarzes Loch, das Sternengeburt antreibt

In einer Wendung haben Astronomen mit dem Hubble-Weltraumteleskop entdeckt, dass diese energiereichen Himmelsobjekte auch eine pflegende Seite haben.

Hubbles Beobachtung einer sternförmigen Zwerggalaxie namens Henize 2-10 enthüllte eine gasförmige Nabelschnur, die sich von einem Schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie zu einer Sternentstehungsstätte erstreckt, in der Sterne geboren werden.

Eine Zwergsterngalaxie ist eine kleine Galaxie mit einer intensiven Menge an Sternentstehung.

Die Geburt von Sternen erfordert eine dichte Gas- und Staubwolke. Der Gasstrom des Schwarzen Lochs löste bei seiner Wechselwirkung mit der Wolke tatsächlich ein Feuerwerk der Sternentstehung aus, das zur Bildung eines Sternhaufens führte.

Die Galaxie liegt 30 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Pyxis. Während große Galaxien dafür bekannt sind, in ihrem Zentrum ein supermassives Schwarzes Loch zu enthalten, haben Galaxien wie Henize 2-10 Astronomen dazu veranlasst, sich zu fragen, ob dasselbe in kleineren kosmischen Umgebungen möglich ist.

Verglichen mit der riesigen Milchstraße und ihren Milliarden Sternen hat Henize 2-10 nur etwa ein Zehntel der Sterne.

„Schon früh wusste ich, dass bei Henize 2-10 etwas Ungewöhnliches und Besonderes passiert, und jetzt hat Hubble ein sehr klares Bild der Verbindung zwischen dem Schwarzen Loch und einer nahe gelegenen Sternentstehungsregion geliefert, die 230 Lichtjahre vom Schwarzen Loch entfernt liegt. “, sagte Studienautorin Amy Reines, Assistenzprofessorin am Fachbereich Physik der Montana State University, in einer Erklärung.

Reines war auch Co-Autor einer Studie aus dem Jahr 2011, die dies enthüllte erste Hinweise auf ein Schwarzes Loch in der Galaxie. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch im Fachblatt Natur veröffentlicht.

Der Gasauslass des Schwarzen Lochs bewegte sich mit etwa einer Million Meilen pro Stunde, als es in die dichte Gaswolke einschlug und sich dann ausbreitete. Entlang seines Weges sind neue Sternhaufen zu sehen.

Dies ist ein seltener Fall, in dem ein Schwarzes Loch bei der Entstehung von Sternen hilft, anstatt sie auseinander zu reißen. In großen Galaxien spucken Schwarze Löcher überhitzte Materiestrahlen aus, die fast Lichtgeschwindigkeit erreichen. Jede Gaswolke, die unglücklich genug wäre, diese Jets zu stören, würde so heiß werden, dass sie nicht genug abkühlen könnte, um Sterne zu bilden.

Das kleinere Schwarze Loch in der Zwerggalaxie Henize 2-10 setzt Materie viel langsamer und sanfter frei und schafft so ideale Bedingungen für die Sternentstehung.

Das Studium von Zwerggalaxien oder solchen, die im Laufe der Zeit klein geblieben sind, könnte Astronomen dabei helfen, aufzudecken, wie supermassereiche Schwarze Löcher früh in der Geschichte des Universums entstanden sind.