Dominic Thiem beginnt nach längerer Tour-Pause mit den Vorbereitungen für die French Open 2022

Die Nummer 16 der Welt, Dominic Thiem, wird ab dem 31. Januar in Argentinien zu den Cordoba Open zurückkehren. Ein aktuelles Trainingsvideo in den sozialen Medien zeigt Thiem beim Training in Österreich, bereit für eine Rückkehr zur Tour.

Die ehemalige Nummer 3 der Welt erlitt im Juni letzten Jahres bei den Mallorca Open eine Handgelenksverletzung. Die Verletzung zwang ihn nicht nur zum Rückzug aus dem Turnier, sondern auch zum Rückzug aus dem Rest der Saison.

Neben dem monatelangen Ausscheiden aus Turnieren stürzte Thiem im Ranking ab und verdrängte ihn aus den Top 10. Der Österreicher, der zu diesem Zeitpunkt der fünftplatzierte Spieler war, fiel am Ende auf den 15. Platz zurück des Jahres und verliert trotzdem Punkte, da er dieses Jahr nicht am Happy Slam teilnimmt.

Dominic Thiem bereitet sich auf die Wiederaufnahme der Tournee vor

Dominic Thiem, der sich allmählich von seiner Verletzung erholte, wurde Mitte Oktober letzten Jahres zum ersten Mal beim Training gesehen.

Videos der ersten On-Court-Session nach Thiems Verletzung sind in den sozialen Medien aufgetaucht. Es dauerte nicht lange, bis die Nachrichten mit Wünschen für den Spieler überflutet wurden. In dem Video war zu sehen, wie Thiem ein paar leichte Schläge schlug und sich auf seine Bewegung auf dem Spielfeld konzentrierte.

Angesichts seiner wachsenden Intensität begannen Fans auf der ganzen Welt über seine Rückkehr auf die Rennstrecke bei den Australian Open 2022 zu spekulieren.Der Spieler ging jedoch zu Twitter, um anzukündigen, dass er seine Saison 2022 bei den ‚Cordoba Open und nicht bei den Australian Open beginnen würde Offen.

Kürzlich hat er ein Video auf seiner Instagram-Story gepostet, in dem er auf einem Sandplatz in Österreich spielen und hochintensive Schüsse treffen konnte. Einige Fanseiten des Spielers haben das Video erneut gepostet.

Obwohl Thiem den australischen Sommer verpasst, sieht er fit aus, während er sich darauf vorbereitet, stärker auf die Sandplätze zurückzukehren. Mit 10 seiner 17 Karrieretitel auf der roten Fläche waren Sandplätze schon immer eine Stärke von Dominic.

Dominic Thiem wird nach dem Update der Australian Open 2022 einen großen Rückschlag in der Rangliste erleben

Der zweifache Zweitplatzierte von Roland Garros wird dieses Jahr auch seinen Grand Slam nach Roland Garros kehren, wo er sein zweites Major anstreben wird.

Thiem in der Saison 2021

Die Saison 2021 schien für Thiem nicht gut zu laufen. Thiem, damals Dritter, kassierte bei den Australian Open in der 4. Runde eine Niederlage. Doch das war noch nicht alles für den Österreicher, er konfrontierte auch Erste Rundfahrten in Dubai, Lyon und Roland-Garros im vergangenen Jahr.

Tennis – Australian Open – Melbourne Park, Melbourne, Australien, 12. Februar 2021 Der Österreicher Dominic Thiem feiert, nachdem er sein Spiel in der dritten Runde gegen den Australier Nick Kyrgios REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake gewonnen hat

Dominic kämpfte bereits um seine Form und trat mit einem Freilos in der ersten Runde bei den Mallorca Open an. Er verletzte sich jedoch im Zweitrundenspiel gegen Adrian Mannarino am Handgelenk und zwang ihn aus dem Turnier und dem Rest der Saison.

Er wird versuchen, die verlorene Zeit aufzuholen, wenn er zur Tour in Argentinien zurückkehrt. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

