Hotspots in Deutschland: 166 Risikokreise, Neukölln über 200 Inzidenz

Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland am Donnerstag laut RKI 11.287 (ab 10 Uhr) Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz in zwei Regionen über der 200-Marke: Im Berchtesgadener Land (292,6) wurden daher neue Ausgangssperren verhängt . Diese sind am Dienstag, den 21. Oktober ab 14 Uhr in Kraft getreten

Deine eigenen verlassen eben ist dort nur aus zwingenden Gründen erlaubt, wie Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) erklärte am Montag nach einem Krisentreffen mit dem Bezirksamt und der Regierung von Oberbayern.

Im Berliner Stadtteil Neukölln hat die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag (20. Oktober) ebenfalls diesen Wert überschritten – jetzt sind es 214,4.

Darüber hinaus verzeichnete der niedersächsische Landkreis Vechta einen starken Anstieg. Dort betrug die Inzidenz am Donnerstag 138,6, am Tag zuvor 86,9.

Inzidenz von 321: Baesweiler bei Aachen ist Deutschlands Corona-Hotspot

Besonders betroffen ist derzeit die nordrhein-westfälische Stadt Baesweiler bei Aachen. Da drüben 321 Neue Koronainfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, wie die Stadtregion Aachen am Donnerstag bekannt gab. “Die Ursache sind im Wesentlichen Familienfeiern”, sagte der Bürgermeister von Baesweiler, Willi Linkens. Darüber hinaus wurden mehrere Personen bei einer Beerdigung in einer anderen Stadt infiziert und anschließend Familienmitglieder zu Hause in Baesweiler infiziert. In der Stadt mit 28.000 Einwohnern sind derzeit 92 Personen nachweislich mit vom Virus infiziert.

Da Beasweiler jedoch zur Stadtregion Aachen gehört, ist die Stadt hier nicht separat als Hotspot aufgeführt. In der gesamten Stadtregion Aachen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 127. In mehreren anderen Gebieten Nordrhein-Westfalens wurde die hohe Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche inzwischen überschritten.

Hotspots in Deutschland: 166 Bezirke sind heute Risikogebiete – das gesamte Ruhrgebiet ist betroffen

Insgesamt 166 Regionen haben am Donnerstag innerhalb von sieben Tagen die Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten – am Vortag waren es 133. Die Anzahl der Regionen, die Es gibt mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 30.

In diesen Ländern liegt der Inzidenzwert über 100

Berchtesgadener Land mit einem Wert von 292,6

mit einem Wert von 292,6 Berlin Neukölln mit einem Wert von 214,4

mit einem Wert von 214,4 Berliner Zentrum mit einem Wert von 187,3

mit einem Wert von 187,3 Solingen mit einem Wert von 154,5

mit einem Wert von 154,5 Birkenfeld mit einem Wert von 145,8

mit einem Wert von 145,8 Frankfurt bin Main mit einem Wert von 143,8

mit einem Wert von 143,8 Berlin Tempelhof-Schöneberg mit einem Wert von 141,9

mit einem Wert von 141,9 Vechta Bezirk mit einem Wert von 138,6

mit einem Wert von 138,6 Eifelbezirk Bitburg-Prüm mit einem Wert von 138,3

mit einem Wert von 138,3 Stadt Offenbach am Main mit einem Wert von 126,7

mit einem Wert von 126,7 Delmenhorst mit einem Wert von 125,1

mit einem Wert von 125,1 St. Wendel mit einem Wert von 124,1

mit einem Wert von 124,1 Heilbronn mit einem Wert von 123,2

mit einem Wert von 123,2 Gelsenkirchen mit einem Wert von 123,6

mit einem Wert von 123,6 Weiden id Oberpfalz mit einem Wert von 121,7

mit einem Wert von 121,7 Augsburg mit einem Wert von 120,4

mit einem Wert von 120,4 Düren Kreis mit einem Wert von 117,1

mit einem Wert von 117,1 Schweinfurt Kreis mit einem Wert von 115,2

mit einem Wert von 115,2 Köln mit einem Wert von 111,7

mit einem Wert von 111,7 Groß-Gerau Bezirk mit einem Wert von 110,6

mit einem Wert von 110,6 Duisburg mit einem Wert von 105,7

mit einem Wert von 105,7 Neustadt ad Waldnaab mit einem Wert von 104,8

mit einem Wert von 104,8 Berliner Stadtteil Reinickendorf mit einem Wert von 104,0

mit einem Wert von 104,0 Passau Bezirk mit einem Wert von 103,3

mit einem Wert von 103,3 Stadt Schweinfurt: mit einem Wert von 102,9

mit einem Wert von 102,9 Stadtteil Cloppenburg mit einem Wert von 101,9

mit einem Wert von 101,9 Bremen mit einem Wert von 101,7

mit einem Wert von 101,7 Stadtregion Aachen mit einem Wert von 100,5

mit einem Wert von 100,5 Northeim mit einem Wert von 100,5

mit einem Wert von 100,5 Bezirk Altenkirchen (Westerwald) mit einem Wert von 100,2

Surf-Tipp: Alle News zum Coronavirus finden Sie im News-Ticker von FOCUS Online

Alle deutschen Corona-Hotspots auf einen Blick:

Baden-Württemberg

Stadt Heilbronn mit einem Wert von 123,2

mit einem Wert von 123,2 Alb-Donau-Bezirk mit einem Wert von 99,5

mit einem Wert von 99,5 Esslingen mit einem Wert von 83,2

mit einem Wert von 83,2 Ulm mit einem Wert von 82,0

mit einem Wert von 82,0 Stuttgart mit einem Wert von 80,8

mit einem Wert von 80,8 Haupt-Tauber-Bezirk mit einem Wert von 77,8

mit einem Wert von 77,8 Mannheim mit einem Wert von 80,5

mit einem Wert von 80,5 Göppingen mit einem Wert von 64,3

mit einem Wert von 64,3 Ludwigsburg mit einem Wert von 62,7

mit einem Wert von 62,7 Tübingen mit einem Wert von 61,7

mit einem Wert von 61,7 Reutlingen mit einem Wert von 61,3

mit einem Wert von 61,3 Neckar-Odenwald Bezirk mit einem Wert von 59,9

mit einem Wert von 59,9 Böblingen mit einem Wert von 59,3

mit einem Wert von 59,3 Breisgau-Oberer Schwarzwald mit einem Wert von 59,2

mit einem Wert von 59,2 Enzkreis mit einem Wert von 59,1

mit einem Wert von 59,1 Heidenheim mit einem Wert von 58,7

mit einem Wert von 58,7 Lindau (Bodensee) mit einem Wert von 58,6

mit einem Wert von 58,6 Stadt Baden Baden mit einem Wert von 58,0

mit einem Wert von 58,0 Schwäbisch Hall mit einem Wert von 57,4

mit einem Wert von 57,4 Breisgau-Oberer Schwarzwald mit einem Wert von 56,9

mit einem Wert von 56,9 Emmendingen Bezirk mit einem Wert von 54,1

mit einem Wert von 54,1 Bezirk Rottweil mit einem Wert von 52,9

mit einem Wert von 52,9 Calw mit einem Wert von 51,5

Bayern

Berchtesgadener Land mit einem Wert von 292,6

mit einem Wert von 292,6 Weiden id Oberpfalz mit einem Wert von 121,7

mit einem Wert von 121,7 Augsburg (Stadt) mit einem Wert von 120,4

mit einem Wert von 120,4 Bezirk Schweinfurt mit einem Wert von 115,2

mit einem Wert von 115,2 Rottal-Inn mit einem Wert von 113,6

mit einem Wert von 113,6 Passau Bezirk mit einem Wert von 103,3

mit einem Wert von 103,3 Schweinfurt (Stadt) mit einem Wert von 102,9

mit einem Wert von 102,9 Fürstenfeldbrück mit einem Wert von 102,6

mit einem Wert von 102,6 Fürstenfeldbrück mit einem Wert von 98,5

mit einem Wert von 98,5 Weilheim-Schongau mit einem Wert von 96,0

mit einem Wert von 96,0 Rosenheim (Stadt) mit einem Wert von 96,0

mit einem Wert von 96,0 Mühldorf a. Gasthaus mit einem Wert von 95,8

mit einem Wert von 95,8 Regen Grafschaft mit einem Wert von 94,3

mit einem Wert von 94,3 Rottal-Inn mit einem Wert von 88,9

mit einem Wert von 88,9 Bezirk Tirschenreuth mit einem Wert von 83,3

mit einem Wert von 83,3 München (Stadt) mit einem Wert von 82,4

mit einem Wert von 82,4 Rosenheim Bezirk mit einem Wert von 82,3

mit einem Wert von 82,3 Würzburg (Stadt) mit einem Wert von 82,1

mit einem Wert von 82,1 Straubing mit einem Wert von 79,5

mit einem Wert von 79,5 Bezirk Dachau mit einem Wert von 79,4

mit einem Wert von 79,4 Ostallgäu mit einem Wert von 74,4

mit einem Wert von 74,4 Donau-Ries Bezirk mit einem Wert von 74,0

mit einem Wert von 74,0 Passau Stadt mit einem Wert von 72,0

mit einem Wert von 72,0 Unterallgäu mit einem Wert von 70,9

mit einem Wert von 70,9 Nürnberg mit einem Wert von 67,7

mit einem Wert von 67,7 Wunsiedel i. Fichtelgebirge mit einem Wert von 67,4

mit einem Wert von 67,4 Augsburg Bezirk mit einem Wert von 66,7

mit einem Wert von 66,7 Landshut Bezirk mit einem Wert von 65,7

mit einem Wert von 65,7 Münchener Bezirk mit einem Wert von 62,8

mit einem Wert von 62,8 Pfaffenhofen ad Ilm mit einem Wert von 61,6

mit einem Wert von 61,6 Landesberg am Lech Bezirk mit einem Wert von 61,5

mit einem Wert von 61,5 Würzburger Bezirk mit einem Wert von 59,8

mit einem Wert von 59,8 Traunstein mit einem Wert von 59,8

mit einem Wert von 59,8 Ebersberg Bezirk mit einem Wert von 58,5

mit einem Wert von 58,5 Fürth Bezirk mit einem Wert von 58,5

mit einem Wert von 58,5 Miesbach mit einem Wert von 58,0

mit einem Wert von 58,0 Bezirk Neuburg-Schrobenhausen mit einem Wert von 57,6

mit einem Wert von 57,6 Cham Bezirk mit einem Wert von 56,3

mit einem Wert von 56,3 Starnberg mit einem Wert von 56,3

mit einem Wert von 56,3 Bezirk Günzburg mit einem Wert von 55,1

mit einem Wert von 55,1 Regensburg mit einem Wert von 54,9

mit einem Wert von 54,9 Bezirk Weißenburg-Gunzenhausen mit einem Wert von 53,8

mit einem Wert von 53,8 Neu-Ulm Bezirk mit einem Wert von 53,7

mit einem Wert von 53,7 Freising Bezirk mit einem Wert von 52,8

mit einem Wert von 52,8 Bezirk Kitzingen mit einem Wert von 52,7

mit einem Wert von 52,7 Stadtteil Eichstätt mit einem Wert von 51,2

Berlin

Berlin Neukölln mit einem Wert von 214,6

mit einem Wert von 214,6 Berliner Zentrum mit einem Wert von 187,3

mit einem Wert von 187,3 Berlin Tempelhof-Schöneberg mit einem Wert von 141,9

mit einem Wert von 141,9 Berlin Friedrichshain-Kreuzberg mit einem Wert von 118,1

mit einem Wert von 118,1 Berlin Reinickendorf mit einem Wert von 104,0

mit einem Wert von 104,0 Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf mit einem Wert von 93,6

mit einem Wert von 93,6 Berlin Steglitz-Zehlendorf mit einem Wert von 77,1

mit einem Wert von 77,1 Berlin Spandau mit einem Wert von 73,6

mit einem Wert von 73,6 Berlin Pankow mit einem Wert von 54,3

mit einem Wert von 54,3 Berlin Treptow-Koepenick mit einem Wert von 52,5

Brandenburg

Unabhängige Stadt Cottbus mit einem Wert von 71,2

Bremen

Stadt Bremen mit einem Wert von 101,7

Hamburg

Aktuell Nein Corona-Hotspots gemeldet

Hessen

Stadt Offenbach am Main mit einem Wert von 129,0

mit einem Wert von 129,0 Frankfurt am Main mit einem Wert von 124,4

mit einem Wert von 124,4 Groß-Gerau mit einem Wert von 110,6

mit einem Wert von 110,6 Wiesbaden mit einem Wert von 93,0

mit einem Wert von 93,0 Darmstadt mit einem Wert von 88,8

mit einem Wert von 88,8 Haupt-Taunus-Kreis mit einem Wert von 84,7

mit einem Wert von 84,7 Hochtaunuskreis mit einem Wert von 84,0

mit einem Wert von 84,0 Bezirk Offenbach mit einem Wert von 79,5

mit einem Wert von 79,5 Main-Kinzig Bezirk mit einem Wert von 76,1

mit einem Wert von 76,1 Gießen mit einem Wert von 72,0

mit einem Wert von 72,0 Kassel (Stadt) mit einem Wert von 70,2

mit einem Wert von 70,2 Darmstadt-Dieburg mit einem Wert von 69,8

mit einem Wert von 69,8 Bergstraße mit einem Wert von 68,4

mit einem Wert von 68,4 Kassel Bezirk mit einem Wert von 61,2

mit einem Wert von 61,2 Marburg-Biedenkopf mit einem Wert von 55,0

mit einem Wert von 55,0 Lahn-Dill Bezirk mit einem Wert von 59,6

Mecklenburg-Vorpommern

Aktuell Nein Corona-Hotspots gemeldet

Niedersachsen

Vechta mit einem Wert von 138,6

mit einem Wert von 138,6 Delmenhorst mit einem Wert von 125,1

mit einem Wert von 125,1 Cloppenburg mit einem Wert von 101,9

mit einem Wert von 101,9 Northeim mit einem Wert von 100,5

mit einem Wert von 100,5 Bezirk Bentheim mit einem Wert von 68,5

mit einem Wert von 68,5 Emsland mit einem Wert von 51,7

Nordrhein-Westfalen

Stadtteilstadt Solingen mit einem Wert von 154,5

mit einem Wert von 154,5 Stadt ohne Stadt Herne mit einem Wert von 152,8

mit einem Wert von 152,8 Stadtteil Gelsenkirchen mit einem Wert von 123,6

mit einem Wert von 123,6 Düren Kreis mit einem Wert von 117,1

mit einem Wert von 117,1 Stadt ohne Köln mit einem Wert von 111,7

mit einem Wert von 111,7 Stadt ohne Stadtteil Wuppertal mit einem Wert von 105,9

mit einem Wert von 105,9 Stadtteil Duisburg mit einem Wert von 105,7

mit einem Wert von 105,7 Stadtregion Aachen Kreis mit einem Wert von 100,5

mit einem Wert von 100,5 Bezirk Recklinghausen mit einem Wert von 96,7

mit einem Wert von 96,7 Stadt ohne Hagen mit einem Wert von 89,6

mit einem Wert von 89,6 Mettmann Kreis mit einem Wert von 87,3

mit einem Wert von 87,3 Stadtteil Hamm frei mit einem Wert von 84,5

mit einem Wert von 84,5 Stadt ohne Stadtteil Bochum mit einem Wert von 83,2

mit einem Wert von 83,2 Düsseldorf Bezirksfreie Stadt mit einem Wert von 79,9

mit einem Wert von 79,9 Stadt ohne Stadtteil Essen mit einem Wert von 79,6

mit einem Wert von 79,6 Unna Kreis mit einem Wert von 79,3

mit einem Wert von 79,3 Warendorf Bezirk mit einem Wert von 77,0

mit einem Wert von 77,0 Dortmund Bezirksfreie Stadt mit einem Wert von 76,5

mit einem Wert von 76,5 Krefeld Stadt ohne Stadtteil mit einem Wert von 76,1

mit einem Wert von 76,1 Stadt ohne Stadtteil Leverkusen mit einem Wert von 75,1

mit einem Wert von 75,1 Olpe Kreis mit einem Wert von 71,7

mit einem Wert von 71,7 Stadtteil Bonn ohne Stadtteil mit einem Wert von 68,6

mit einem Wert von 68,6 Bezirk Rhein-Erft mit einem Wert von 65,9

mit einem Wert von 65,9 Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis mit einem Wert von 64,6

mit einem Wert von 64,6 Wesel Bezirk mit einem Wert von 64,4

mit einem Wert von 64,4 Stadtteil Bielefeld mit einem Wert von 63,7

mit einem Wert von 63,7 Rheinbezirk Neuss mit einem Wert von 60,9

mit einem Wert von 60,9 Stadtteil Oberhausen ohne Stadtteil mit einem Wert von 60,7

mit einem Wert von 60,7 Mönchengladbach Bezirksfreie Stadt mit einem Wert von 59,4

mit einem Wert von 59,4 Stadtteil Mülheim an der Ruhr mit einem Wert von 59,2

mit einem Wert von 59,2 Bezirk Gütersloh mit einem Wert von 57,3

mit einem Wert von 57,3 Ennepe-Ruhr-Bezirk mit einem Wert von 57,1

mit einem Wert von 57,1 Bottrop bezirksfreie Stadt mit einem Wert von 53,6

mit einem Wert von 53,6 Rindenkreis mit einem Wert von 53,1

mit einem Wert von 53,1 Kleve Kreis mit einem Wert von 53,4

mit einem Wert von 53,4 Märkischer Kreis mit einem Wert von 53,4

mit einem Wert von 53,4 Oberbergischer Kreis mit einem Wert von 53,3

Rheinland-Pfalz

Birkenfeld mit einem Wert von 145,8

mit einem Wert von 145,8 Eifelbezirk Bitburg-Prüm mit einem Wert von 138,3

mit einem Wert von 138,3 Altenkirchen mit einem Wert von 100,2

mit einem Wert von 100,2 Mainz mit einem Wert von 75,9

mit einem Wert von 75,9 Vulkaneifel mit einem Wert von 72,6

mit einem Wert von 72,6 Ludwigshafen am Rhein Unabhängige Stadt mit einem Wert von 66,8

mit einem Wert von 66,8 Stadtteil Bernkastel-Wittlich mit einem Wert von 64,9

mit einem Wert von 64,9 Zweibrücken mit einem Wert von 64,3

mit einem Wert von 64,3 Bezirk Cochem-Zell 57,0

57,0 Neuwied mit einem Wert von 52,5

Saarland

St. Wendel mit einem Wert von 124,1

mit einem Wert von 124,1 Neunkirchen Bezirk mit einem Wert von 69,2

mit einem Wert von 69,2 Regionalverband Saarbrücken mit einem Wert von 60,8

mit einem Wert von 60,8 Merzig-Wadern mit einem Wert von 57,1

Sachsen

Erzgebirgskreis mit einem Wert von 132,3

mit einem Wert von 132,3 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit einem Wert von 79,8

mit einem Wert von 79,8 Bezirk Bautzen mit einem Wert von 58,7

mit einem Wert von 58,7 Nordsächsischer Landkreis mit einem Wert von 67,8

Sachsen-Anhalt

Aktuell Nein Corona-Hotspots gemeldet

Schleswig-Holstein

Aktuell Nein Corona-Hotspots gemeldet

Thüringen