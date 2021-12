Yu-Gi-Oh! Master Duel für PS5, Xbox, Switch, PS4, PC, iOS und Android erhält neuen Gameplay-Trailer

Um das Jump Festa in Japan zu feiern, hat Konami heute den neuesten Trailer zum kommenden Yu-Gi-Oh! Meister Duell.

Der Trailer bietet verschiedene Funktionen, darunter das Sammeln von Karten, Schlachten und mehr.

Sie können es unten zusammen mit einem detaillierten Blick auf das Spiel über ein Ausstellungsspiel ansehen, das ebenfalls auf der Jump Festa veranstaltet wird.

Yu-Gi-Oh! Master Duel erscheint diesen Winter für PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch, Steam, iOS und Android. Grundsätzlich gilt es für alles, was einen Chip im Inneren hat.

Bisher wurde kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber wir wissen bereits, dass das Spiel in den Westen kommt, obwohl der heutige Trailer auf Japanisch ist.

Das wissen wir schon es wird mehr als 10.000 Karten enthalten, und wir rsah vor kurzem mehr Gameplay auf der Tokyo Game Show.

So beschreibt Konami das Spiel offiziell:

„Yu Gi Oh! MASTER DUEL nimmt es mit dem legendären Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME (TCG) und erweckt es in digitaler Form zum Leben. Es gibt über 10.000 Karten aus über zwei Jahrzehnten Duellgeschichte zum Freischalten. Sammle Karten, baue dein Deck und stelle dich Duellanten aus der ganzen Welt in Yu-Gi-Oh! TCG / OCG-Duelle, meisterhaft in 4K-Auflösung auf unterstützten Geräten gerendert.