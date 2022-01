Höhepunkte des spektakulären Starlink-Nachtstarts von SpaceX

SpaceX hat gerade eine weitere Reihe von Starlink-Internetsatelliten ins All geschossen.

Eine Falcon 9-Rakete verließ am Dienstagabend um 21:02 Uhr ET den Launch Complex 39A im Kennedy Space Center in Florida.

Alles lief nach Plan, der Booster der ersten Stufe kehrte sicher zurück und die zweite Stufe brachte alle 49 Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn.

Wie üblich übertrug SpaceX den Missionsstart live, mit rund 50.000 Menschen auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens, um die Aktion zu verfolgen.

Unten sehen wir, wie die Mission in Gang gesetzt wurde…

Mehrere Kameras hielten die ersten Phasen des Aufstiegs der Rakete fest…

Wir sehen auch, wie die Raketenverkleidung drei Minuten nach dem Start abfällt, wodurch die Nutzlast der Satelliten vor dem Einsatz freigelegt wird. Halten Sie Ausschau nach unglaublichen Ausblicken auf den weiteren Aufstieg der Rakete.

Und hier sehen wir, wie neun Minuten nach dem Start der Träger der ersten Stufe auf dem Drohnenschiff im Atlantischen Ozean landet, was die 103. erfolgreiche Bergung der ersten Stufe von Falcon 9 markiert und erneut den außergewöhnlichen Erfolg des wiederverwendbaren Raketensystems von Falcon 9 unterstreicht.

Die erste Stufe von Falcon 9 landete auf der Drohne A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/HxtyPBsvYp —SpaceX (@SpaceX) 19. Januar 2022

Der Start am Dienstag war ursprünglich für Montag geplant, aber schlechte Wetterbedingungen veranlassten SpaceX, ihn um 24 Stunden zu verschieben.

Es war der 36. dedizierte Starlink-Start von SpaceX seit seinem ersten Start im Jahr 2019. Das bedeutet, dass das Unternehmen jetzt etwa 2.000 Starlink-Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn hat, die Internetdienste bereitstellen eine wachsende Zahl von Kunden.

Es war der dritte Orbitalstart von SpaceX im Jahr 2022 in dem bisher geschäftigsten Jahr, in dem bereits rund 40 Missionen für die nächsten 12 Monate geplant sind, was die insgesamt 31 Starts von 2021 übertrifft.

Der Start am Dienstag erfolgt nur wenige Tage, nachdem ein Forscherteam einen Bericht veröffentlicht hat Bewertung der Auswirkungen von SpaceX-Satelliten über die Arbeit der Astronomen. Sonnenlicht, das von Satelliten reflektiert wird, hat bei denjenigen, die den Weltraum vom Boden aus erforschen, Besorgnis ausgelöst, wobei der Bericht eine zunehmende Anzahl von Lichtstreifen in Bildern feststellt, die in den letzten zwei Jahren vom Teleskop des Teams aufgenommen wurden. SpaceX hat seinen Satelliten Visiere hinzugefügt, um Blendung zu vermeiden, obwohl der Bericht darauf hindeutet, dass die Befestigung nur eine begrenzte Wirkung hat.

