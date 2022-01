ABC wird den Originalfilm The Sound of Music mit Julie Andrews und Christopher Plummer ausstrahlen

Das klassische Musical Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II Der Klang von Musik kehrt am 19. Dezember um 19 Uhr ET zu ABC zurück; Überprüfen Sie die lokalen Einträge.

Das Familienmusical, für viele ein beliebtes Urlaubsziel, zeigt Julie Andrews als Maria von Trapp, Christopher Plummer als Captain George von Trapp, Eleanor Parker als Baroness Elsa Schraeder, Richard Haydn als Max Detweiler, Charmian Carr als Liesl von Trapp, Nicholas Hammond als Friedrich von Trapp, Heather Menzies als Louisa von Trapp, Duane Chase als Kurt von Trapp, Angela Cartwright als Brigitta von Trapp, Debbie Turner als Marta von Trapp, Kym Karath als Gretl von Trapp, Peggy Wood als Mutter Äbtissin, Anna Lee als Schwester Margaretta , Portia Nelson als Schwester Bertha, Marni Nixon als Schwester Sophia, Daniel Truhitte als Rolfe und Ben Wright als Herr Zeller.

Basierend auf der echten Familie von Trapp, die 1938 vor den Nazis aus ihrer Heimat floh, Der Klang von Musik betrifft Maria, eine junge Frau, die das österreichische Kloster verließ, um für den Marinekapitän Georg von Trapp zu arbeiten. Als Gouvernante ihrer sieben widerspenstigen Kinder verliebt sich Maria bald in deren Vater. Zu den Songs gehören „Edelweiss“, „My Favourite Things“, „Climb Every Mountain“, „Do-Re-Mi“, „Sixteen Going On Seventeen“, „The Lonely Goatherd“ und der Titeltrack.

Der Film wurde von Robert Wise inszeniert und produziert, mit einem Drehbuch von Ernest Lehman, adaptiert aus dem Musical mit Musik und Texten von Rodgers und Hammerstein und einem Buch von Howard Lindsay und Russel Crouse.

Einzelheiten zu einer offiziellen Uhrenparty finden Sie hier Hier.