DFB-Pokal: St. Pauli wirft Dortmund aus dem DFB-Pokal

BERLIN (dpa) – St. Pauli hat am Dienstag Titelverteidiger Borussia Dortmund mit einem 2:1-Sieg im Drittrundenspiel aus dem DFB-Pokal geworfen.

Es ist nur das Neueste in einer Saison voller Enttäuschungen für Dortmund, das in der Bundesliga sechs Punkte hinter Bayern München liegt und in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden ist.

„Wir müssen als Mannschaft einfach den nächsten Schritt gehen“, sagte Dortmunds Trainer Marco Rose sichtlich genervt. „Man muss von Anfang an Energie in dieses Match bringen, weil es um den Titel geht, und das haben wir nicht geschafft, das ist doof.“

Ein frühes Tor von Etienne Amenyido, ein Eigentor von Axel Witsel und eine entschlossene Verteidigung des Tabellenführers der zweiten Liga führten dazu, dass Dortmund sich dem bayerischen Kraftpaket Bayern als erstes Opfer in einem Wettbewerb anschloss, den die beiden gewinnen wollten.

Die Bayern schieden im Achtelfinale mit 0:5 bei Borussia Mönchengladbach aus. Dortmund gewann das letzte Saisonfinale im Mai mit einem 4:1-Sieg gegen Leipzig.

„Wir können unseren letztjährigen Titel nicht mehr verteidigen“, sagte Rose, der den schlechten Start seines eigenen Teams kritisierte. „Es ist unerklärlich und unentschuldbar.“

St. Pauli erwischte einen guten Start, als Amenyido in der vierten Minute den ersten Treffer erzielte.

Dortmund drängte hart auf den Ausgleich, wurde aber fünf Minuten vor der Pause erneut erwischt, als Witsel eine Flanke von Guido Burgstaller auf Amenyido ablenkte, der sich im eigenen Tor versteckte.

Erling Haaland zog zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem Elfmeter zurück, nachdem Jakov Medić von VAR für das Handspiel bestraft worden war.

Die Abwehr von St. Pauli stand fest, da Dortmund trotz seiner Angriffsstärke nicht an der Spitze war. Rose brachte den 17-jährigen Stürmer Youssoufa Moukoko für drei Minuten in die Nachspielzeit, aber es war Moukos Ex-Klub, der weiterkam.

Aufgrund von Coronavirus-Beschränkungen waren im Millerntor-Stadion mit einer Kapazität von 29.546 nur 2.000 Fans zugelassen. Draußen gab es einen großen Empfang für die Heimmannschaft mit Fackeln und Feuerwerk, um die Ermutigung zu zeigen, und diejenigen, die hineingelassen wurden, taten ihr Bestes, um die Abwesenheit auszugleichen.

STRAFFORMULAR KÖLNER STRASSEN

Zuvor hatte der Hamburger SV dank eines unglücklichen Elfmeters von Kölns Mittelfeldspieler Florian Kainz im Elfmeterschießen das Viertelfinale erreicht.

Kainz musste mit Kölns fünftem Elfmeter punkten, um seine Mannschaft im Spiel zu halten, doch der Österreicher rutschte bei der Aufnahme aus und sein Rechtsschuss kam aus seinem linken Schuh, bevor er den Hamburger Keeper Daniel Heuer Fernandes umrundete.

Schiedsrichter Daniel Schlager entschied das Foul an der Torlinie und beendete das Spiel mit einem 4: 3-Sieg der Hamburger im Elfmeterschießen.

Der Elfmeter von Kölns Stürmer Anthony Modeste in der Verlängerung schickte das Spiel ins Elfmeterschießen.

Außerdem schlugen Bochum den Bundesliga-Rivalen Mainz mit 3:1 und der Karlsruher SC auswärts den Drittligisten 1860 München mit 1:0.

Gladbach reist am Mittwoch in der zweiten Liga nach Hannover, wo Hertha Berlin Union Berlin zum Derby empfängt.

Mehr Fußballberichterstattung: