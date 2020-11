Hockey Oberliga Süd: Starbulls Rosenheim gegen Blawk Hawks Passau – Live-Ticker

Die Starbulls Rosenheim treffen am Dienstagabend auf die Blawk Hawks Passau. © Peter Lion

EHF Passau Black Hawks – Starbulls Rosenheim 2:10 (2: 6/0: 3/0: 1) – Endergebnis

EHF Passau Black Hawks: G: 29 Ritschel, (96 Filimonow) – D: 71 Platonow, 12 Willaschek, 28 Lehner, 39 L. Stettmer, 4 Vavrusa, 66 Geiger, 58 Pfenninger – F: 25 Janzen, 15 DeLuca, 95 Schwarz 8 Böhm, 22 Schindlbeck, 14 J. Franz, 20 Phillips, 52 Vost, 13 M. Franz, 17 Beck # Rosenheim: G: 1 J. Stettmer (50 Mechel) – D: 7 Dietrich, 8 Draxinger, 28 Kolb, 55 Krumpe, 58 Schütt, 98 Vollmayer – F: 9 Gibbons, 11 Leinweber, 12 Steinmann, 14 Stanik, 16 Lode, 17 Daxlberger, 18 Henriquez, 20 Heidenreich, 21 Höller, 74 Maierhofer, 81 Slezak, 83 Meier Tore: 0: 1 (8.) PP1 Gibbons / Stettmer; 0: 2 (9) Meier / Stanik; (10.) 1: 2 M. Franz / J. Franz, 1: 3 (12.) Heidenreich / Meier, 1: 4 (14) Krumpe / Höller, 2: 4 Schindlbeck / DeLuca, 2: 5 (17.) PP2 Henriquez, 2: 6 (19.) Henriquez, 2: 7 (22.) Meier / Leinweber, 2: 8 (33.) Vollmayer / Daxlberger, 2: 9 (37.) Krumpe / Daxlberger / Höller, 2:10 (42.) Slezak / Leinweber / Gibbons, Strafminuten: Starbulls (6); Passau (8)

+++ 60. Minute: Das Spiel ist vorbei! Die Starbulls waren den Black Hawks heute in jeder Hinsicht weit überlegen. Sie konnten einfach kein adäquates Mittel gegen das aggressive Powerhockey der Rosenheimer finden. An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen aus der Eisarena in Passau. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie besuchen uns am Freitag wieder. Rosenheim24 berichtet am Freitag, den 13. November. um 20.00 Uhr von Deggendorf.

+++ 59.Minute: Die letzten zwei Minuten des Spiels sind bereits eröffnet und was soll ich sagen. Der Starbulls-Trainer wird mit der heutigen Leistung seines Teams sicherlich zufrieden sein. Das war stellenweise eine Demonstration und mit diesem Ergebnis kann man heute von einem Klassenunterschied sprechen.

+++ 57.Minute: Rosenheim bleibt im Mehrheitsspiel der Gäste unberührt.

+++ 55. Minute: Strafzeit für Rosenheim. Jetzt muss Dennis Schütt wegen der Haken in die Kühlbox der Starbullen. Wird Passau den 3. Treffer erzielen?

+++ 54.Minute: Passau wieder ganz. Die Starbulls nehmen ihren Fuß ein wenig vom Gas. Sparen Sie am kommenden Freitag Energie für das Spiel. Das wird ein anderes Kaliber sein, ein echter Prüfstein für Grün und Weiß.

+++ 52. Minute: Wieder gibt es Strafzeit für Passau und wieder trifft es Patrick Beck, diesmal wegen Haken. Wird Rosenheim noch das elfte Tor erzielen?

+++ 51.Minute: Keine signifikante Chance in diesem überlegenen Zahlenspiel für die Starbulls. Die Black Hawks sind alle wieder auf dem Eis.

+++ 49. Minute: Strafzeit für den EHF Passau. Der # 17 Patrick Beck bekam 2 Minuten wegen eines Stockschlags. Wird auf das dritte Machtspiel für Rosenheim der dritte Treffer in der Mehrheit folgen?

+++ 48.Minute: Jetzt nur noch wenige Aufnahmen am Rosenheimer Tor, in denen sich J. Stettmer wieder auszeichnen konnte.

+++ 46.Minute: Die Black Hawks hatten dann eine größere Chance als sie. Phillips mit dem Schlag aus der blauen Linie, aber der Rosenheim-Torwart wehrt das Ziel mit den Schonern zur Seite ab. Eine starke Verteidigung wird sich heute um den Rest kümmern. Rosenheim wieder ganz.

+++ 44. Minute: Strafzeit für die Starbulls. Henriquez hat seinen Ellbogen zu hoch und bekommt zwei Minuten. In der Überzahl für Passau.

+++ 42. Minute: TOOOOOOOOOR für Rosenheim! Jetzt ist es zweistellig. Gibbons spielt auf dem Leinenweber, der vorbildlich mit Slezak läuft, und es steht 10: 2 für die Starbulls.

+++ 41.Minute: HSR Kapzan warf die Scheibe ein. Und Rosenheim nach 21 Sekunden mit der ersten Chance im letzten Drittel. Krump direkt mit der 2. Chance aus dem rechten Halbfeld. Ein bisschen zu hoch. Jammern auf hohem Niveau.

+++ 40. Minute: – Dritte Pause – Jeder, der glaubte, dass die Starbulls nach dem ersten Drittel zwei Gänge zurückschalten und das Ergebnis erzielen würden, täuschte sich! Das ist schon eine Ankündigung für das nächste Spiel am Freitag gegen Deggendorf. Rosenheim scheint bereit für das Spitzenspiel zu sein.

+++ 37. Minute: TOOOOOOOOOR für die Starbulls auf 9: 2! Was die Grün-Weißen hier oben auf dem Eis zaubern, ist unglaublich. Schneller Aufbaupass von Daxlberger, der zu Höller führt und im Slot schließt Krumpe ohne Humor.

+++ 34. Minute: TOOOOOOOR für Rosenheim! Ja, und dann erfolgt der schnelle Gegenzug über Daxlberger, der den mitlaufenden Vollmayer sieht, der Rest ist nun eine Frage der Form. Es ist unglaublich, wie effektiv die Rosenheimer heute ihre Chancen nutzen. Die Heimmannschaft kann Ihnen ein wenig leid tun.

+++ 33.Minute: Nur die erste echte Chance für Passau nach einem Gegenangriff von Vavrusa. Er schiebt die Scheibe von der rechten Feldhälfte auf den Fall Rosenheim. Kein Problem für Stettmer.

+++ 32.Minute: Die Black Hawks können sich derzeit nur mit Zuckerguss verteidigen.

+++ 30.Minute: In der Mitte des Spiels führen die Starbulls mit 7: 2. Eine Angriffswelle nach der anderen besiegte das Passau-Team.

+++ 27.Minute: Leinweber hat gerade die Verteidigung von Passau schwindlig gespielt. Die Gastmannschaft spielte sich in Raserei.

+++ 25.Minute: Rosenheim gibt nicht auf und stört die Black Hawks früh in ihrer eigenen Zone mit einem Vorprüfer.

+++ 22. Minute: TOOOOOOOR für Rosenheim! Leinweber bediente Meier vorbildlich vor dem Tor und es war 7: 2 für die Starbulls.

+++ 21.Minute: Rosenheim wieder komplett! Passau ohne große Chancen.

+++ 20. Minute: Dritte Pause – Ein seltsamer und sehr zielreicher Dritter ist gerade hier zu Ende gegangen. Die grün-weiße Tormaschinerie läuft wie am Schnürchen.

+++ 19. Minute: Strafzeit für Rosenheim! Draxinger geht wegen einer Behinderung in die Kühlbox! Machtspiel für Passau.

+++ 19. Minute: TOOOOOOOOOR für grün-weiß! Ich habe so einen dritten schon lange nicht mehr gesehen. Das erzielte 6-2? – Henrrrrrrriquez1

+++ 17. Minute: TOOOOOOR für die Starbulls! Henrrrrrriquez im Machtspiel auf 5: 2.

+++ 16. Minute: Elfmeter gegen Passau: Schlag gegen Willaschek. Ergebnisspiel für Rosenheim.

+++ 15. Minute: Im Gegenzug das 2: 4 für Passau. Schindlbeck mit dem nächsten Treffer!

+++ 14. Minute: TOOOOOOR für Rosenheim.…..Ich kann das nicht glauben!! Krump mit dem 4: 1.

+++ 12. Minute: TOOOOOOOR für grün-weiß !!! Ja was ist da los Rosenheim sofort mit der Antwort! Heidenreich mit dem 1: 3

+++ 10. Minute: TOR für die Passau Black Hawks: Michael Franz hätte im Gegenzug fast das nächste Tor erzielt.

+++ 9. Minute: TOOOOOR für Rosenheim! Doppelschlag für Grün und Weiß! Stanik auf Meier und die hingerichtete Eiskälte vor dem Tor.

+++ 8. Minute: TOOOOR zahlenmäßig unterlegen von Kyle Gibbons – auf Präsentation unseres Goali Jonas Stettmer!

+++ 8. Minute: Strafzeit für Passau! Phillips muss wegen Stolpern zum Kühler. Powerplay für die Starbulls.

+++ 6.Minute: Die Black Hawks kehren auf der linken Seite zurück, aber der Rosenheimer Torwart kann das Ziel begraben.

+++ 5.Minute: Gibbons schob sich in Passaus Angriffsdrittel rechts vor, spielte die Scheibe schnell ab, aber dann ging der Puck an den Passau-Verteidiger.

+++ 3.Minute: Erster Hilfsangriff der Starbulls. Die Passauer haben schon einige gute Chancen!

+++ 1.Minute: 36 Sekunden gespielt – 2 gegen 1 Situation von Passau, aber Stettmer hält sicher. Die Starbulls müssen aufpassen, dass sie hier nicht früh zurückfallen.

+++ 1. Minute: Das Spiel läuft. Rosenheim gewann den Eröffnungsmobber.

+++ 19:55 Uhr: Die Halle wird abgedunkelt und los geht’s!

+++ 19:45 Uhr: Stadionansager Oliver Czapko hat gerade die Aufstellung beider Teams bekannt gegeben. Der Star Michael Gottwald wird heute vermisst. Noch ein paar Minuten, dann wird HSR Kapzan das Spiel eröffnen.

+++ 19.30 Uhr Im Voraus die ersten sechs beider Teams:

EHF Passau Black Hawks: Ritschel – Pfenninger, Geiger – DeLuca, Phillips, Schindlbeck

Starbulls Rosenheim: J. Stettmer – Krumpe, Vollmayer – Daxlberger (C), Henriquez, Höller

Das heutige Spiel steht unter dem Motto “Wer gewinnt das Bruderduell?” Lukas Stettmer, Verteidiger der Passau Black Hawks oder Jonas Stettmer, der heute im Starbulls-Spiel im Starbulls-Tor für den nötigen Frieden und die nötige Sicherheit sorgen soll. Das Spiel steht nun unter der Leitung von Hauptschiedsrichter (HSR) Ruben Kapzan. Unterstützung findet er bei seinen Linienrichtern Matthäus Riemel und Marius Wölzmüller.

+++ Aufwärmen vor Spielbeginn:

Hallo liebe Eishockeyfans aus der Eisarena in Passau, wo die EHF Passau Black Hawks die Starbulls Rosenheim um 20 Uhr zu den Eröffnungsmobbern einladen. Wie üblich wird rosenheim24.de wieder live vom Spiel berichten – bis dahin haben wir einige Informationen über das Spiel und unser Gegner heute.

Der Liga-Neuling in der Faktenprüfung:

Gegen die Werdenfels, die mit einem mit DEL-Spielern verstärkten Team spielten, konnte das Passau-Team das Spiel über lange Strecken offen gestalten. Eine unnötige Strafe im letzten Drittel sollte die Situation zugunsten von Garmisch ändern. Am Ende mangelte es einfach an Kraft und Erfahrung gegen ein absolutes Top-Team in der Oberliga-Süd.

Sicherlich wird es im Aufstiegsjahr nur darum gehen, in die Liga zu kommen, ein oder zwei Überraschungen zu verursachen und am Ende der Saison dem Geist des Abstiegs zu entkommen! Ziel ist es, so bekannte Spieler wie Patrick Beck, Alexander Janzen, Patrick Geiger und natürlich Milos Vavrusa zu verhindern. Besonders dieser Vavrusa war viele Jahre lang ein absoluter Top-Performer bei EC Peiting. Sein Schlag aus der blauen Linie wurde befürchtet.

Die Starbulls Rosenheim dürfen diesen Gegner nicht leicht nehmen. Präzision und Konzentration sind an der Tagesordnung!

Die Starbulls Rosenheim in einem Faktencheck:

Trotz zweier Siege konnte Trainer John Sicinski nicht ganz zufrieden sein. Das Spiel der Grün-Weißen zeigte Wahlprobleme in der Defensive. Beim Wechsel zwischen Verteidigung und Angriff fehlte manchmal die erforderliche Präzision. Die “jungen Wilden” machen jedoch viel Spaß – Slezak, Meier und Henriquez stehen “in Flammen” und sorgen im gegnerischen Drittel für Aufsehen!

as / mz

Vorbericht:

Während die Starbulls bereits zweimal spielen mussten, hat der neue Ligaspieler aus Passau nur ein Spiel gespielt. Das Black Hawks waren am Freitag zu Gast in Riessersee – mit mäßigem Erfolg. Die Mannschaft aus der Stadt der drei Flüsse verlor ihr Eröffnungsspiel mit 2: 5, obwohl sie mit 2: 0 in Führung ging.

Besonders in der Schlussphase waren die Black Hawks außer Atem. In dem Sie haben in den letzten zehn Minuten des Spiels drei Gegentore kassiert und musste ohne Erfolgserlebnis nach Hause zurückkehren.

Nicht so bei den Starbulls Rosenheim. Das Team um den eingewechselten Kapitän Dominik Daxlberger (Michael Baindl fällt verletzungsbedingt mehrere Wochen aus) gewann sowohl das Auswärtsspiel in Weiden als auch das Heimspiel gegen Höchstadt. Zehn Eigentore und nur drei Gegentore sind auf jeden Fall sehenswert.

Das Spiel in Passau beginnt um 20 Uhr. Wie üblich berichtet rosenheim24.de live vom Spiel.

mz