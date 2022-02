Thiem überspringt Cordoba-Comeback mit einer weiteren Handverletzung | Sport

Der US-Open-Sieger von 2020, der seit mehr als sieben Monaten mit einer Handgelenksverletzung ausfällt, hatte gehofft, diese Woche sein Comeback in Argentinien geben zu können. — AFP-Spitze

CORDOBA, 1. Februar – Der Österreicher Dominic Thiem hat sein geplantes Comeback nach einer langen Verletzungspause bei den Cordoba Open gestern wegen Schmerzen in seinen Händen zwischen den Knöcheln abgebrochen.

Der US-Open-Sieger von 2020, der seit mehr als sieben Monaten mit einer Handgelenksverletzung ausfällt, hatte gehofft, diese Woche sein Comeback in Argentinien geben zu können.

„Es tut mir sehr leid, aber ich muss bekannt geben, dass ich mich in Cordoba von der ATP zurückziehen werde“, sagte Thiem in einem vor dem Turnier auf Twitter geposteten Video.

„In den letzten Tagen habe ich mir eine kleine Verletzung zwischen den Knöcheln zugezogen, eine leichte Bänderzerrung.

„Das Positive ist, dass das Handgelenk vollkommen in Ordnung ist, aber ich habe Schmerzen in meinen Händen und auch zu wenig Übung. Also muss ich aussteigen, ich bin sehr traurig, aber ich werde zurückkommen, wenn ich 100 Prozent fit bin.“

Thiem, der das Finale der Australian Open 2020 erreichte, sagte im Dezember, sein Handgelenk sei „in optimalem Zustand“, so dass er „normal mit sehr guter Intensität“ trainieren könne.

Der 28-Jährige konnte seinen US Open-Titel im vergangenen Jahr nicht verteidigen und verschob auch seine erwartete Rückkehr bis nach den Australian Open, die am vergangenen Wochenende zu Ende gingen.

Der Österreicher, zweifacher Vizemeister der French Open, ist in der aktuellen ATP-Rangliste von einem Karrierehoch auf Platz drei der Weltrangliste im vergangenen März auf Platz 37 gesunken. – AFP