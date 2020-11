“Es ist beschämend”: Biden kritisiert Trumps mangelnde Einsicht

Das Fehlen einer Niederlage wird Trumps Vermächtnis als Präsident nicht helfen, da der gewählte US-Präsident Joe Biden sicher ist. Das ändert nichts an seinen Plänen. Vor allem will er das zerbrochene Verhältnis zur EU reparieren, wie die ersten Telefonate mit Merkel & Co. zeigen.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden sieht in der mangelnden Anerkennung seines Wahlsiegs seitens der scheidenden US-Regierung ein Hindernis für die Vorbereitung seiner Präsidentschaft. “Ich denke nur, ehrlich gesagt, dass es beschämend ist”, sagte Biden auf einer Pressekonferenz in Wilmington, dass Donald Trump seine Niederlage nicht zugeben wird.

“Wie kann ich das taktvoll sagen? Ich denke, es wird dem Erbe des Präsidenten nicht helfen.” Biden bekräftigte jedoch, dass nichts die Arbeit seines Teams in dem Übergangsprozess verlangsamen könne, der jetzt bis zur Vereidigung am 20. Januar begonnen habe. “Wir werden genau das tun, was wir tun würden, wenn er eine Niederlage eingestehen und uns sagen würde gewonnen, was wir getan haben. ” Biden gab bekannt, dass er die ersten Kandidaten für sein Kabinett vor Thanksgiving am 26. November benennen könne.

Der gewählte US-Präsident hat heute auch europäische Staatsoberhäupter angerufen, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson. “Die Bundeskanzlerin hat ihren Wunsch nach einer engen und vertrauensvollen künftigen Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Wunsch nach enger Zusammenarbeit

Merkel und Biden waren sich einig, “dass die transatlantische Zusammenarbeit angesichts der Vielzahl globaler Herausforderungen von großer Bedeutung ist”. In dem Telefonat mit Macron wurden die Themen Klimaschutz und Terrorismusbekämpfung hervorgehoben, wie vom Élysée-Palast in Paris angekündigt. Johnson wiederum schrieb auf Twitter, er freue sich darauf, die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten zu stärken und gemeinsam Prioritäten wie die Förderung der Demokratie und die Erholung von den Folgen der Coronavirus-Pandemie anzusprechen. Seinem Büro zufolge lud der Premierminister Biden nächstes Jahr zur UN-Klimakonferenz nach Glasgow ein.

Alle drei Regierungschefs gratulierten Biden zu seinem Wahlsieg. Sie hatten dies bereits in den letzten Tagen in Erklärungen getan und damit den Rücken der Demokraten symbolisch gestärkt, weil der gewählte Präsident Donald Trump sich bisher geweigert hat, seine Niederlage anzuerkennen.

Biden: “Amerika ist zurück”

Biden sprach mit Reportern über seine Telefonanrufe mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen Staats- und Regierungschefs und sagte: “Zunächst werde ich sie wissen lassen, dass Amerika zurück ist. Wir werden wieder im Spiel sein. Es geht nicht nur darum Amerika.” Der Demokrat Biden spielte auf die außenpolitische “America First” -Doktrin des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump an. Trump hatte unter anderem mit einem Rückzug der USA aus der NATO gedroht und wiederholt Verbündete wie Deutschland angegriffen.

Biden soll am 20. Januar sein Amt antreten. Im Wahlkampf hatte er mehrfach betont, er wolle bessere Beziehungen zu den traditionellen Verbündeten der USA anstreben. Zu guter Letzt hatte Trump Deutschland und Frankreich wiederholt entfremdet, die deutsch-amerikanischen Beziehungen waren in den letzten Jahren stärker zerstört worden als seit langer Zeit.

Biden dürfte auch die Europäer verantwortungsbewusster machen, zum Beispiel im Bereich Verteidigung und China-Politik. Dennoch hoffen Berlin und Paris vor allem auf einen besseren Ton und eine bessere Interaktion miteinander. Johnson wiederum muss sich laut Beobachtern auf Gegenwind vorbereiten, da Biden seine Besorgnis über den britischen Brexit-Kurs zum Ausdruck gebracht hat. Johnson strebt ein Handelsabkommen zwischen seinem Land und den USA an. In der Mitteilung aus London über das Telefonat mit Biden wurde der Brexit nicht erwähnt.