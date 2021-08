Hinter Haitis Ermordung steckt Kolumbiens wachsende Söldnerindustrie

Der größte Teil des Krieges wurde vom Militär des Landes geführt, das oft aus ländlichen Gebieten und aus der Arbeiterklasse stammte. Aber im Ruhestand, normalerweise um die 40 und nach 20 Dienstjahren, gaben viele an, ihnen nur wenige Werkzeuge an die Hand gegeben zu haben, um im zivilen Leben erfolgreich zu sein.

Die monatliche Altersrente von 400 Dollar bietet in Städten wie Bogotá kaum mehr als den Lebensunterhalt. Die charakteristische Ausbildungskomponente des Army Reintegration Program ist ein Jahr technischer Ausbildung in Branchen wie Kochen und Bauen. Aber nachdem sie diese militärischen Vorteile verloren haben, sind viele Soldaten gezwungen, hohe Schulden zu machen, um die Häuser ihrer Familien zu bezahlen.

EIN Veteranengesetz 2019, unterstützt von Präsident Iván Duque, zielte darauf ab, einige dieser Probleme zu lösen. Er schuf einen Fonds, der unter anderem Kredite an Soldaten vergibt, die eine höhere Bildung anstreben.

Herr Molano, der Verteidigungsminister, verteidigte das Programm.

„Natürlich können wir immer noch mehr tun“, sagte er. „Aber im Vergleich zu anderen Kolumbianern“, fügte er hinzu, sei die Behandlung von Veteranen „angemessen“.

Viele ehemalige Soldaten sagten jedoch, sie bräuchten jetzt mehr. Manche verlassen die Armee, ohne lesen oder schreiben zu können. Anderen fehlen grundlegende Computerkenntnisse.

In den letzten zehn Jahren kollidierte die Verzweiflung der Veteranen mit einer wachsenden globalen Nachfrage nach privater Sicherheit, insbesondere im Nahen Osten, sagte Sean McFate, Experte für Söldnerindustrie und Professor an der Georgetown University.

In den letzten Jahren reisten kolumbianische Soldaten in den Irak und nach Afghanistan, um für US-Auftragnehmer zu arbeiten, sowie in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo viele wurden Söldner für das Land bei seiner Intervention im Jemen. Einige Kolumbianer haben während dieser Missionen getötet und andere wurden getötet, sagte Herr McFate.