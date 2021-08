Einer der größten Schlagzeuger der Rockmusik, der die nächste Tour verpassen wird

Wer mich kennt, weiß, dass ich ein riesig Fan der Rolling Stones. Liebe sie absolut! Und ich denke, der Stones-Schlagzeuger Charlie Watts ist einer der größten Schlagzeuger im Rock’n’Roll. Er ist bei weitem nicht so mächtig und bombastisch wie Keith Moon von The Who oder John Bonham von Led Zeppelin, aber Charlies Timing ist fest wie ein stein.

Charlie Watts hat unglaubliche Geschicklichkeit und sein Freiwild Schwingungen. Er lässt es mühelos aussehen und vor allem klingt sein Spiel wie niemand anders. Dies ist der Typ, der bei “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Honky Tonk Women”, “Tumbling Dice”, “Sway”, “Gimme Shelter”, “Monkey Man”, “Paint It, Black” aufgetreten ist. , und “brauner Zucker”. Um nur einige der ganz Großen zu nennen.

Leider sieht es so aus, als würde Watts die nächste neu geplante No Filter US-Tour der Band verpassen, nachdem er sich einem nicht genannten medizinischen Eingriff unterzogen hatte, teilten die Rolling Stones am Mittwoch mit.

CNN berichtet, dass die Nachricht kommt, nachdem Watts im Juni 80 Jahre alt wurde und sich wegen einer unbekannten Krankheit einem medizinischen Eingriff unterzogen hatte. Ein Vertreter der Gruppe sagt, der Schlagzeuger müsse sich ausruhen und erholen.

In einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung sagte ein Sprecher von Watts:

Charlie hatte eine völlig erfolgreiche Operation, aber ich denke, seine Ärzte kamen diese Woche zu dem Schluss, dass er jetzt richtig Ruhe und Erholung braucht. Da die Proben in ein paar Wochen beginnen, ist es gelinde gesagt sehr enttäuschend, aber es ist auch fair zu sagen, dass niemand es kommen sah.

In einer Erklärung sagte Watts, er wolle die Tour, die mehrere Stationen in den Vereinigten Staaten umfasst, darunter Dallas, Los Angeles und Las Vegas, nicht weiter verzögern. Darüber hinaus sagte Charlie (der einen eher trockenen Humor hat) auch: “Ausnahmsweise war mein Timing etwas daneben. Ich arbeite hart daran, in Topform zu sein, aber ich habe heute auf Anraten von Experten akzeptiert, dass es dauern wird.” irgendwann. “

Wir von WUPE wünschen Charlie eine schnelle und schnelle Genesung. In der Zwischenzeit übernimmt Schlagzeuger Steve Jordan, der der ursprüngliche Schlagzeuger für “Late Night With David Letterman” war und auf mehreren Keith Richard-Soloalben mitgewirkt hat.

Weitere Informationen zur Geschichte finden Sie auf CNN Webseite.

