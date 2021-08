Helikopterpilot erhielt Flugticket zur Landung bei Dairy Queen For Cake

Foto : RCMP

Ein Flugzeug steuern oder der Helikopter bietet Ihnen mit anderen Transportmitteln unübertroffene Freiheit. Sie müssen nicht den Straßen folgen und können für einen schnellen Snack immer irgendwohin fliegen. Aber wie ein kanadischer Hubschrauberpilot herausfand, kann die Landung auf einem Parkplatz eine Geldstrafe nach sich ziehen.

Am 31. Juli landete ein Hubschrauberpilot aus Leroy, Saskatchewan, Kanada, einen Robinson R44 auf dem Parkplatz einer nahegelegenen High School Tisdale .

Bildschirmfoto : Google Maps

Seine Mission? Um eine süße Eistorte von der Dairy Queen nebenan abzuholen. Dies erregte die Aufmerksamkeit des Bürgermeisters der Stadt, Al Jellicoe, der scherzte zu CBC-Nachrichten:

“Nun, ich dachte, jemand muss hungrig sein”

Aber der Humor wurde schnell sauer, als der Bürgermeister dachte, dass es vielleicht nicht die beste Wahl wäre, den Hubschrauber in der Stadt zu landen, obwohl der Parkplatz leer war. Um 17:00 Uhr an diesem Tag, Tisdale RCMP einen Bericht erhalten dass ein Hubschrauber auf einem Parkplatz gelandet war und Staub und Trümmer aufgewirbelt hatte. Die Tisdale RCMP-Untersuchung ergab, dass der Landepunkt illegal war, obwohl der Pilot zum Fliegen des Hubschraubers berechtigt war. Am 4. August wurde der Pilot wegen rücksichtsloser Bedienung eines Flugzeugs angeklagt.

Diese Anklage ist Abschnitt 320.13 (1) (a) des kanadischen Strafgesetzbuches, welche Staaten:

Gefährlicher Betrieb 320.13 (1) Eine Straftat begeht jeder, der eine Beförderung in einer nach allen Umständen für die Allgemeinheit gefährlichen Weise betreibt.

Die Landung könnte auch gegen die kanadischen Luftfahrtvorschriften verstoßen haben 602.13 (1):

Starts, Anflüge und Landungen in bebauten Gebieten von Städten und Dörfern 602.13 (1) Sofern in diesem Abschnitt, Abschnitt 603.66 oder Teil VII nichts anderes gestattet ist, darf keine Person in einem bebauten Gebiet einer Stadt oder Gemeinde an Bord eines Luftfahrzeugs starten, anfliegen oder landen dieser Start, Anflug oder Landung erfolgt auf einem Flughafen, einem Hubschrauberlandeplatz oder einem Militärflugplatz.

Es ist für Hubschrauberpiloten keine Seltenheit eine Geldstrafe erhalten einen auffälligen Einstieg zu machen, indem Sie an einem Ort landen, der kein Hubschrauberlandeplatz ist, und die Rechtmäßigkeit der Landung weit von einem Hubschrauberlandeplatz oder Flughafen variiert je nach Land und sogar einigen Orten. In diesem Fall Tisdale hat einen unkontrollierten Flughafen nur wenige Gehminuten von der Dairy Queen entfernt.

Die Anschuldigung sorgt online für einiges Aufsehen, da einige Twitter-Nutzer berichten, wenn Polizeihubschrauber in Städten landen angeblich zu Mittag essen. Der Pilot soll am 7. September vor Gericht erscheinen. Diese Eistorte könnte eines seiner teureren Desserts sein.