Es ist Zeit für New Bedford, sich für Tavares wieder zu vereinen

Welches Lied von Tavares bringt dich am meisten zum Tanzen? Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie “Heaven Must Be Missing an Angel” gehört haben? Wenn wir auf all die Jahre zurückblicken, die wir genossen haben, haben Grammy-prämierte Koryphäen Melodien gesungen, die unsere Herzen hier und für Fans auf der ganzen Welt gefesselt haben. Die SouthCoast hätte sich keine besseren Botschafter des guten Willens wünschen können, die der New Bedford-Gemeinde immer etwas zurückgeben, wenn die Notwendigkeit besteht.

Antone “Chubby” Tavares braucht jetzt unsere Hilfe bei einer Spendenaktion für ein Golfturnier-Stipendium zum Gedenken an ihren Sohn Ryan Tavares und Anthony Tarby Richards am 4. September im Acushnet River Valley.

“Wir möchten meinem Sohn Ryan Keith Tavares und einem engen Freund der Familie und einem der nettesten und großzügigsten Männer aller Zeiten, Anthony Tarby Richards, Tribut zollen.” sagte Tavares. “Ryan starb am 30. November 2020. Er war 51 Jahre alt.”

Ryan ist der zweite Sohn von Tavares, der jung stirbt.

„Es ist nicht fair für Eltern, das Leben ihrer Kinder zu überleben“, sagte Tavares unter Tränen. “Meine Kinder sind das Herz und die Seele meines Lebens.”

Ryan Tavares hatte schon in jungen Jahren gesundheitliche Probleme.

“Ryan begann sein Leben mit Hindernissen, die er überwunden hat”, sagte er. “Im Alter von 14 Monaten erkrankte Ryan an einer tödlichen Krankheit, die die Ärzte zwang, sein rechtes Bein zu amputieren. Er hatte gerade angefangen zu laufen, als dies geschah, aber das hinderte ihn nicht daran, wieder zu lernen. Einbeinig zu gehen.”

Die Sängerin beschrieb dann mit so tiefer Zuneigung die guten Taten, die ihr Sohn und Richards ihr ganzes Leben lang vollbracht haben. Tavares sprach auch darüber, dass er jetzt derjenige ist, der die Hilfe anderer braucht.

„Heute möchte ich alle unsere Freunde, Familie und SouthCoast-Fans erreichen und mit ihnen sprechen, um das Turnier zu unterstützen, indem ich mich anmelde und an der Veranstaltung teilnehme oder ein Geschenk spende, das beim Abendessen als Dankeschön für eure Belohnungen verteilt wird , “er sagte. “Vielleicht eine zusätzliche Geschenkkarte oder so.” Zukünftig werden Stipendien nach Anhäufung der Mittel vergeben. Für weitere Informationen oder um eine Spende zu tätigen, kontaktieren Sie Eric Gomes unter (774) 251-1398.

Es gibt einfache Prinzipien im Leben, wie “Was fließt, kehrt zurück” und “Wer sät, wird ernten”. Mögen Ihnen diese Gedanken die Musik von Tavares in den Sinn bringen, und wenn Sie an all das Gute denken, das diese Familie hier an der Südküste für uns getan hat, ist es jetzt an der Zeit, dass wir diesen guten Willen erwidern.