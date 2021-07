Hat das ein Tintenfisch geschrieben?

Geben Sie also die vergleichenden Psychologen ein.

Nicola Clayton hat nicht damit begonnen, Tintenfische zu studieren. Als Professorin in Cambridge hat sie ihre Karriere auf dem bemerkenswerten Verhalten des Buschhähers aufgebaut, einem kleinen blauschwarzen Vogel, der Nahrung für später aufbewahrt. 1998 zeigten sie und ihre Kollegen, dass Vögel sich daran erinnern können, wie lange sie kein Futter versteckt haben. Sie können für die Zukunft planen plan, Nahrung an Orten verstecken, an denen sie Grund zu der Annahme haben, dass sie später hungrig sein werden.

Ihr Verhalten ist raffinierter, als einfach zu lernen, dass Nahrung erscheint, wenn Sie einen Knopf drücken oder ein Muster erkennen, was viele Tiere tun können. Abgesehen von Affen und anderen Rabenvögeln, wie Krähen, besitzen nur wenige bisher untersuchte Tiere das volle Portfolio an geistigen Fähigkeiten, die diese Vögel zeigen.

Aber Tintenfische und andere Kopffüßer kann ein faszinierender Testfall sein. Wenn Oktopus und Tintenfisch jagen, nehmen sie nicht zwei Tage hintereinander dieselbe Route, beobachteten Meeresbiologen. Die vergleichende Psychologin Christelle Jozet-Alves fragte sich, ob dies bedeutete, dass sie ein Gedächtnis wie das von Raben hatten und in der Lage waren, noch einmal zu erleben, was ihnen in der Vergangenheit widerfahren war. 2013 veröffentlichte sie zusammen mit Dr. Clayton und einem Mitarbeiter eine verlockende Tintenfischstudie vermuten, dass sie es getan haben. Dr. Clayton, Dr. Schnell und ihre Kollegen begannen sich zu fragen: Haben Tintenfische eine Vorstellung von der Zukunft und der jüngeren Vergangenheit? Können sie Entscheidungen darüber treffen, was ihrer Meinung nach in der Zukunft passieren wird?

Kraken verblüffen Beobachter schon lange mit ihrer scheinbaren List – in – ein YouTube-Clip mit über 2 Millionen Aufrufen nimmt ein Oktopus Kokosnussschalen auf und nimmt sie mit, vielleicht um sie später als Werkzeug zu verwenden. Tintenfische haben auch große Gehirne und ein ausgeklügeltes Verhalten. Aber Tintenfische sind im Labor einfacher zu züchten als Tintenfische und einfacher zu arbeiten als Tintenfische, die oft weit entfernt sind und sich weigern, sich mit einem Experimentator zu beschäftigen, sagte Dr. Schnell.

Es gibt natürlich auch den Houdini-Faktor.

„Man bekommt kleine Fluchtkünstler mit Kraken. Sie gehen morgens rein und egal wie nah Sie ein Aquarium schließen, Sie werden sie kriechen sehen “, sagte sie.