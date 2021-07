Österreichische Weinsommeliers lieben: reif zur Wiederentdeckung

EINIGE WEINPROS nennen Grünen Veltliner ein Gewesenes – eine einst beliebte Rebsorte, die heute weitgehend vergessen ist. Andere berichten von starkem Interesse und starken Verkäufen von Grüner. Was ist Grüners heute wahrstes Bild?

Vor zwei Jahrzehnten war diese weiße Traube aus Österreich für die meisten Amerikaner eine exotische Neuheit und dank ihrer geselligen Art ein Liebling der schnellen Sommeliers. Der Einzelhändler und ehemalige Sommelier Craig Perman von Perman Wine Selections in Chicago sagte: „Man könnte dem Dosensommelier signalisieren, dass er sagt: ‚Grüner passt zu allem.’ Dieser Wein war anscheinend überall, bis er es nicht war. Ich war einer derjenigen, die es am meisten vergessen haben. Aber einige herausragende Weine des Jahres 2019 ließen mich zurücklehnen und wieder auffallen.

In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren machte die Neuheit des Grünen Veltliners einen großen Teil seines Reizes aus, insbesondere für Sommeliers, die oft das Neue und Obskure bevorzugen. Es war auch eine Traube, die die meisten Trinker aussprechen konnten, obwohl ich zuerst den Rat meiner damaligen Nachbarin Doris brauchte, einer österreichischen Ärztin, die sehr stolz auf die Traube seines Landes war. Als ich die erste Silbe des zweiten Wortes betonte, korrigierte mich Doris: „Das ist Grooner Velt-LEENER.

Dazu trug auch bei, dass Grüner recht trotzig war – trocken, aber nicht zu trocken, mit gerade genug Frucht, aber nicht zu viel, geprägt von Aromen von weißem Pfeffer und Kräutern. (Riesling, die andere große weiße Rebsorte, die in Österreich angebaut wird, polarisiert immer noch die Trinker.) Das Beste daran: Grüne Einsteiger waren (und sind) erschwinglich.

Belinda Chang, Chicagos „globaler virtueller Weinerlebnis-Guru“ und James Beard-prämierter Sommelier, erinnerte sich daran, dass er in seinen besten Jahren „sehr wütend“ auf den Grünen Veltliner war, weil er so allgegenwärtig war. Trotzdem standen viele Grüner auf den von ihr erstellten Listen der besten Restaurants in Chicago, San Francisco und New York. Grüner Veltliner war sein meistverkaufter Wein im Glas im New Yorker Restaurant Modern. Er übertraf sogar die Verkäufe von Sancerre, erinnert sie sich. Als Frau Chang einstellte: “Jeder andere Kandidat, den ich interviewte, sagte mir, es sei ihre Lieblingstraube!!” schrieb sie in einer E-Mail (der doppelte Ausruf stammt von ihr). Heute, sagt sie, sieht sie es selten im Glas serviert. „Natürlich sind Trauben und Weine als Schulterpolster von Damenjacken aus der Mode gekommen“, sagte sie.