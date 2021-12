Das Weiße Haus schneidet den Videostream eines taiwanesischen Beamten auf der Karte ab: Bericht

Nachdem ein taiwanesischer Minister eine Karte gezeigt hatte, die Taiwan in einer anderen Farbe als China zeigt, Präsident BidenJoe BidenJosé Andrés reist nach verheerender Vorschau auf Tornados am Sonntag nach Kentucky: Beamte und Experten reagieren auf omicron; Biden-Regierung schlägt Alarm für Russland, China Biden sagt, er werde in das Sturmgebiet reisen: „Wir werden das gemeinsam überwinden“ MEHRGipfel für Demokratie letzte Woche, das Video seiner Präsentation wurde angeblich aus diplomatischen Gründen vom Weißen Haus geschnitten.

Die Karte von Taiwans Digitalministerin Audrey Tang wurde am Freitag etwa eine Minute lang ausgestellt, bevor der Videostream ihrer Präsentation entfernt wurde, sagten mit der Situation vertraute Personen. Reuters.

Das Video wurde nur auf Wunsch des Weißen Hauses durch einen Audiostream ersetzt, berichtete die Nachrichtenagentur. Die Präsentation zeigte eine farbcodierte Karte, die die globale Offenheit für Bürgerrechte einordnete. Taiwan wurde als grün oder „offen“ gekennzeichnet, während andere Länder in Asien als „geschlossen“, „unterdrückt“, „behindert“ oder „geschrumpft“ gekennzeichnet wurden.

Als das Video geschnitten wurde, zeigte der Bildschirm eine Bildunterschrift mit der Aufschrift „Minister Audrey Tang Taiwan“. Später erschien auf dem Bildschirm eine Meldung mit der Aufschrift: „Alle Meinungen der Personen in diesem Panel sind die der einzelnen Personen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der US-Regierung wider“, berichtete Reuters.

Die Vereinigten Staaten verfolgen eine Politik der „strategischen Ambiguität“ in Bezug auf Taiwans Unabhängigkeit, was bedeutet, dass sie keine Position dazu beziehen, ob Taiwan zu China gehört. Es erkennt jedoch auch die „Ein-China-Politik“ an, die behauptet, dass die Volksrepublik China die alleinige Regierung Chinas ist.

Das Weiße Haus befürchtete, dass das Zeigen von Tangs Karte auf der Konferenz, zu der Taiwan eingeladen wurde, dieser Politik widersprechen könnte, da die Konferenz laut Reuters von den Vereinigten Staaten ausgerichtet wurde.

Das Außenministerium sagte, die „Verwirrung“ mit der Bildschirmfreigabe habe dazu geführt, dass der Stream unterbrochen wurde, „ein ehrlicher Fehler“, fügte der Nachrichtendienst hinzu. Taiwans Außenministerium führte die Kürzung auf „technische Probleme“ zurück, und das Weiße Haus hat sich nicht dazu geäußert, stellte Reuters fest.

The Hill hat das Weiße Haus und das Außenministerium um einen Kommentar gebeten.

Die US-Politik gegenüber Taiwan wurde angesichts zunehmender Spannungen mit China wiederholt betont. Im vergangenen Monat war das Weiße Haus gezwungen, Bidens Kommentare in einem CNN-Rathaus zur Verteidigung Taiwans im Falle einer Invasion Chinas auf die Insel zurückzuziehen.

„Es hat sich nichts geändert“, Pressesprecher des Weißen Hauses Jen Psaki Jen PsakiDas Memo: Die Inflation setzt ein, als Biden versucht, die Wirtschaftsdaten des Weißen Hauses zu Smolletts Urteil zu verkaufen: Über Hassverbrechen zu lügen ist „beschämend“ Biden sagt, er werde diese Woche nächste Woche mit Manchin sprechen MEHR sagte am nächsten Tag. „Der Präsident kündigte keine Änderungen unserer Politik an, und er hat nicht die Entscheidung getroffen, unsere Politik zu ändern.“