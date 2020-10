Hans-Joachim Watzke verteidigt Marco Reus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat seinen Spieler Marco Reus (31) verteidigt. Der BVB trifft am Mittwoch auf Zenit St. Petersburg. Das Bundesligaspiel am Samstag in Arminia Bielefeld wird ohne Fans gespielt. Hier finden Sie Neuigkeiten und Gerüchte zum BVB.

BVB-Geschäftsführer Watzke verteidigt Reus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat seinen Spieler Marco Reus (31) verteidigt. Zuletzt hatte Himmel– Experte Dietmar Hamann bat darum, die Armbinde seines Kapitäns zu entfernen.

“Dietmar Hamann analysiert oft sehr genau. Aber hier liegt er völlig falsch. Wie will er interne Teamprozesse beurteilen können? Marco ist ein guter Kapitän”, sagte Watzke Bild.

Hamann nannte Reus ‘Verletzungsanfälligkeit als Grund und brachte Mats Hummel als möglichen Nachfolger zur Sprache. “Marco und Mats verstehen sich sehr gut. Es ist offensichtlich, dass Marco nach dieser langen Verletzungspause Zeit braucht, um seine Leistung zu stabilisieren. Auf jeden Fall wissen wir, was wir über ihn haben”, antwortete Watzke.

Reus hat in dieser Saison acht Pflichtspiele bestritten, war aber nur 334 Minuten auf dem Spielfeld. Er hat zwei Treffer bekommen.

BVB – FC Schalke 04: Die Ergebnisse und Einzelbewertungen © imago images / Poolfoto 1/30 ROMAN BÜRKI: “Er ist unsere Nummer eins”, sagte Sportdirektor Zorc vor dem Derby, um die selbstverschuldete Torhüterdiskussion beim BVB zu entschärfen. Aber Bürki konnte sich gegen harmlose Schalke-Spieler nicht beweisen. Note: 3.5 © Leon Kuegeler – Pool / Getty Images 2/30 THOMAS MEUNIER: Nach der scharfen Kritik vor kurzem im Aufschwung. Viel Bereitschaft zum Laufen und der Drang, sich vorwärts zu bewegen. Hatte das 1: 0 in der ersten Runde. Gute Flanke auf Reyna, der ein Tor verdient hat. Notiz 3. © Leon Kuegeler – Pool / Getty Images 3/30 MATS HUMMELS: Selbstbewusstes Auftreten des Verteidigungschefs. Im Duell mit Schalke-Stürmer Paciencia ist in der Regel der Sieger, der häufig am Aufbau des Spiels beteiligt ist. Schöner Kopfball zum 3: 0. Note: 2,5 © Martin Rose / Getty Images 4/30 MANUEL AKANJI: Im ersten Spiel nach seiner Koronainfektion mit dem wichtigen 1: 0 des Dosenöffners für den BVB. In der ersten Hälfte hatten die Schweizer einen krassen Pass gemacht, der einen gefährlichen Gegenangriff der Gäste auslöste. Notiz 3. © Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images 5/30 RAPHAEL GUERREIRO: Nominell linksverteidiger, aber wie immer mit vielen offensiven Elementen. Tolle Spiele und Eröffnungspässe, aus der Ferne gefährlich. Die meisten Pässe (120), die meisten Ballkontakte (153). Mit den Vorlagen zu 1-0 und 3-0. Note 2. © Martin Rose / Getty Images 30.06 MAHMOUD DAHOUD: Wie beim Sieg in Hoffenheim durfte Dahoud gegen S04 erneut starten. Viel unterwegs, immer am Ball. Starker Distanzcracker, der den Schalke Latte aus 30 Metern küsste. Note: 2,5 © Martin Rose / Getty Images 7/30 THOMAS DELANEY: Der Däne hat sich zurück ins Team gespielt. Nach seiner vorübergehenden Hilfe in der Drei-Mann-Kette ist er nun wieder auf dem üblichen Terrain im defensiven Mittelfeld. Viel Antrieb, gute Ideen, großes Engagement. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 8/30 JADON SANCHO: Nach einem gemischten Start ins Derby geht es wieder aufwärts. Ein erster Superpass auf Haaland kam nicht an, der zweite machte es 2: 0. Fußball kann so einfach sein. Notiz 3 © imago images / Poolfoto 9/30 JULIAN BRANDT: Nur die dritte Startaufstellung des Mittelfeldspielers in dieser Saison. Sehr fleißig und mit gut aussehenden Aktionen, aber wie vor kurzem mit einer Schleife zu viel in seinem Spiel. Notiz 3. © imago images / Poolfoto 30.10 GIOVANNI REYNA: Das auffälligste Schwarz und Gelb in der ersten Runde. Immer auf dem Weg zum Tor, oft nur mit unfairen Mitteln von den Gästen angehalten. Kurz vor der Pause scheiterte knapp mit einem Kopfball. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 30.11 ERLING HAALAND: Dortmunds Stürmer brauchte einen guten Start im Derby. Zwei Chancen in der ersten Halbzeit verloren, daran ist man von ihm kaum gewöhnt. Nach dem Wechsel jedoch wie immer abgezockt. Tolles Lob zum 2: 0. Note: 2,5. © Alex Grimm / Getty Images 30.12 AXEL WITSEL: In den letzten zwanzig Minuten für den starken Dahoud auf dem Platz. Hatte keine Probleme, den bereits geschlagenen Schalke vom Tor fernzuhalten. Keine Bewertung. © Dean Mouhtaropoulos / Getty Images 13/30 FELIX PASSLACK: Ein weiteres Engagement für Borussias einheimisches Team, das es in dieser Saison überraschenderweise wieder in den Kader geschafft hat. Keine Bewertung. © Lars Baron / Getty Images 14/30 MARCO REUS: Der Spielverlauf war da, um den Kapitän zu schonen und ihn erst am Ende (77.) zu bringen. Ohne das Spiel zu beeinflussen. Keine Bewertung. © Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images 15/30 THORGAN HAZARD: Endlich mehr Möglichkeiten für die linke Seite beim BVB. Nach seiner Verletzung zu Beginn der Saison gegen Gladbach erstmals mit einem kurzen Stint. Keine Bewertung. © Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images 16/30 MATEU MOREY: Der junge Spanier durfte in den letzten zehn Minuten für Meunier spielen. Konnte sich aber nicht mehr ins Rampenlicht stellen. Keine Bewertung. © Martin Rose / Getty Images 17/30 FREDERIK RÖNNOW: Verhinderte eine große Niederlage für den Royal Blues mit starken Paraden gegen Haaland und Meunier. Machtlos mit den Gegentoren. Notiz 3. © imago images / Poolfoto 18/30 MALICK THIAW: Hatte große Probleme mit dem flinken Reyna und Guerreiro in seiner Startelf, besonders in der ersten Viertelstunde. Bei 0: 1 dann zu weit vom Gegner Akanji entfernt. Note: 4.5. © Frederic Scheidemann / Getty Images 19/30 SALIF SANE: Immer noch der beste Defensivspieler von Schalke. Hat immer wieder geholfen, wenn seine Nachbarn unsicher und überzeugt waren mit einem anständigen Duell und einer guten Erfolgsquote. Unschuldig an den Gegentoren. Note: 3.5. © imago images / Poolfoto 20/30 MATIJA NASTASIC: Er ließ Haaland vor dem 0: 2 zu leicht davonrutschen, bei 0: 3 verlor er das entscheidende Kopfballduell gegen Hummels. Ein gebrauchter Abend für den Serben. Note: 5. © imago images / Poolfoto 21/30 KILIAN LUDEWIG: Konzentrierte sich hauptsächlich auf seine Verteidigungsaufgaben und war selten in Angriffsspiele verwickelt. Es wurden die meisten Ballverluste aller Knappen verzeichnet (16). Immerhin mit den meisten Ballkontakten auf Schalkes Seite. Note: 4.5. © Leon Kuegeler – Pool / Getty Images 22/30 AMINE HARIT: Sollte das Zentrum zusammen mit Mascarell und Bentaleb schließen, konnte aber keinen Zugang zum Spiel erhalten. Kämpfte vor allem gegen Schalke-Duelle, gewann aber nur 40 Prozent. Note: 4.5. © imago images / Poolfoto 23/30 OMAR MASCARELL: Ich hatte Glück, dass sein fahrlässiger Verlust des Balls vor seinen eigenen 16 nicht bestraft wurde (12.). Darüber hinaus erregte er vor allem mit einem harten Duell Aufmerksamkeit und wurde früh gelb. Note: 4.5. © imago images / Poolfoto 24/30 NABIL BENTALEB: Hatte die meisten Schalke-Ballkontakte, bevor er ausgewechselt wurde, gewann aber keinen seiner sieben Zweikämpfe und schaffte nur 60 Prozent seiner Pässe an seinen eigenen Mann. Note: 5. © INA FASSBENDER / AFP über Getty Images 25/30 BASTIAN OCZIPKA: Besonders in den ersten 45 Minuten mit einigen guten Offensivläufen. Nach der Pause meist defensive Forderungen. Gewann mindestens 60 Prozent seiner Duelle. Klasse 4. © imago images / Poolfoto 26/30 RABBI MATONDO: Mit seiner Geschwindigkeit machte er wiederholt Platz für Schalke-Gegenangriffe, blieb aber in seinen Aktionen ineffektiv. Nach 71 Minuten verließ er das Feld für Raman. Klasse 4. © imago images / Poolfoto 27/30 GONCALO PACIENCIA: Hatte eine undankbare Aufgabe als Stürmer von Schalke, schoss aber den einzigen Schuss von Schalke in den ersten 45 Minuten. Dann verlor er Guerreiro vor dem 0: 1 aus den Augen und musste wenig später Kutucu weichen. Note: 4.5. © Martin Rose / Getty Images 28/30 CAN BOZDOGAN: Kam für den schwachen Bentaleb, machte es aber nur unwesentlich besser. In 34 Minuten wurden nur 17 Ballkontakte hergestellt. Note: 4.5. © Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images 29/30 AHMED KUTUCU: Sollte dem Offensivspiel von Schalke frischen Wind geben, war aber seinem Vorgänger Paciencia ähnlich und verzeichnete keine nennenswerten Aktionen. Note: 4.5. © Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images 30/30 BENITO RAMAN: Wurde in den letzten 20 Minuten ausgewechselt, hatte aber keinen Einfluss auf das Ergebnis. Ohne Bewertung.

BVB trifft Zenit in der Champions League

Borussia Dortmund trifft sich am Mittwoch (21.00 Uhr) am 2. Tag der Champions League LIVETICKER) bei Zenit St. Petersburg. Das erste Gruppenspiel wurde gegen Lazio Rome mit 1: 3 verloren. Das vierte Gruppenmitglied ist der Club Brügge.

Keine Fans beim Dortmunder Spiel in Bielefeld

Am Samstag (15.30 Uhr) zwischen Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund sind keine Fans im Bundesligaspiel erlaubt. Die siebentägige Inzidenz für Bielefeld betrug laut Robert Koch-Institut am Montag 103,8.

BVB: Der Zeitplan für die kommenden Wochen