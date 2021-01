Rossi raucht nach Wunderflucht bei 300 km / h MotoGP-Crash in Österreich

Der Welt-Motorrad-Superstar Valentino Rossi sagte, das Wanderrad eines Rivalen mit einer Geschwindigkeit von rund 300 km / h hätte mich beim Grand Prix in fast bei einem schrecklichen Beinahe-Crash “umgebracht” Österreich Sonntag.

Der 41-jährige Italiener, neunmaliger Weltmeister, war schwer erschüttert, nachdem Franco Morbidellis Yamaha ein paar Zentimeter vor ihm über die Strecke geflogen war.

Die Ducati von Morbidelli und Johann Zarco waren Sekunden vor dem Erreichen der vierten Kurve in Spielberg in der achten Runde des Rennens zusammengestoßen. Die beiden Männer saßen nicht.

Zarcos freilaufende Ducati wollte auch Rossi und seinen Yamaha-Werksteamkollegen Maverick Vinales treffen, der direkt vor ihm stand.

“Morbidellis Motorrad hätte mich fast umgebracht”, stürmte Rossi.

“Sogar Zarcos Ducati flog ein paar Meter über mir, es war ein sehr gefährlicher Moment.”

Unglaublich Rossi hat es geschafft, sich zusammenzureißen und nach dem Neustart des Rennens kehrte er auf den fünften Platz zurück.

“Ich hatte solche Angst. Ich bin erschüttert, die Wiederaufnahme des Rennens war schwierig. Ich habe das größte Risiko meiner Karriere eingegangen”, sagte Rossi gegenüber Sky Italia.

„Ich habe einen Schatten gesehen, ich dachte, es wäre der Hubschrauber von oben, manchmal passiert der Hubschrauber während des Rennens und wirft einen Schatten. Stattdessen kamen zwei “Kugeln” herein.

“Der Heilige der Motorradfahrer hat heute sehr gute Arbeit geleistet, es war eine sehr gefährliche Sache.”

Morbidelli, möglicherweise ein Rossi-Teamkollege in der nächsten Saison im Yamaha-Satellitenteam, hat seine Worte nicht vernachlässigt.

– ‘Wie ein Mörder’ –

“Zarco ist fast ein Mörder”, sagte Morbidelli gegenüber Sky Sport Italia.

“So mit 300 km / h zu bremsen bedeutet, wenig Liebe für sich selbst oder für diejenigen zu haben, gegen die Sie antreten.

„Ich hoffe, dieser große Vorfall gibt Zarco Anlass zum Nachdenken. Es war wirklich gefährlich für mich, ihn, für Rossi und Vinales, die vorne standen und ein Fahrrad mit 280 pro Stunde einfahren sahen.

Rossi bestand darauf, dass zu viele MotoGP-Fahrer zu viele Risiken eingehen und nicht verstehen, dass “unsere Motorräder bei diesen Geschwindigkeiten Kugeln sind”.

Die Geschichte geht weiter

Er fügte hinzu: “Wir spielen eine sehr gefährliche Sportart, man muss Respekt vor denen haben, die mit Ihnen auf der Strecke fahren”, fügte Rossi hinzu, nachdem Andrea Dovizioso das zweite Jahr in Folge in einer Fabrik Ducati gewonnen hatte.

“Zarco ist in diesem Bereich nicht neu, was passiert ist, ist sehr klar: Zarco überholte Morbidelli in der geraden Linie und wollte nicht von Franco überholt werden, also ging er speziell vor ihm zum Bremsen.

“Aber bei 300 km / h konnte Morbidelli als MotoGP nichts machen. Zarco bremste vor ihm, Franco konnte nichts.”

Zarco, der 30-jährige französische Pilot, sagte, er sei sich der Ursache des Absturzes nicht sicher.

Er behauptete jedoch, er sei unschuldig an jeglichem Fehlverhalten.

“Ich habe das Gefühl, dass Morbidellis Fahrrad mich geschubst hat. Ich konnte ihn in einer geraden Linie überholen, ich war schon weit vorne und beim Bremsen habe ich eine Rechtskurve gemacht und das war’s wo wir treffen “, sagte er.

„Es war kein absichtlich gemachtes Manöver und ich habe es Franco und Valentino erklärt. Aber die beiden Motorräder komplett zerstört zu sehen, war beängstigend.

“Wir müssen zum Zeitpunkt des Unfalls 270 km / h erreicht haben.”

Vinales wurde schließlich Zehnter und Dritter in der Meisterschaftswertung, 19 Punkte hinter Serienführer Fabio Quartararo.

“Ich habe gerade das Kratzgeräusch der abgestürzten Fahrräder gehört, dann habe ich den Aufprall von Johanns Fahrrad gegen die Wand gespürt”, sagte der Spanier.

“Dann, als ich hinschaute, sah ich ein Fahrrad auf mich zukommen und ich bedeckte meinen Kopf und das Fahrrad sprang auf. Sicher, wir hatten heute großes Glück, jemand war wir. gerettet, und das ist das Wichtigste. “

Zuvor, im Moto2-Rennen, konnte der Malaysier Hafizh Syahrin ebenfalls knapp entkommen, als er nach einem Sturz auf das Motorrad der Italienerin Enea Bastianini stieß, das mitten auf der Strecke lag.

Syahrin traf die Maschine mit voller Geschwindigkeit, schickte sie durch die Luft und zerschmetterte sein Motorrad.

Der verletzte Syahrin wurde auf der Strecke behandelt und stürzte sich mit seinem Team in einen Krankenwagen. Der Läufer sei bei Bewusstsein. Er erlitt nur eine Hüftverletzung.

