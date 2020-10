Geizige Lügner – Wissen – SZ.de.

In einer langen Zeit, in der das Geld besonders knapp war und die persönlichen Verpflichtungen dafür noch überschaubar waren, trat beim Feiern immer wieder dieselbe Situation auf. In der Gruppe der Freunde gab es jemanden, der fast nie bezahlt hat. Im Laufe des Abends waren alle an der Reihe, eine Runde Bier oder andere Getränke von der Theke zu holen. Es war nicht nötig darüber zu reden, es passierte einfach so. Nur einer konnte sich jedes Mal zurückziehen, obwohl er mehr Geld hatte als alle anderen. Im entscheidenden Moment verschwand der durstige Geizhals immer, hatte eine Ausrede zur Hand oder wand sich auf andere Weise heraus.

Wenn man Verhaltensökonomen folgt, die mit Gideon Yaniv von der israelischen Ariel-Universität zusammenarbeiten, könnte dieses Verhalten vielleicht sogar als typisch bezeichnet werden: Der Schmerz des Bezahlens treibt besonders Geizhals dazu, zu lügen und zu betrügen, wie die Forscher in Zeitschrift für wirtschaftliches Verhalten und Organisation Mitteilungen.

Die Forschung zu unehrlichem Verhalten in den letzten Jahren hat sich auf die Beschreibung der Beziehung zwischen emotionalen Zuständen und der Tendenz zum Betrügen konzentriert. Einige Ergebnisse legen nahe, dass insbesondere gut gelaunte Menschen gerne lügen oder betrügen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Wissenschaftler haben beobachtet, dass es bei guter Laune einfacher ist, geringfügige Unehrlichkeit gegenüber sich selbst zu rechtfertigen. Zum Beispiel verleitet Sie der persönliche Erfolg dazu, eine Haltung des Strebens zu pflegen, die es einfacher macht, sich kleine Missetaten zu verzeihen. Eine andere Erkenntnis ist, dass Optimisten unehrlicher sind als Pessimisten.

Um Geld zu sparen, ließen die Taxifahrer die Klimaanlage aus

In der aktuellen Studie trieb ein negatives Gefühl die Testpersonen dazu, in einem Test zu schummeln. Die Forscher bestimmten den Geizgrad der Teilnehmer auf verschiedene Weise. Dazu ließen sie die Teilnehmer unter anderem Fragebögen ausfüllen. Im anderen Fall überprüften sie, wie lange einzelne Personen in Tel Aviv in Cafés saßen, und nutzten das WLAN, um zu arbeiten, ohne etwas zu bestellen. Als dritte Gruppe setzten die Ökonomen in Jerusalem Taxifahrer ein, die die Klimaanlage im Sommer aus wirtschaftlichen Gründen ausschalten. Es gab immer zwei Vergleichsgruppen: geizige und weniger geizige Taxifahrer, Cafébesucher, die viel oder wenig konsumierten, oder Teilnehmer, deren Geiz anhand eines Fragebogens ermittelt worden war.

In einem zweiten Schritt überprüften die Forscher die Ehrlichkeit der Testpersonen. Außerdem wurde ihnen Geld versprochen, das erst nach dem Würfeln ausgezahlt wurde. Je mehr Augen der Würfel zeigte, desto weniger Geld erhielten die Testpersonen. Allerdings wussten nur die Studienteilnehmer das Ergebnis der Würfel, sie sollten dies einfach den Forschern mitteilen. Im Durchschnitt schienen die Gruppen mit den engen Fäusten jeweils signifikant weniger zu würfeln als die weniger sparsamen Teilnehmer. Mit anderen Worten: Die Geizhals behaupteten oft, sie hätten eine Eins gewürfelt – ein klarer Hinweis darauf, dass betrogen wurde und die Angst, Geld zu verlieren, zu Unehrlichkeit führte.

Das Betrügen hatte keine Konsequenzen für die Studienteilnehmer. Der geizige Kumpel aus vergangenen Tagen provozierte jedoch eine Gegenreaktion. Nach einer Weile brachte ihm niemand ein Bier von der Theke. Das fühlte sich auch nicht gut an, es hat dich in die Rolle des kleinen Philisters getrieben. Irgendwann hast du dich aus den Augen verloren.