Hamburg: TK Maxx eröffnet weitere Niederlassungen in Hamburg

Die Geschäfte sind bei trendbewussten Schnäppchenjägern sehr beliebt, jetzt kommen in Hamburg weitere Geschäfte hinzu. Die TK Maxx-Kette hat angekündigt, zwei neue Filialen in der Stadt zu eröffnen. Nächstes Jahr wird es neue Geschäfte in Harburg und Wandsbek geben.

Es gibt deutlich weniger Designerkleidung, Spielzeug, Wohnaccessoires und vieles mehr. TK Maxx ist die europäische Niederlassung der US-Kaufhauskette TJ Maxx. Das Unternehmen ist seit 2007 in Hamburg, als Niederlassungen im Billstedt-Center und in der Innenstadt von Schenefeld (Landkreis Pinneberg) eröffnet wurden. Mittlerweile gibt es in Hamburg sieben Niederlassungen.

Hamburg: Die Kette TK Maxx eröffnet zwei neue Niederlassungen

Eines der neuen Geschäfte zieht in das Phoenix Center in Harburg um. Dort wird das Geschäft eine Fläche von 1.300 Quadratmetern haben. Das zweite Geschäft in Quarree Wandsbek wird auf rund 2200 Quadratmetern eröffnet. TK Maxx hat noch nicht bekannt gegeben, wann genau die neuen Geschäfte im nächsten Jahr eröffnet werden.

Der Hamburger Einzelhandel hat sich in den letzten Wochen aufgrund der Koronapandemie enorm bewegt. Geschäfte wie das Kindergeschäft Jakoo und der Kaufhof in der Mönckebergstraße sind geschlossen. Das japanische Modeunternehmen Uniqlo wurde kürzlich auf vier Etagen des Rathauses eröffnet. Das Alsterhaus wird derzeit renoviert. (Paul)