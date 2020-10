Das Erdmännchen erscheint als Duo

Zum ersten Mal erscheint ein Duo in “The Masked Singer”. Frau Erdmann kam in Begleitung ihres Mannes zur Eröffnungssequenz. Viele Zuschauer haben bereits eine Vermutung, wer im Doppelkostüm sein könnte.

Die neue Saison der ProSieben-Show “The Masked Singer” begann mit einer Überraschung: Zum ersten Mal traten zwei kostümierte Prominente als Duo an. Es ging um die “Erdmann-Familie”, bestehend aus einem weiblichen und einem männlichen Erdmännchen.

Frau Erdmann kam mit ihrem Mann. (Quelle: ProSieben / Willi Weber)

Die beiden Tiere sangen zu Beginn der dritten Staffel der Show am Dienstagabend in Köln gemeinsam ein Duett. Moderator Sonja Zietlow spekulierte, dass unter den beiden Kostümen Sänger Ina Müller und der Musiker Johannes Oerding könnte stecken bleiben.

Daniela und Lucas als Frau und Herr Erdmann?

Es gab auch wilde Spekulationen im Internet. Einige vermuten, dass sie Annemarie und sind Wayne Carpendale könnte unter den Kostümen sein. Aber auch Rebecca Mir und Massimo Sinato wurden in den Raum gestellt.

Die meisten Zuschauer glauben jedoch, dass es sein könnte Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis Handlung. “Die Pfalz kommt auch beim Singen durch”, kommentierte ein Nutzer das Auftreten der “Familie Erdmann”. Ein anderer Zuschauer sagte, dass der Kiosk im Einzelspieler ein Hinweis auf das Café Katzenberger gewesen sein könnte.

Es war bereits bekannt, dass es ein Weibchen der niedlichen Tierart als Kostüm in der Show geben würde – das Aussehen des Männchens war jedoch eine Überraschung. Ein ProSieben-Sprecher bestätigte, dass das Duo nun zusammen bleiben wird.

In “The Masked Singer” singen Prominente in aufwändigen Bühnenkostümen. Erst wenn die Zuschauer sie aus der Show auswählen, müssen sie ihre Masken abnehmen. Die “Erdmann-Familie” setzte sich jedoch in ihrem ersten Duell durch.

Die Kostüme auf einen Blick

Wie in den letzten beiden Spielzeiten wird “The Masked Singer” von moderiert Matthias Opdenhövel. Die Rate Jury wurde jedoch komplett ersetzt. Anstatt von Ruth Moschner und Rea Garvey Sonja Zietlow und Bülent Celyan sitzen jetzt hinter dem Schreibtisch. Der dritte Platz wird regelmäßig von einer anderen Berühmtheit belegt.