DSDS: Scharfes Foto von Pietro Lombardis Freundin online – hat Laura Maria einen rutschigen Teilzeitjob?

Nach fünf Jahren scheint Pietro Lombardi in Laura Maria die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Aber jetzt sorgte die Influencerin mit einem scharfen Foto für Aufsehen – ist das ihr neuer Teilzeitjob?

Köln – Erst vor einem Monat haben Pietro Lombardi (28) und Laura Maria (24) nach vielen Spekulationen über sein Liebesleben ihre Beziehung offiziell gemacht. Seitdem teilt der “DSDS” -Star süße Schnappschüsse mit seiner neuen Freundin – und könnte nicht glücklicher sein. “Du hast es geschafft, meine dunkle Seele wieder glücklich zu machen”, sagte der Sänger. Jetzt erschien jedoch ein Foto, das derzeit im Internet viele Diskussionen hervorruft. Sie können Laura in suggestiven Dessous sehen. Ist das dein neuer, rutschiger Teilzeitjob?

DSDS: Pietro Lombardis Freundin Laura Maria taucht in Dessou auf

In der Vergangenheit war der Gerichtsschreiber oft aufschlussreicher vor der Kamera – Hat sie jetzt einen neuen Job? Zumindest wird das jetzt aufgrund der Dessous-Fotos vermutet. So kann sie auf den Fotos für eine Unterwäschemarke werben. Aber ihren sicheren Job als Anwältin aufzugeben, kam für die Freundin des “DSDS” -Stars lange Zeit nicht in Frage – wird sich das jetzt ändern?

Als Laura kürzlich in einer Instagram-Frage-und-Antwort-Sitzung gefragt wurde, ob sie ihren Job kündigen würde, machte sie deutlich: “Nein, ich werde meinen Job nicht kündigen. Ich werde weiter arbeiten. „Sie möchte sich nicht auf ihrem Erfolg in der Social-Media-App ausruhen, auf der sie bereits von mehr als 320.000 Menschen verfolgt wird (Stand: 20. Oktober 2020). Ihr Talent zum Modellieren ist jedoch unbestritten und die Fotos sind mehr als beeindruckend. Pietro Lombardi sieht das anscheinend auch so. Er kommentierte das Bild seiner Freundin mit einer Flamme.

DSDS (RTL): Pietro Lombardi unterstützt seine Freundin

Fünf Jahre nach der Heirat mit Ex-Frau Sarah Lombard (28) scheint i Pietro Lombardi (alle Informationen über das “DSDS” -Paar) endlich wieder wirklich glücklich zu sein. Eines ist definitiv sicher: Er wird seine Laura Maria in allem unterstützen – egal wie sie in Zukunft ihr Geld verdient. Dass die “DSDS„Sänger kann schon sehr stolz auf die hübsche Blondine sein, seine Fans erinnern ihn immer wieder daran. “Pietro hat das Glück, ein so heißes Gerät an seiner Seite zu haben” oder “Pietro kann stolz sein”, sind nur einige der Kommentare, die unter ihrem kürzlich auf Instagram veröffentlichten Bild zu finden sind.

