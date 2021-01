Halten Sie das Telefon – SpaceX tankt Starship am Donnerstagnachmittag [Updated]

Update 15.00 Uhr EST Donnerstag: SpaceX lädt seinen Starship SN9-Prototyp am Donnerstagnachmittag mit Treibmittel. Wir wissen das alles. Aber ob es sich um eine „Nasskleidprobe“, einen statischen Feuertest oder einen tatsächlichen Start handelt, wer weiß.

Nachdem die FAA sagte, der Start am Donnerstag sei um 11 Uhr Ortszeit abgesagt worden, antwortete SpaceX-Gründer Elon Musk mit folgendem unglücklichen Tweet:

Im Gegensatz zu der Luft- und Raumfahrtabteilung, die gut ist, weist die Raumfahrtabteilung der FAA eine grundlegend gebrochene Regulierungsstruktur auf. Ihre Regeln sind für eine Handvoll Verbrauchsgüter pro Jahr in einigen staatlichen Einrichtungen vorgesehen. Nach diesen Regeln wird die Menschheit niemals den Mars erreichen. – Elon Musk (@elonmusk) 28. Januar 2021

Dann schlugen einige Quellen vor, dass Musk und die FAA daran arbeiteten, die endgültige Genehmigung für einen Start am Donnerstag zu erhalten, bevor das Fenster um 18:00 Uhr CST (24:00 UTC) in Südtexas geschlossen wurde. Neue vorübergehende Flugbeschränkungen wurden nicht eingeführt, aber das Triebwerk wird geladen. Wir wissen also wirklich nicht, was uns erwartet. Bleib dran.

Update, Donnerstag, 12.30 Uhr EST: Kurz vor 11 Uhr Ortszeit am Donnerstag (17 Uhr UTC) wurden die “Temporären Flugbeschränkungen” für den Start des heutigen Starship-Prototyps aufgehoben. Es ist unklar, warum SpaceX und die Federal Aviation Administration den Versuch abgesagt haben, als Ingenieure und Techniker das Fahrzeug für den Start vorbereiteten. Anwohner wurden ebenfalls evakuiert.

Es ist möglich, dass sich der Start aufgrund von Winden verzögerte, die in der Nähe des Startplatzes über 32 km / h wehten, oder weil die FAA die endgültige Genehmigung für den versuchten Start von 10 km nicht erteilt hat. Vorübergehende Flugbeschränkungen sind auch vorhanden für Freitag, der jetzt der frühestmögliche Zeitpunkt für den Start des Fahrzeugs ist. Das Wetter sollte für SN9 am Freitag besser sein.

Update, 8.00 Uhr EST Donnerstag: Heute scheint der Tag zu sein, an dem SpaceX versuchen wird, seinen neuesten Starship-Prototyp zu starten – Seriennummer 9 oder SN9. Ziel ist es, das Fahrzeug etwa 10 km lang zu fliegen, mithilfe der Karosserieklappen des Fahrzeugs einen kontrollierten Abstieg zu demonstrieren und das Schiff dann neu auszurichten, um eine vertikale Landung durchzuführen. Der letzte Flugversuch des Starship-Prototyps im Dezember landete nach einem Problem mit der Druckbeaufschlagung des Treibstofftanks in Flammen.

Das Startfenster für den Testversuch am Donnerstag ist 9:00 Uhr Ortszeit in Südtexas bis 18:00 Uhr (15:00 Uhr UTC bis 12:00 Uhr UTC). Das Unternehmen hat den Anwohnern Evakuierungshinweise herausgegeben, und es wird erwartet, dass die Wetterbedingungen am Startort entlang der unteren Küste von Texas günstig sind. Bis Mittwochabend hatte SpaceX noch keine endgültige Genehmigung von der Federal Aviation Administration erhalten, aber die laufenden Vorbereitungen des Unternehmens deuten darauf hin, dass dies heute erwartet wird.

Ein Webcast des Starts wird in diesen Artikel aufgenommen, wenn SpaceX live geschaltet wird.

Update, 15.40 Uhr EST Montag: SpaceX begann am Montag mit den Vorbereitungen für einen Start und sperrte die Straßen zur Plattform in Südtexas. Das Unternehmen konnte die Anwohner jedoch nicht evakuieren, was darauf hinweist, dass am 25. Januar kein Startversuch unternommen werden würde. Es ist möglich, dass die Winde am Startort zu stark waren – Böen von fast 30 Meilen pro Stunde an der Oberfläche wurden festgestellt.

Dies bedeutet nun, dass das Unternehmen es wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch erneut versuchen wird. wenn Straßen gesperrt werden müssen 8.00 bis 17.00 Uhr Ortszeit (18.00 bis 23.00 Uhr UTC). Die Winde sollten zu diesem Zeitpunkt günstiger sein.

Originalnachricht, Montag, 12:57 Uhr EST: Es ist endlich Zeit zu wissen, ob der Prototyp von Starship Serial No. 9 wird SN Gut oder SN Nr..

Nach einer Reihe von statischen Brandtests an seinem neuesten Prototyp-Raumschiff scheint SpaceX bereit zu sein, das Fahrzeug bereits am Montagnachmittag von seiner Raketeninstallation in Südtexas aus in großem Maßstab zu starten. Der nominelle Plan sieht vor, dass der Prototyp bis zu einer Höhe von 12,5 km aufsteigt, ein „Bauchflop“ -Manöver durchführt, um einen Energieverlust bei der Rückkehr durch die Erdatmosphäre zu simulieren, sich neu zu orientieren und in der Nähe der Startrampe zu landen.

Seit SpaceX sind nur etwas mehr als sechs Wochen vergangen führte einen ähnlichen Test des SN8-Fahrzeugs durch in Südtexas. Dieser Flugtest verlief wunderbar bis zum Ende seines Fluges. Aufgrund eines Druckausfalls in einem Kraftstofftank oben am Fahrzeug wurde den Raptor-Motoren des Fahrzeugs jedoch der Kraftstoff entzogen, der für eine weiche Landung erforderlich war.

Das Fahrzeug landete daher spektakulär auf der Plattform.

Glücklicherweise wurde das Wrack schnell aufgeräumt. In der benachbarten Fabrik hatte SpaceX das SN9-Fahrzeug fast einsatzbereit. Es hätte sich früher auf der Startrampe niederlassen können, aber Mitte Dezember beugte sich der SN9-Prototyp vor und fiel in die Wand seiner oberen Bucht. Dies erforderte mehrere Tage Kasse und Austausch des Verschlusses. Dann gab es Probleme mit den Raptor-Triebwerken, die bei mehreren statischen Feuerversuchen entdeckt wurden. All diese und andere intensive Arbeiten erforderten die Vorbereitung von SN9 für den Flug.

Quellen zufolge will SpaceX SN9 unbedingt in den Himmel fliegen, da SN10 selbst fast bereit ist, seine Flügel zu strecken. Wir können wahrscheinlich erwarten, dass dieses Fahrzeug innerhalb von Tagen nach dem Flug von SN9 auf die Straße des Startplatzes gebracht wird, unabhängig vom Ergebnis. Oft ist das Testen auf Fehler ein Merkmal eines hardwarereichen Programms, wie es SpaceX zur Entwicklung von Starship verwendet.

Das sechsstündige Startfenster für den Test am Montag läuft von 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr UTC) bis 18.00 Uhr (24.00 Uhr UTC). Wie bei früheren Tests kann ein technisches Problem dazu führen, dass der Versuch, die Testkampagne zu starten, jederzeit abgebrochen wird. Bei Bedarf bietet SpaceX am Dienstag und Mittwoch Backup-Startmöglichkeiten, obwohl die Wetterbedingungen für Dienstag günstiger sind.