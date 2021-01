Die Ninja-Theorie fügt Bleeding Edge keine Inhalte mehr hinzu, da sie sich auf Hellblade 2 und andere Projekte konzentriert

Ninja Theory hat angekündigt, dass Bleeding Edge keine Inhalte mehr erhalten wird, da sich das Studio jetzt auf die Senua-Saga konzentriert: Hellblade II, Project Mara und The Insight Project. Bleeding Edge Twitter brachte die Nachricht und versicherte den Fans, dass das Spiel zwar keine neuen Inhalte erhält, aber weiterhin auf Xbox und PC spielbar ist.“Da sich das Studio jetzt auf unsere neuen Projekte konzentriert (Senuas Saga, Project Mara und The Insight Project), haben wir beschlossen, dass es keine weiteren Inhaltsupdates für Bleeding Edge geben wird”, schrieb Ninja Theory. “Das Spiel ist immer noch auf Xbox und PC spielbar. Vielen Dank an die Fans und weiterhin zusammenarbeiten und Chaos verursachen!”

Bleeding Edge, ein 4-gegen-4-Nahkampfspiel für Dritte, wurde auf der E3 2019 angekündigt und am 24. März 2020 veröffentlicht.

In unserem Rückblick auf Bleeding Edge sagten wir: „Während es Spaß macht, an Charakteren und Schwertern zu basteln, die in aufregenden Teamkämpfen aufeinander treffen, hat Bleeding Edge mich dazu gebracht, im Laufe der Zeit mehr zu wollen. Die Stunden häuften sich. Spiele werden oft unausgeglichen und frustrierend Ungleichgewichte mit dem Fehlen von Rollenwarteschlangen und Fernkämpfen fehlen alle Elemente, die Teamkämpfe angenehm machen. “

Hast du Bleeding Edge gespielt?

Die Senua: Hellblade 2-Saga wurde ebenfalls im Jahr 2019 angekündigt und Microsoft gab bekannt, dass sie auf Unreal Engine 5 für Xbox Series X / S basiert.

Project Mara ist ein experimenteller Titel, mit dem Ninja Thoery neue Wege beschreiten kann, um Geschichten zu erzählen. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass das Projekt Mara in einer einzigen, unglaublich realistischen Wohnung stattfinden wird.

Project Insight wurde ebenfalls im Jahr 2019 angekündigt und scheint ein “experimentell geführtes Projekt zu sein, das darauf abzielt, eine Verbraucherlösung zur Behandlung von psychischem Leiden und zur Förderung des psychischen Wohlbefindens bereitzustellen”.

