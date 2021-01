Der Skelettveteran des Whistler Sliding Center kehrt zur Weltmeisterschaft zurück

Nach dem Jammen und in der ungewissen Nebensaison war es nur passend, dass Jane Channells Rückkehr zur IBSF-Weltcup-Tour fast genauso wild war.

Bei der ersten Weltmeisterschaft der North Vancouverite seit fast einem Jahr in Königssee am 22. Januar stand Channell auf dem dritten Podium.

Es bedurfte jedoch einer Umbildung, um dies zu tun. Die beiden besten Läufer nach dem ersten Lauf, die Deutsche Tina Hermann und die Russin Elena Nikitina, rasten beide auf beispiellose Weise die Strecke hinunter, kämpften jedoch beim zweiten Mal um den 10. bzw. 5. Platz.

Channell, deren Heimstrecke das Whistler Sliding Center ist, verkürzte ihre Zeit beim zweiten Versuch und erzielte mit der Österreicherin Janine Flock den zweitschnellsten Punkt vom siebten auf den dritten Platz.

„Es war ein verrücktes Rennen. Die ersten beiden haben in der ersten Runde Rekorde aufgestellt, daher war es ein Schock, am Ende auf dem Podium zu stehen “, sagte sie. “Es war wirklich ein aufregendes Rennen und ich freue mich sehr auf das Ergebnis, diesen Schwung fortzusetzen.”

Jacqueline Loelling aus Deutschland gewann, die Tschechin Anna Fernstaedt wurde Zweite. Die andere Kanadierin in Aktion war Elisabeth Maier, Sechste.

Trotz eines Fehlers bei ihrem ersten Versuch sagte Channell, sie habe sich auf alles konzentriert, was richtig lief, einschließlich Ausrüstung und Leinenauswahl, und bei ihrem nächsten Versuch aufgeräumt.

“Ich war wirklich darauf konzentriert, auszuführen, was ich tun und was ich kontrollieren konnte”, sagte sie. „Ich habe hinter jedem Lenker genug Sinn gesetzt, dass es genug war. Es war der große Fehler, den ich im ersten Lauf gemacht habe, ich war selbstgefällig mit einem der Ochsen und es verursachte einen Tritt und einen Ausrutscher.

„Wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich mit den Zwischenzeiten und der Geschwindigkeit sonst auf dem Feld gewesen.

“Es war ein großer Vertrauensfaktor, den zweiten Lauf wie ich zu fahren”, fügte sie hinzu.

Plan änderung

Der Gewinn einer Weltcup-Medaille schien für Channell in dieser Saison nicht in Frage zu kommen, da sie zunächst beabsichtigte, den Wettbewerb in Übersee aufzugeben und näher an ihre Heimat heranzulaufen.

“Ursprünglich wollte ich vor Ort bleiben und nur in Whistler Schlitten fahren”, sagt sie. „Ich wusste, dass es nicht ideal wäre, wenn wir uns dem olympischen Jahr im nächsten Jahr nähern. Ich würde diese Rennen verpassen und sozusagen auf Abruf spielen können.

Channell hatte gehofft, auf dem nordamerikanischen Pokal zu bleiben, aber als sie ihre Saison plante, konnte sie diese Tour nicht machen, ohne ihre Weltcup-Rangliste zu riskieren. Die IBSF änderte später die Regel, aber Channell hatte bereits ihre Route festgelegt, wo sie in Deutschland bleiben würde, und nur in Königssee und Altenberg, dem Austragungsort der Weltmeisterschaften im nächsten Monat, antreten.

„Grundsätzlich würde ich in Deutschland eine Kehrtwende zwischen nur zwei Tracks machen. Ich werde meinen eigenen Mietwagen haben. Ich hätte mein eigenes Hotelzimmer. Ich habe mich mit dem Plan, den ich gemacht habe, gut und sicher gefühlt “, sagte sie.

Ein anderes Gefühl

Selbst in einer Saison, in der Sicherheit an erster Stelle stehen soll, hat Channell zugegebenermaßen gemischte Gefühle in Bezug auf seine Teilnahme.

Während sie die Grundlagen der Tour vermisst, wie das Kennenlernen von Freunden in anderen Teams und das Besuchen von Geschäften bei jedem Stopp, ist sich Channell bewusst, dass das Gefühl, verloren zu sein, eine universelle Erfahrung ist.

“Es sieht so aus, als sollten wir nicht hier sein, um ganz ehrlich zu sein”, sagte sie und bemerkte, dass die IBSF Athleten davon abgeraten hat, Teamkleidung in der Öffentlichkeit zu tragen. „Jeder hier ist geschlossen, auch verschlossen.

“Es ist ein bisschen wie unscharfer Bereich insofern gehst du vom Trail zum Hotel und dann zurück, und das wars.

Channell fügte hinzu, dass sie dankbar und glücklich für alle war, die sich die Mühe gemacht haben, die Protokolle zu planen und umzusetzen, um die Sicherheit der Athleten in dieser Saison zu gewährleisten.

Gleiches gilt für die hier in Whistler, wo sie mit der Entwicklungsgruppe Snipers trainierte.

“Die Tatsache, dass das Whistler Sliding Center gerade geöffnet ist und wir noch in unserem Sport trainieren können, ist erstaunlich”, sagte sie. „Mit den jungen Athleten dort zu sein und sie mich herauszufordern, das Beste zu sein, was ich sein kann, war sehr demütig und brachte mich zurück zu dem Grund, warum ich anfing zu rutschen.

Bobfahrer verpassen knapp das Podium

Im Bob am Königssee waren die kanadischen Schlitten gerade vom Podium gefallen.

Beim Frauenwettbewerb am 24. Januar mit dem vierten Platz lagen Christine de Bruin und Sara Villani 0,10 Sekunden vor den Medaillen und 0,56 Sekunden vor dem ersten. Die Deutschen Kim Kalicki und Ann-Christin Strack errangen den Sieg über Stephanie Schneider und Tamara Seer, ebenfalls Deutsche, sowie die Amerikaner Elana Meyers Taylor und Sylvia Hoffman.

Beim Zweimannrennen am 23. Januar belegten Justin Kripps und Cam Stones ebenfalls den vierten Platz, als die deutschen Schneemobile die ersten beiden Plätze belegten. Francesco Friedrich und Thorsten Margis führen das Podium an, während das Duo Johannes Lochner und Eric Franke Zweiter und die Österreicher Benjamin Maier und Kristian Huber Dritter werden. Chris Spring und Mike Evelyn belegten unterdessen den 10. Platz.

Beim Viererwettbewerb am 24. Januar pilotierte Kripps seine Crew aus Stones, Ryan Sommer und Ben Coakwell auf dem fünften Platz, als Friedrich zum Sieg über Maier und Lochner führte. Der Frühlingsschlitten mit Evelyn, Chris Patrician und Mark Mlakar belegte den achten Platz.

Im Skelett der Männer belegten die Kanadier Kevin Boyer und Mark Lynch am 22. Januar den 19. bzw. 22. Platz. Der Deutsche Alexander Gassner gewann den südkoreanischen Sungbin Yun und den Russen Alexander Tretiakov.