Grubenausfall stoppt Vettel: Hamilton dominiert, dahinter wird es wild

Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton gewinnt ein chaotisches Rennen in Imola. Sebastian Vettel ist seit so langer Zeit so weit voraus wie nie zuvor in dieser Saison – und wird dann von einem fehlgeschlagenen Boxenstopp weit zurückgeworfen. Mercedes feiert die Konstrukteursweltmeisterschaft vorzeitig.

Lewis Hamilton hat mit dem Serienmeister Mercedes einen weiteren Formel-1-Rekord aus der Zeit von Michael Schumacher gebrochen. Mit seinem neunten Saisonsieg führte der Weltmeister die Silberpfeile vorzeitig zum siebten Konstrukteurstitel in Folge. Schumacher gewann einmal sechs Mal hintereinander mit Ferrari die Teammeisterschaft.

Mit dem 93. Grand-Prix-Erfolg steht Hamilton auch seiner siebten Weltmeisterschaft sehr nahe, und in zwei Wochen in der Türkei könnte er hier Schumacher einholen. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas, der von der Pole Position gestartet war, wurde beim Großen Preis der Emilia Romagna Zweiter. Der Finne beschädigte sein Auto früh, profitierte aber vom späten Reifenschaden des Red Bull-Fahrers Max Verstappen. Daniel Ricciardo fuhr im Renault auf dem dritten Platz.

Boxenstopp kostet Vettel Punkte

In der Gesamtwertung hat Hamilton nun vier Punkte vor Bottas und vier Rennen vor sich. Für Sebastian Vettel war Ferraris drittes Heimspiel in Italien in diesem Jahr ebenfalls ein Ärgernis. Nach der Enttäuschung im Qualifying mit Startposition 14 verzögerte er seinen Reifenwechsel lange und wurde damit sogar Vierter. Aber dann machte seine Boxencrew einen großen Fehler und brauchte 13,1 Sekunden, um anzuhalten – zehn Sekunden länger als nötig. Der Hessische verpasste also die Punkte auf dem zwölften Platz.

Der Gastauftritt in der Nähe von Bologna war nur ein kurzer Besuch für die Formel 1. Aufgrund des hohen Stresses in der Corona-Notfallsaison hatte die Rennserie auf das übliche Freitags-Training verzichtet und fuhr nur am Samstag und Sonntag. Die Zuschauer waren ohnehin für kurze Zeit gesperrt worden, daher drehte die Königsklasse nach 14 Jahren vor leeren Tribünen ihre Runden bei ihrer Rückkehr nach Imola.

Trotzdem genossen die Fahrer das Comeback beim Autodromo Enzo e Dino Ferrari. “Es steckt viel Geschichte darin, gut und schlecht. Jeder, der der Formel 1 folgt, kennt Imola”, sagte der vierfache Weltmeister Vettel vor dem Start. Besonders das schwarze Wochenende 1994 mit dem Tod von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger hat sich in der Erinnerung der Motorsportfans tief verbrannt. Seitdem wurde der Kurs mehrmals umgebaut und ist jetzt viel sicherer. Gleichzeitig ist das Überholen bei den modernen Autos jedoch äußerst schwierig. Dies führte zu einem langen, ziemlich angespannten Grand Prix, der zeitweise einer Prozession ähnelte.

Reifenschock für Verstappen

Zu Beginn behielt Bottas seine Pole Position bei, die er am Tag zuvor beim letzten Versuch erreicht hatte. Teamkollege Hamilton dürfte nach den ersten Metern seine “schwache Runde” vom erneuten Qualifying verflucht haben. Er konnte nicht von der schmutzigen Straßenseite wegkommen und verlor den zweiten Platz an Verstappen. Danach war die Aktion bis zum Ende begrenzt.

Es ging also wieder um Strategie und Rennglück. Verstappen machte den ersten Schritt und wechselte nach 19 Runden die Reifen. Jetzt spürte Hamilton seine Chance, nachdem er einfach nicht an dem Niederländer vorbei kommen konnte. “Ich werde schneller fahren, werde mich nicht reinbringen”, rief der Titelverteidiger über Funk zum Kommandoposten. Stattdessen befahl Mercedes sofort den führenden Bottas in die Box.

Wie erhofft kam der Finne vor Verstappen wieder auf die Strecke, aber jetzt lag Hamilton an der Spitze. Und der Superstar hielt sein Versprechen und baute seinen Vorsprung mit schnellen Runden aus. Als Esteban Ocon seinen rauchenden Renault auf dem Rasen parken musste und das Feld durch das virtuelle Safety-Car kurzzeitig verlangsamt wurde, wurde die vorläufige Entscheidung getroffen. Hamilton bekam neue Reifen und war der erste, der zurückkehrte.

Bottas fiel es schwer, vor Verstappen zu bleiben, weil sein Mercedes schon früh angeschlagen war. Der Red Bull-Fahrer fuhr in Runde 43 vorbei. Die Freude dauerte jedoch nur neun Runden. Dann drehte Verstappen mit einem geplatzten Reifen den Kies auf. Die folgende Safety-Car-Phase verursachte erneut eine hektische Box. Der erste Williams-Fahrer George Russell flog davon, kurz darauf schlug Lance Stroll ein Mitglied der Racing Point-Boxencrew nieder. Hamilton konnte erst spät einen neuen Reifensatz bekommen, blieb aber vorne. Wenig später war der nächste Mercedes-Doppelerfolg und ein weiterer Titelgewinn sicher.