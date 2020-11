Aldi / Lidl: Studie schockiert! Resistente Keime in jedem anderen Huhn

Bei den Hühnern eines deutschen Geflügelunternehmens wurden antibiotikaresistente Keime entdeckt – das kontaminierte Fleisch wurde unter anderem bei Aldi und Lidl verkauft (Symbolbild). © Andreas Gebert / dpa

Eine neue Studie schockierte: Resistente Keime, die von Deutschlands größtem Geflügelunternehmen in Hühnerfleisch entdeckt wurden – jedes zweite betroffene Produkt. Auch bei Lidl und Aldi verkauft.

Kassel – Schock für Kunden von Hühnerfleisch. Eine neue Studie beweist eine gefährliche Bakterienbelastung in Hühnerprodukten des größten Geflügelunternehmens in Deutschland. Die Kontamination stellt eine große Gefahr für den Menschen dar. Die Produkte wurden bundesweit auch bei den Discountern verkauft Lidl und Aldi verkauft.

Die Studie wurde im Sommer 2020 im Auftrag der Umwelt- und Entwicklungsorganisation „Germanwatch“ durchgeführt. Über die Das Nachrichtenportal Ruhr24 hatte ebenfalls erschreckende Ergebnisse* gemeldet.

Hühnchen bei Lidl und Aldi kontaminiert: Studie prüft die Qualität von Hühnerfleisch bei Discountern

Die Non-Profit-Organisation Germanwatch ist eine gemeinnützige Entwicklungs- und Umweltorganisation mit Sitz in Bonn, die sich für globale Gerechtigkeit und Umweltschutz einsetzt. Zusammen mit dem Verein “Ärzte gegen Industrielandwirtschaft„Die Studie wurde von der Abteilung für Medizinische Mikrobiologie des Nationalen Referenzzentrums (NRZ) der Ruhr-Universität Bochum in Auftrag gegeben.

Im August und September 2020 testeten die Experten der Universität Hühnerfleisch von den drei größten Geflügelfirmen der Europäischen Union. Die Frage von Studie: Wie gut ist die Qualität des Huhns aus dem Supermarkt. Die Ergebnisse zeigen eine sehr hohe Kontamination des Hühnerfleischs, was auch der Fall ist Lidl * und Aldi * wurde verkauft.

Hühnerfleisch bei Aldi und Lidl: Germanwatch veröffentlichte 2019 eine Studie mit ähnlichen Ergebnissen

Hühner bei Lidl und Aldi kontaminiert: Studie konzentriert sich auf billiges Fleisch

Für die Studie Die Tester nahmen 165 Proben aus dem „billigen Sortiment von Lidl und Aldi sowie aus den Fabrikverkaufsstellen der Unternehmen “, heißt es in der Ergebnisse der Studie. Das Hühnerfleisch kommt von der deutschen Gruppe PHW, der französischen LDC-Gruppe und der niederländischen Plukon Food Group.

Um die Fleischqualität in verschiedenen Ländern zu testen, nahmen die Experten Proben von Discountern und Fabrikverkaufsstellen in den folgenden Ländern:

Deutschland

Polen

Spanien

Frankreich

Holland

Hühnerfleisch bei Lidl und Aldi kontaminiert: Alle getesteten Geflügelfirmen scheitern

Das Ergebnisse des neuen Studie von Germanwatch sind erschreckend. In jeder zweiten Probe von Aldi, Lidl und die Fabrikverkäufe waren dementsprechend antibiotikaresistent Keime gefunden. Das gilt auch dafür Hühnerfleisch von allen drei getesteten Geflügelfirmen. Die Proben der deutschen PHW-Gruppe weisen mit 60 Prozent die größte Kontamination auf.

MRSA-Pathogene (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) wurden auch in einigen Proben der PHW-Gruppe gefunden. Dieser Erreger könnte laut sein Studie Verursacht Hautinfektionen und Lungenentzündung sowie Blutvergiftungen. MRSA tritt über die Haut auf und birgt vor allem ein Infektionsrisiko für ältere und kranke Menschen. In den beiden anderen Geflügelfirmen wurden keine MRSA-Krankheitserreger gefunden.

Der Prozentsatz der Kontamination mit Antibiotika-resistente Keime von den drei Geflügelfirmen:

Das Hühnerprodukt des Unternehmens Prozentsatz der kontaminierten Proben PHW-Gruppe (Deutschland) 59 Prozent LDC-Gruppe (Frankreich) 57 Prozent Plukon Food Group (Niederlande) 36 Prozent

Hühnerfleisch bei Aldi und Lidl: Unbehandelbare Infektionskrankheiten drohen

Die Hühnchenproben von Aldi, Lidl und der Fabrikverkauf waren mit Keimen kontaminiert, die gegen resistent sind Antibiotika sind. Dies bedeutet ein doppeltes Risiko für die Kunden. Einerseits warnt Germanwatch in der Studie, dass die gefundenen Keime schwere Infektionskrankheiten bei Menschen auslösen können.

Antibiotika sind ein wirksames Medikament gegen durch Bakterien verursachte Infektionskrankheiten. Sie können Leben retten. Einige Krankheitserreger mutieren jedoch und entwickeln Resistenzen gegen verschiedene Varianten des Arzneimittels. Dann müssen seltenere Arten von Antibiotika verschrieben werden – sogenannte Reserve- oder Notfallantibiotika.

Das Schockierende an den Ergebnissen der Studie: In jedem dritten Hühnchenproben Es wurden Krankheitserreger gefunden, die auch gegen diese seltenen Notfallantibiotika resistent sind. Im Notfall können Patienten dann nicht mit dem Medikament behandelt werden. Eine Infektion kann zum Tod führen.

Hühnerfleisch bei Aldi und Lidl: Germanwatch fordert keine Reserve-Antibiotika in der Massentierhaltung

Germanwatch sieht den Grund für die Kontamination in der Verwendung von Reserve-Antibiotika in der Tierzucht. Hühner erhalten normalerweise Antibiotika, um zu verhindern, dass sie krank werden. Der häufige Einsatz von Antibiotika erhöht das Risiko, bei den Tieren resistente Krankheitserreger zu entwickeln. Über den Verkauf bei Lidl, AldIch und Co. bringen diese in Menschen.

Im Verlauf der Studie fordert Germanwatch Geflügelfirmen auf, keine Reserve-Antibiotika zu verwenden, die für den Menschen in der Tierzucht so wichtig sind. “Das Hoch Resistenzraten – vor allem gegen Reserve-Antibiotika – haben uns überrascht und schockiert. Die Antibiotikaresistenz ist enorm Gesundheitsrisiken für Menschen “, sagt Reinhild Benning, Experte für Tierhaltung bei Germanwatch nach Ruhr24.

„Je resistenter Krankheitserreger mit Hühnern in die Nahrungskette und in unsere Küchen gelangen, desto größer ist das Gesundheitsrisiko, dass diese„ letzten Mittel “ihre Wirksamkeit verlieren“, schreibt Germanwatch auf seiner Website.

Hühnerfleisch bei Aldi und Lidl: Artengerechte Tierhaltung ohne Antibiotika erforderlich

Gemanwatch verzichtet nicht nur auf Reserveantibiotika in der Massentierhaltung, sondern fordert auch, dass ein “tierfreundlich Rasse– und Wohnverfahren im Gesetz verankert “und”Hygienedefizit ein Schlachthöfe„Wird strafrechtlich verfolgt, berichtet Ruhr24.

Als Alternative zu dem kontaminierten billigen Huhn von Lidl und Aldi rät Germanwatch "Geflügelfleisch aus ökologischer Generation oder um Schlachtung auf dem Bauernhof zu kaufen ".