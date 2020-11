Corona in Deutschland: RKI meldet die aktuelle Fallzahl – wieder fast 15.000

Das Robert Koch Institut (RKI) veröffentlicht die aktuellen Fallzahlen in der Corona-Krise.

Berlin – Die Gesundheitsbehörden in Deutschland haben nach Angaben der Robert Koch Institut (RKI) 14 177 neue innerhalb eines Tages Corona-Infektionen berichtet. Die Anzahl der registrierten Fälle ist jedoch in der Regel sonntags geringer, auch weil am Wochenende weniger Tests durchgeführt werden. In Deutschland sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 532.930 Menschen mit dem Virus infiziert. (Status: 1. November, 00.00 Uhr) Vor genau einer Woche wurden an einem Tag 11.176 Neuinfektionen gemeldet.

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 29 auf insgesamt 10.481. Rund 355.900 Menschen hatten sich von ihrer Infektion erholt.

Kurz gesagt, die Reproduktionsnummer R-Wert, wurde in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Samstag aufgenommen 1,11 (Vortag: 1,06). Dies bedeutet, dass zehn Infizierte etwa elf andere Menschen infizieren. Der R-Wert zeigt die Infektionsrate etwa eineinhalb Wochen vorher.

Darüber hinaus gibt der RKI in seinem Managementbericht ein sogenanntes 7-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger täglichen Schwankungen. Nach Schätzungen von RKI betrug dieser Wert am Samstag 1,19 (Vortag: 1,21). Es zeigt den Infektionsprozess vor 8 bis 16 Tagen.

Corona-Fallnummern vom 31. Oktober

Berlin – Zum ersten Mal in Deutschland gibt es innerhalb eines Tages mehr als 19.000 neue Coronavirus-Infektionsfall wurde gemeldet. Wie das Robert Koch Institut (RKI) am Samstagmorgen waren unter Berufung auf die Informationen der Gesundheitsbehörden insgesamt 19.059 neue Fälle registriert – nach 18.681 neuen Fällen am Vortag. Dies bedeutet, dass die Angst von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ende Dezember 20.000 Neuinfektionen pro Tag in Deutschland zu haben, viel früher kam.

Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg auf 518.753 und die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus auf 10.452-103 mehr als am Tag zuvor. Laut RKI sind es rund 351.200, die sich erholt haben.

Corona Anzahl der Fälle in Deutschland ab dem 30. Oktober 2020

Das Robert Koch Institut Berichte für Freitag, 30. Oktober 2020, 18.681 neue Koronainfektionen. Dies ist die höchste Anzahl von Infektionen seit 24 Stunden seit Beginn der Pandemie. Der vorherige Rekord vom Vortag betrug 16.774 Fälle. Die aktuellen Werte sind nur teilweise mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, da jetzt deutlich mehr Tests durchgeführt werden und dadurch mehr Infektionen entdeckt werden.

Insgesamt haben das RKI laut bundesweit seit Beginn der Pandemie 499.694 Menschen infiziert mit Sars-CoV-2 (Status: 30.10., 00.00 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus verbundenen Todesfälle stieg am Donnerstag um 77 auf insgesamt 10.349. Der RKI schätzt, dass sich inzwischen rund 345.700 Menschen erholt haben.

Kurz gesagt, die Reproduktionsnummer R-Wertwar laut RKI-Managementbericht am Donnerstag (Vortag: 1,03) in Deutschland 0,97. Dies bedeutet, dass eine infizierte Person eine andere Person infiziert. Der R-Wert zeigt die Infektionsrate etwa eineinhalb Wochen vorher.

Darüber hinaus gibt der RKI in seinem Managementbericht einen sogenannten Sieben Tage R. beim. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger täglichen Schwankungen. Nach Schätzungen von RKI lag dieser Wert am Donnerstag bei 1,17. Es zeigt den Infektionsprozess vor 8 bis 16 Tagen.

Fallnummern vom 31. Oktober (Samstag) 19.059 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 30. Oktober (Freitag) 18.681 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 29. Oktober (Donnerstag) 16.774 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 28. Oktober (Mittwoch) 14.964 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 27. Oktober (Dienstag) 11.409 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 26. Oktober (Montag) 8.685 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 25. Oktober (Sonntag) 11.176 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 24. Oktober (Samstag) 14.714 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 23. Oktober (Freitag) 11.242 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 22. Oktober (Donnerstag) 11.287 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 21. Oktober (Mittwoch) 7.595 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 20. Oktober (Dienstag) 6.868 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 19. Oktober (Montag) 4.325 neue Koronainfektionen Fallnummern vom 18. Oktober (Sonntag) 5.587 neue Koronainfektionen

Corona Anzahl der Fälle in Deutschland ab 29. Oktober 2020

Die Anzahl der registrierten Neue Koronainfektionen in Deutschland hat mit 16.774 Fälle erreichte innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand. Dies basiert auf Informationen von Robert Koch Institut ab dem frühen Donnerstagmorgen. Der vorherige Rekord vom Vortag betrug 14.964 Fälle. Am Donnerstag vor einer Woche hatten die Gesundheitsbehörden 11.287 Neuinfektionen gemeldet. Der Wert hatte erstmals seit Beginn der Koronapandemie in Deutschland die Marke von 10.000 überschritten.

Die aktuellen Werte sind nur teilweise mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, da jetzt deutlich mehr Tests durchgeführt werden und dadurch mehr Infektionen entdeckt werden.

Insgesamt haben das RKI nach seit dem anfang von Pandemie Bundesweit sind 481 013 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 29. Oktober, 12:00 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus verbundenen Todesfälle stieg bis Donnerstag um 89 auf insgesamt 10.272. Der RKI schätzt, dass sich inzwischen rund 339.200 Menschen erholt haben.

Die Anzahl der Reproduktionen, kurz R-Wert, betrug in Deutschland laut RKI-Lagebericht am Mittwoch (Vortag: 1,17) 1,03. Dies bedeutet, dass eine infizierte Person etwas mehr als eine andere Person infiziert. Der R-Wert zeigt die Infektionsrate etwa eineinhalb Wochen vorher.

Darüber hinaus gibt der RKI in seinem Managementbericht ein sogenanntes 7-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger täglichen Schwankungen. Nach Schätzungen von RKI lag dieser Wert am Dienstag bei 1,17. Es zeigt den Infektionsprozess vor 8 bis 16 Tagen.

Website des Robert Koch Instituts (RKI) Ziel eines DDos-Angriffs

Die Website der Robert-Koch-Institut (RKI) ist ein Bericht der “Spiegel “ wurde von einem Cyber-Angriff angegriffen. Am vergangenen Donnerstagmorgen war die Site etwa zwei Stunden lang nicht verfügbar. Der Grund ist ein sogenannter DDoS-Angriff Das Magazin berichtete am Mittwoch. Eine Website wird künstlich mit Anfragen bombardiert, bis sie zusammenbricht.

Der Angriff wurde mit Hilfe von sogenannten Botnetzen verstärkt, dh miteinander verbundenen entführten Computern, berichtete der “Spiegel” weiter. Dies wurde von einem Sprecher des Federal Information Technology Center (ITZBund) bestätigt. Die RKI-Website wird wie andere digitale Bundesdienste über die Server des IT-Dienstleisters ITZBund betrieben.

“Der Angriff wurde durch eine gezielte” Verschärfung “der Sicherheitsmechanismen für die Website abgewehrt”, zitierte “Spiegel” den ITZBund-Sprecher. Am 22. Oktober wurden zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass die RKI-Website in Zukunft aufgrund ähnlicher Angriffe ausfällt. Daten sollten nicht herausgeflossen sein.

Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch nicht bekannt. Dies wird laut “Spiegel” am ITZBund noch untersucht.

Corona Anzahl der Fälle in Deutschland ab 28. Oktober 2020: Neue maximale Anzahl neuer Infektionen

Berlin – Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden in Deutschland innerhalb eines Tages fast 15.000 neue Fälle von Coronavirus-Infektionen gemeldet. Wie das RKI am Mittwochmorgen unter Berufung auf die Informationen der Gesundheitsbehörden bekannt gab, wurden am Dienstag insgesamt 14.964 neue Fälle registriert, nach 11.409 neuen Fällen am Vortag.

Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg auf 449.275 und die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus auf 10.098 – 27 mehr als am Tag zuvor.

Die neuen Koronainfektionen am 27. Oktober

Die Gesundheitsbehörden haben nach Angaben der Robert Koch Institut ab dem frühen Dienstagmorgen 11 409 Neue Koronainfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Dienstag vor einer Woche waren es 6868. Am Samstag waren 14.714 Neuinfektionen seit Beginn des Jahres ein neuer Höchststand Corona-Pandemie wurde in Deutschland erreicht. Die Zahl der Todesopfer lag am Wochenende bei über 10.000.

Insgesamt laut RKI seit Beginn von Pandemie 449 275 Menschen sind landesweit mit dem Virus infiziert (Stand: 27. Oktober, 00:00 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus verbundenen Todesfälle stieg bis Montag um 42 auf insgesamt 10 098. Das RKI schätzt, dass sich inzwischen rund 326.700 Menschen erholt haben.

Kurz gesagt, die Reproduktionsnummer R-Wert, war laut RKI-Managementbericht am Montag in Deutschland 1,37 (Vortag: 1,45). Dies bedeutet, dass zehn Infizierte fast 14 andere Menschen infizieren. Der R-Wert zeigt die Infektionsrate etwa eineinhalb Wochen vorher.

Darüber hinaus gibt der RKI in seinem Managementbericht einen sogenannten Sieben Tage R. beim. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger täglichen Schwankungen. Nach Schätzungen von RKI lag dieser Wert am Montag bei 1,30. Es zeigt den Infektionsprozess vor 8 bis 16 Tagen.

Die neuen Koronainfektionen am 26. Oktober

Berlin- Die Gesundheitsbehörden haben nach Angaben der Robert Koch Institut ab dem frühen Montagmorgen 8685 Neue Koronainfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Anzahl der Fälle sonntags und montags geringer ist, auch weil am Wochenende weniger Tests durchgeführt werden. Vor einer Woche am Montag die Anzahl der Neuinfektionen befindet sich bei 4325 innerhalb von 24 Stunden.

Am Samstag waren 14.714 Neuinfektionen seit Beginn des Corona-Pandemie wurde in Deutschland erreicht. Die Zahl der Todesfälle lag am Wochenende bei über 10.000.

Insgesamt laut RKI seit Beginn von Pandemie Bundesweit 437 866 mit dem Virus infizierte Personen (Stand 26. Oktober, 00:00 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus verbundenen Todesfälle stieg bis Montag um 24 auf insgesamt 10 056. Das RKI schätzt, dass sich inzwischen rund 321 600 Menschen erholt haben.

Das Reproduktionsnummerkurz R-Wert, war 1,45 in Deutschland laut RKI-Lagebericht am Sonntag (Vortag: 1,36). Dies bedeutet, dass zehn Infizierte fast 15 andere Menschen infizieren. Der R-Wert zeigt die Infektionsrate etwa eineinhalb Wochen vorher.

Darüber hinaus gibt der RKI in seinem Managementbericht einen sogenannten Sieben Tage R. beim. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger täglichen Schwankungen. Nach Schätzungen von RKI betrug dieser Wert am Samstag 1,39 (Vortag: 1,38). Es zeigt den Infektionsprozess vor 8 bis 16 Tagen. (fr mit Agenturen)

Liste der Rubriken: © Klaus-Dietmar Gabbert / dpa