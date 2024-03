Von Sodexo BRS zu Pluxee: Wandlung eines Dienstleisters

Das Unternehmen Sodexo BRS ist bekannt als Anbieter von Serviceleistungen für Benefits von Mitarbeitern. Die strategische Umorientierung der Webseite zum Schrittmacher für digitale Transformationen ist ein weiterer Meilenstein innerhalb der Firmengeschichte.

Tradition und Fortentwicklung von Sodexo BRS als beliebter Dienstleister

In einer im rasanten Fluss befindlichen Welt ist es für Firmen ultimativ, sich beständig neu zu orientieren. Um den Bedürfnissen der modernen Arbeitswelt besser gerecht zu werden, entwickelte Sodexo BRS ein zukunftsweisendes Konzept.

Mit Pluxee gehen Innovation und Technologie Hand in Hand. Im Zusammenhang von Sprache und Kommunikation setzt Pluxee dynamische Akzente, indem es kundenzentrierte Daten rascher verfügbar macht.

Wodurch hat sich Sodexo BRS zu Pluxee weiterentwickelt?

Die Transformation von Sodexo BRS zu Pluxee erweist sich als Entwicklungsprozess, der die Anpassungsdynamik und Zukunftsfähigkeit dieses Unternehmens zum Ausdruck bringt. Ein beredtes Beispiel sind die digitalisierten Pluxee Restaurant Gutscheine, welche den Konsumbedürfnissen vieler Mitarbeiter entgegenkommen.

Strategische Neuausrichtung

Die Innovation Pluxee hat das Ziel, Unternehmen optimaler zu unterstützen. So sind maßgeschneiderte, individuelle Lösungen im Angebot, welche den Wandlungen innerhalb der Arbeitswelt bestmöglich Rechnung tragen.

Neue Markenidentität

Pluxee dient als Präsentation einer neuartigen Marke zur Steigerung der Leistungsmotivation von Mitarbeitern, um so ein Universum von Wettbewerbsoptionen aufzuschließen.

Investition in Technologie

Bis zum Etappenziel 2025 hat Pluxee vor, jährlich 10 Prozent seines Umsatzes in Technologie zu investieren. Durch Implementierung einer digitalen Plattform für seine Dienstleistungen sind diese für Kunden bequemer zugänglich.

Integration von Kundenfeedbacks

Pluxee konzentriert sich auf schnelle Reaktionen bei Kundenfeedbacks und eine enge Zusammenarbeit mit Partnern. So bleibt das aktive Serviceunternehmen stets am Puls der Zeit.

Welche Dienstleistungen erbringt Pluxee?

Pluxee ermöglicht eine breite Palette an Serviceleistungen. Diese zielen darauf ab, das Wohlbefinden und die Arbeitsmotivation des Kollegiums zu steigern.

Benefits für Mitarbeiter

Pluxee realisiert für Firmen, ihren Mitarbeitern steuerfreie Gehaltserhöhungen und weitere Benefits anzubieten. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten verwirklichen diese ein Plus an finanzieller Sicherheit.

Digitale Plattform

Pluxees Service ist über eine digitale Plattform verfügbar. Die intuitive Benutzeroberfläche der App garantiert der Belegschaft, alle Benefits unkompliziert zu nutzen.

Vielfältige Angebote

Das Spektrum von Mitarbeiter-Benefits beinhaltet exklusive Wellnessangebote, kulinarische Verpflegung, praktische Geschenke mit Mehrwert sowie extra Mobilitätsoptionen. Alle Leistungen sind daraufhin ausgerichtet, den Kollegen attraktive Mehrwerte einzuräumen.

Globale Reichweite

Pluxee ist in mehr als 30 Ländern vertreten. Der exquisite Service verbessert täglich das Leben von Millionen Menschen mittels maßgeschneiderter, personalisierter Mitarbeiter-Erfahrungen.

Sämtliche Dienste umfassen einen wesentlichen Part von Pluxees Engagement. Das hohe Ziel ist, einen Globus vielfältiger Möglichkeiten zu schaffen. Zugleich will Pluxee die Einsatzbereitschaft in Wirtschaftsbetrieben auf ein höheres Level bringen.

Wie konkretisieren sich die mannigfaltigen Pluxee-Angebote?

Pluxee bietet eine Vielzahl von Benefits, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter nach oben zu katapultieren.

Beispielsweise sind Verpflegungsboni wie Essensgutscheine für delikate Mahlzeiten während der Arbeitszeit einsetzbar. Spezielle Zuschüsse für berufsbedingte Fahrtkosten in Form der Jobtickets erleichtern alltägliche Wege zum Arbeitsplatz.

In besonderen Abo- und Leasing-Optionen für Autos und sonstige Fahrzeuge dokumentieren sich flexible Lösungen für aktive Kollegen. Eine Förderung nachhaltiger Mobilität ist zudem via Fahrradleasing machbar.

Ein Mobilfunkzuschuss unterstützt die anfallenden Nutzungsgebühren für laufende Abonnements. Hochwertige Elektronik-Präsente und Internet-Pauschalen gewährleisten attraktive Boni für eine gediegene technische Ausrüstung.

Last, but not least: Kinderreiche Familien erhalten Finanzspritzen für die Kinderbetreuung. Die Einkaufsrabatte sichern spezifische Vergünstigungen bei diversen Partnern und Händlern. Die betriebliche Altersvorsorge stabilisiert letztlich die finanzielle Absicherung von Mitarbeitern im Ruhestand.

Das Fazit

Das Unternehmen Sodexo BRS hat sich erfolgreich zu Pluxee fortentwickelt. Der Fokus auf traditionelle Dienstleistungen verschob sich hierbei zu vielfach digitalisierten Lösungen.