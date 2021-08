Großer Waldbrand verwüstet griechische Insel

ARKITSA, Griechenland (dpa) – Feuerwehrleute und Einheimische kämpften am Montagabend einen siebten Tag lang gegen einen massiven Brand auf Griechenlands zweitgrößter Insel, als die Nation unter einer „Naturkatastrophe beispiellosen Ausmaßes“ litt, die der Premierminister beschrieb.

Rauch und Asche von Euböa, einer zerklüfteten Insel mit Wäldern und Buchten in der Nähe des griechischen Festlandes, verdunkelten die Sonne und färbten den Himmel orange. Das Feuer, das am 3. August begann, ist das schwerste von Hunderten in ganz Griechenland, verschlingt unberührte Kiefernwälder sowie Häuser und Geschäfte und zwingt Hunderte von Menschen, schnell über das Meer zu evakuieren, um ihr Leben zu retten.

Griechenland erlebte die schlimmste Hitzewelle seit drei Jahrzehnten, die die Temperaturen auf 45 Grad Celsius (113 Grad Fahrenheit) ansteigen ließ und seine kostbaren Kiefernwälder in trockene Pulvermagazine verwandelte.

In einer landesweit im Fernsehen übertragenen Rede sagte Premierminister Kyriakos Mitsotakis, die Zerstörung in Euböa und anderswo „verschwärze die Herzen aller“ und versprach Entschädigungen für alle Betroffenen sowie enorme Anstrengungen zur Wiederaufforstung und Regeneration. Er entschuldigte sich auch für „jede Schwäche“, die im Umgang mit dem Notfall gezeigt wurde, eine Anspielung auf die Kritik einiger Einwohner und Beamter, die sagten, Griechenlands Feuerbekämpfungsmaßnahmen und -ausrüstung seien erbärmlich unzureichend.

„Die letzten Tage gehörten für unser Land zu den schwierigsten seit Jahrzehnten“, sagte Mitsotakis. „Wir stehen vor einer Naturkatastrophe beispiellosen Ausmaßes.

Da die Straßen der Insel von Flammen zerstört wurden, flohen Einwohner und Touristen gleichermaßen zu den Stränden und Anlegestellen von Evia, um von einer Flotte von Fähren und Booten in Sicherheit gebracht zu werden.

„Wir wurden komplett verlassen. Es gab keine Feuerwehrleute, es gab keine Fahrzeuge, nichts! David Angelou, der das Küstendorf Pefki besucht hatte, sagte am Sonntagabend nach seiner Abfahrt mit der Fähre zum Festland.

„Wir konnten die enorme Hitze spüren, es gab auch viel Rauch. Man konnte die Sonne sehen, einen roten Ball und dann nichts anderes mehr“, sagte er.

Mitsotakis sagte am Montag, er verstehe den Schmerz derer, die ihr Haus oder Eigentum verloren haben, und die Wut derjenigen, die Hilfe aus der Luft suchen, „ohne zu wissen, ob die Löschflugzeuge woanders operierten oder ob die Bedingungen sie am Fliegen hinderten“.

Aber er forderte die Griechen auf, “nicht nur über das nachzudenken, was verloren ging, sondern auch über das, was in einer beispiellosen Naturkatastrophe gerettet wurde”.

In der südlichen Region Peloponnes in Griechenland brannten am Montag noch weitere große Waldbrände. In der vergangenen Woche wurden Hunderte von Häusern und Geschäften zerstört oder beschädigt und mindestens 40.000 Hektar (fast 100.000 Acres) niedergebrannt. Von den Stromausfällen am Montag waren mindestens 17.000 Haushalte betroffen.

Die Brandursachen sind noch ungeklärt, obwohl mehrere Personen wegen Verdachts auf Brandstiftung festgenommen wurden. Griechenlands oberster Staatsanwalt hat eine Untersuchung angeordnet, um festzustellen, ob die hohe Zahl der Brände mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden könnte.

Mehr als 20 Länder in Europa und dem Nahen Osten haben auf den Hilferuf Griechenlands reagiert und Flugzeuge, Hubschrauber, Fahrzeuge und Arbeitskräfte entsandt.

Am Montag twitterte das griechische Außenministerium, dass die benachbarte Türkei – Griechenlands historischer regionaler Rivale – zwei Löschflugzeuge entsenden werde, weil ein hochrangiger Beamter sagte, die Waldbrände in der Türkei seien „jetzt unter Kontrolle“. Das Ministerium sagte auch, Russland werde zwei Löschflugzeuge und zwei Hubschrauber entsenden.

Die griechischen Behörden, die von einem tödlichen Waldbrand 2018 in der Nähe von Athen gezeichnet wurden, bei dem mehr als 100 Menschen ums Leben kamen, haben sich darauf konzentriert, Leben zu retten und Dutzende von Evakuierungsbefehlen zu erlassen. Die Küstenwache sagte, dass zwischen dem 31. Juli und dem 8. August 2.770 Menschen im ganzen Land auf dem Seeweg evakuiert wurden.

Einige Bewohner ignorierten Befehle, ihre Dörfer zu retten, besprühten Häuser mit Gartenschläuchen und gruben Mini-Firewalls.

„Die Dorfbewohner selbst tun zusammen mit den Feuerwehrleuten, was sie können, um ihre eigenen Dörfer und die der Nachbarn zu retten“, sagte Yiannis Katsikoyiannis, ein Freiwilliger aus Kreta, der nach Euböa kam, um seinem Vater zu helfen, seine Farm zu retten Avgarien.

„Wenn sie ihre Dörfer evakuiert hätten, wie ihnen der Zivilschutz gesagt hatte, wäre alles in Brand gesteckt worden – vielleicht sogar zwei Tage früher“, sagte er. „Natürlich haben sie noch nie gesehen, wie Flugzeuge Wasser abgeworfen haben, und jetzt sind die Bedingungen natürlich wegen des Rauchs schlecht für sie zu fliegen.

Am Montag fegten Flammen durch Nord-Evia und bedrohten noch mehr Dörfer, als 600 Feuerwehrleute darum kämpften, die Hölle zu zähmen, unterstützt von Notfallteams aus der Ukraine, Rumänien und Serbien, 5 Hubschraubern und 5 Wasserstrahlern.

Ein griechischer freiwilliger Feuerwehrmann starb letzte Woche in der Nähe von Athen, während vier weitere am Montag im Krankenhaus lagen, zwei von ihnen in kritischem Zustand mit schweren Verbrennungen.

Waldbrände brannten auch in Süditalien, Nordmazedonien und Montenegro, wo am Montag ein Großbrand im Stadtteil Malo Brdo der Hauptstadt Podgorica Häuser erreichte.

In Italien haben die Behörden die Öffentlichkeit aufgefordert, sich angesichts einer für diese Woche vorhergesagten Hitzewelle vor Bränden zu hüten, da viele Italiener Sommerferien machen. Seit Wochen kämpfen Feuerwehrleute in Sardinien, Sizilien und Kalabrien gegen Brände, zwei sind ums Leben gekommen.

“Wir haben sehr schwierige und dramatische Tage bei der Bekämpfung der Brände erlebt, und die vorhergesagten Temperaturen erfordern höchste Aufmerksamkeit”, sagte Fabrizio Curcio, Leiter der italienischen Katastrophenschutzbehörde. “Wir bitten die Bürger um maximale Kooperation und Vorsicht (…), um jedes Verhalten zu vermeiden, das einen Brand auslösen könnte, und jeden Brand sofort zu melden.”

In Nordmazedonien folgten Dutzende Waldbrände der schlimmsten Hitzewelle seit Jahrzehnten. Mindestens acht brannten am Montag noch, meist in abgelegenen Gebieten, in denen nur Hubschrauber und Flugzeuge eingesetzt werden konnten. Tausende Hektar Wald wurden zerstört und fünf mutmaßliche Brandstifter festgenommen.

___

Becatoros berichtete in Athen, Griechenland. Assoziierte Pressejournalisten Nicolae Dumitrache in Pefki, Griechenland, Nicholas Paphitis in Kontias, Griechenland, Suzan Frazer in Ankara, Türkei, Konstantin Testorides in Skopje, Nordmazedonien, Colleen Barry in Mailand, Italien, und Predrag Milic in Podgorica, Montenegro, haben dazu beigetragen Prüfbericht.