EBWE leiht ProCredit Serbien 5 Mio. € für grüne Investitionen

BELGRAD (Serbien), 9. August (SeeNews) – Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) gab am Montag bekannt, dass sie der ProCredit Bank Serbia ein Darlehen in Höhe von 5 Millionen Euro (5,9 Millionen US-Dollar) für Investitionen in die Energieeffizienz von Wohngebäuden gewährt .

Die Finanzierung, die im Rahmen der Green Economy Finance Facility (GEFF) der EBWE bereitgestellt wird, wird Investitionen in energiesparende Maßnahmen wie Isolierung, Fenster, Wärmepumpen, Sonnenkollektoren und andere Lösungen in Privathäusern unterstützen, teilte die EBWE in einer Erklärung mit.

Kreditnehmer erhalten nach erfolgreichem Abschluss des von der Europäischen Union (EU) finanzierten Projekts außerdem bis zu 20 % Cashback.

GEFF ist ein 135-Millionen-Euro-Programm, das von der EU, dem Westbalkan-Investitionsrahmen (WBIF) und dem österreichischen Bundesministerium für Finanzen kofinanziert wird. Es wird im Rahmen des Regionalen Energieeffizienzprogramms für den Westbalkan (REEP Plus) umgesetzt.

Bisher hat GEFF in Serbien über 2.200 Haushalte erreicht und Kredite in Höhe von über 7,6 Mio.

($ = 0,8501 Euro)