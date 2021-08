Bungie hat Änderungen an der Destiny 2-Folie angekündigt und die Fans sind sauer

Bungie hat eine Reihe neuer Änderungen enthüllt kommen Bestimmung 2 letzten Donnerstag, und die Fans sind verständlicherweise sauer. Mais Bestimmung Spieler ärgern sich nicht darüber, dass ihre Lieblingswaffe nerfed ist oder über die vielen Änderungen an verschiedenen Unterklassen. Nein, Destiny-Spieler sind verrückt nach schlüpfrigen Veränderungen.

Skifahren ist eine Lebenskunst Schicksal 2. Während es im PvE nützlich ist, um sich schnell zu bewegen und Kugeln auszuweichen, wird es am häufigsten in The Crucible, dem PvP-Modus von Destiny, gesehen. Gleiten hilft den Spielern, sich schnell zu bewegen, während sie ihr Profil senken, wodurch es für feindliche Wächter schwieriger wird, ihren Bewegungen zu folgen. In Kombination mit einer Schrotflinte wird der Slip zu einem mächtigen Werkzeug, um jemanden mit einer Explosion aus dem Boden zu überraschen.

In Schicksal 215. Saison, ab 24. August, wird sich die Effizienz der Rutsche etwas ändern. Während des Gleitens verlieren Hüter ein wenig Stabilität für ihre Waffen, sie zittern noch mehr, wenn sie Schaden erleiden, und ihre Schrotflinten haben mehr Streuung, was ihre Wirksamkeit verringert. Während dies in erster Linie das Verrutschen der Schrotflinte reduzieren sollte, haben die Fans über die Bewegung des Schlittens im Vergleich zu einem anderen allgemeineren Thema geschrien – Fähigkeiten.

Der Ausdruck von Fähigkeiten und Kompetenzen ist etwas sehr Wichtiges für Schicksal 2die besten Spieler im. In einem Spiel, das hochrangige Spieler nicht belohnt, indem es ihnen höherstufige Inhalte wie ein traditionelles MMO hinterlässt, ist es für fortgeschrittene Destiny-Spieler die einzige wirkliche Möglichkeit, zu zeigen, wie lange sie gebraucht haben, um durchzukommen verbessern.

Während Bungie auf der Rutsche regiert – und gleichzeitig die Bewegungsfähigkeiten einer der mächtigsten Unterklassen des Spiels dämpft – schreien einige Destiny-Fans laut auf.

Verschlechternde Bewegung im Schmelztiegel und schlechteres Zielen im Schmelztiegel, da Gelegenheitsspieler es zu schwierig finden, zu rutschen und zu greifen. Das Crucible Mickey Mouse Clubhouse von Destiny 2. pic.twitter.com/gLzxZzZ9Wb – Wunsch (@WishYaLuckk) 5. August 2021

Einige Fans sind zu Twitter gegangen, um weniger erfahrene Spieler anzugreifen, was darauf hindeutet, dass Bungie das Spiel nur verkleinert, um es zugänglicher zu machen. Das allgemeine Gefühl unter Spielern, die Veränderungen hassen, scheint zu sein, dass die “Entspannten” Destiny ruinieren und Bungie zwingen, die Fähigkeitslücke zu schließen. Oder dass Bungie auf die Unqualifizierten setzt, anstatt in seine engagiertesten Spieler zu investieren.

Veränderungen spalten und nähren eines der längsten Feuer im Spiel: Geschicklichkeit versus Zugänglichkeit. Bungie scheint zu versuchen, das Spiel für die Mehrheit der Spieler benutzerfreundlicher zu machen, die nicht in jedem Spiel so hart wie möglich spielen möchten oder die komplexen Eingaben, die mit dem Eintreten in eine Verlobung einhergehen, nicht bewältigen können .

Aber Spieler, die PvP mögen und sich die Zeit nehmen, gut zu gleiten, fühlen sich von Bungies Zug ausgebrannt. Was bringt es, gut zu werden, wenn Bungie nicht nur Ihre Waffen, sondern auch Ihre Strategien nerft?

Aztekreuz, ein Schicksal 2 Content Creator, der sich stark auf den Schmelztiegel konzentriert, gibt eine gute Erklärung des Gesamtbilds und beider Perspektiven.

Ein Großteil der Frustration hier scheint auf mehr als nur einen Folienwechsel zurückzuführen zu sein, sondern auf eine Änderung der allgemeinen Philosophie bei Bungie, die die Spieler als Rückschritt betrachten. Am Anfang von Schicksal 2, war das Spiel viel langsamer als heute, was Bungie dazu veranlasste, a Update namens “Go Fast” ungefähr sechs Monate nach dem Start des Spiels.

Nicht alle Destiny-Spieler, wahrscheinlich sogar diejenigen, die Folienwechsel befürworten, möchten, dass Destiny in diese langsamen Tage zurückkehrt. Und manche sehen Bungies Veränderung in seiner Gleitmechanik und Dawnblades Bewegungsreduzierung als einen rutschigen Abhang in das dunkle Zeitalter von Schicksal 2.