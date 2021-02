Der Entwickler von Dying Light 2 bestreitet Akquisitionsgerüchte

Gerüchte von Sterbendes Licht 2 Entwickler Techland möglicherweise das Ziel einer bevorstehenden Akquisition wurden stark übertrieben, wie es scheint. Laut dem Community Manager des Studios ist Techland immer noch ein unabhängiges Unternehmen und wurde noch von keinem anderen Verlag übernommen.

Die Traktion mit diesen Gerüchten begann gestern, als der Moderator eines beliebten Xbox-Podcasts Teilen Sie hatten gehört, dass Microsoft möglicherweise erwägt, Techalnd zu übernehmen und den Entwickler in ihren Xbox-Spielestudios stabil zu machen. Dies führte dann zu einer Antwort des zuvor erwähnten Community-Managers von Techland, nachdem Erwähnungen des Gerüchts in ihren direkten Nachrichten auf Twitter auftauchten. “Das gleiche Gerücht kursierte vor einem Jahr im Internet und die Situation hat sich nicht geändert”, sagte Uncy, der Community Manager des Studios. “Techland ist ein unabhängiges Studio und wurde nicht von einem anderen Verlag erworben.”

Ich bekomme viel Geld für den Erwerb von Dying Light, also werde ich hier antworten:

Vor einem Jahr kursierte das gleiche Gerücht im Internet und die Situation hat sich nicht geändert – Techland ist ein unabhängiges Studio und wurde nicht von einem anderen Verlag erworben (: – Uncy (@ Uncy8) 13. Februar 2021

Die Nachricht von der möglichen Akquisition von Techland kommt zu einer Zeit, in der Akquisitionsgerüchte seit Monaten im Umlauf sind. Noch vor ein paar Wochen a wichtiger neuer Bericht Dies besagt, dass mehrere Publisher wie Xbox, PlayStation, Electronic Arts und Amazon in letzter Zeit nach verschiedenen unabhängigen Studios gesucht haben. In Anbetracht dessen, dass Techland ein unabhängiges Top-Unternehmen ist, ist es sinnvoll, dass es zu einem der Unternehmen in der Gerüchteküche geworden ist.

Bisher wissen wir nur sicher, dass er hart an Techland arbeitet Sterbendes Licht 2. Während Techland seit einiger Zeit offiziell nichts Neues über das Spiel gehört hat, hat das Studio gesagt, wir sollten im Laufe des Jahres mehr hören. In der Zwischenzeit wurde kürzlich ein neuer Bericht veröffentlicht behauptet, das Spiel werde früher starten als wir denken.

In Wirklichkeit, Sterbendes Licht 2 hat noch nicht einmal ein Veröffentlichungsfenster erhalten, obwohl ein Start im Jahr 2021 erwartet wird. Immer wenn es ankommt, wird es auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC ankommen.