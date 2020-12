Großauftrag: Nvidia verlässt sich auch bei den kommenden GPUs auf Samsung

Der Herstellungsprozess von Samsung scheint besser zu laufen, als Gerüchte vermuten lassen. Nvidia nutzt es daher auch für zukünftige Lösungen. Für die Samsung-Gießerei ist der Auftrag neben der Produktion für Qualcomm und seine eigenen SoCs einer der wichtigsten.

Alle Komponenten knapp, aber hohe Umsätze

In der Gerüchteküche wurde Samsung, genauer gesagt eine angeblich schlechte Ausbeute der Nvidia-Chips, kürzlich ohne konkrete Beweise verteufelt, da Nvidia kaum Grafikkarten liefern kann. Aber wie die letzten Wochen gezeigt haben, ist es ein Problem, das an vielen Stellen auftritt: Manchmal fehlen Teile und einfache Komponenten, manchmal Speicher, manchmal einfache Substrate, die alle für komplexe Grafikkarten erforderlich sind.

Und dann ist da noch die Nachfrage, die viel höher ist als je zuvor. Da die Gaming-Grafikkarten von Nvidia nicht nur Mangelware sind, hat der Hersteller auch Probleme, Rechenzentrumslösungen zu liefern, deren Chips von TSMC hergestellt werden. Dies ist bei Partnern teilweise klar, wie der monatliche Bericht von Gigabyte kürzlich gezeigt hat. Dank neuer PC-Hardware stieg der Umsatz im November 2020 gegenüber November 2019 um 78 Prozentbei MSI war es über 40 Prozent. Die einzige echte Neuheit: Grafikkarten.

Nvidia setzt weiterhin auf Samsung

Nvidia ist offenbar unter den gegenwärtigen Umständen mit Samsung zufrieden. Die Chips anderer Ampere-Grafikkarten, die sich vermutlich auf kommende Ti-Lösungen sowie mögliche Super-Refresh-Modelle im Laufe des Jahres beziehen könnten, werden laut Korea weiterhin von Samsung stammen.

Schnelle Verfügbarkeit in Mengen, aber auch der Preis sollte eine Rolle spielen – TSMC kann derzeit auch nicht anbieten. Die Anlagen der weltweit größten Gießerei laufen auf Hochtouren, Chips sind in unzähligen Produkten enthalten und selbst diese sind weitgehend nicht verfügbar. Darüber hinaus soll TSMC gerade die Preisschraube gedreht oder Rabatte eingestellt haben, was letztendlich dasselbe bedeutet: Es wurde zu Beginn der Woche in asiatischen Medien gesagt. Im Allgemeinen wurde TSMC immer als teurere Gießerei angesehen, aber angesichts der besten Leistung, die sie sich bisher leisten konnten.