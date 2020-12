Frankreich: Besorgnis über Macrons Gesundheit nach einer Koronainfektion

Die Koronainfektion des französischen Präsidenten Macron ist schwerwiegender als bisher angenommen. Sollte sich seine Krankheit verschlimmern, würde ein Nachfolgeplan in Kraft treten. In einem Video spricht Macron von einem „Moment der Unaufmerksamkeit“.

D.Der mit dem Coronavirus infizierte französische Präsident Emmanuel Macron zeigt schwerwiegendere Symptome als ursprünglich bekannt. Macron hat Fieber, Husten und starke Erschöpfung, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal.

Der Vorsitzende des wissenschaftlichen Korona-Beirats der Regierung, Jean-François Delfraissy, sagte dem Sender BFM-TV, dass die Krankheit des Präsidenten zeigt, dass die Lungenkrankheit Covid-19 jeden betreffen könnte – jung oder alt. “Das Virus bleibt vorhanden und es besteht ein Risiko, daher muss sich jeder an die Distanzregeln halten”, warnte Delfraissy.

Macron hat sich im Jagdschloss La Lanterne am Rande des Schlossgartens von Versailles, der Wochenendresidenz des französischen Präsidenten, isoliert. Das Staatsoberhaupt hatte sich dort seit seiner Wahl 2017 oft mit seiner Frau Brigitte zurückgezogen. In dem 1787 aus der Zeit Ludwigs XVI. Erbauten Palast. Er sollte auch seinen 43. Geburtstag am Montag verbringen. Seine 67-jährige Frau Brigitte blieb im Elysée-Palast in Paris unter Quarantäne.

In einem Video auf Twitter sagte Macron wenig später, dass er nach seinem positiven Quarantänetest weiterarbeiten werde, wenn auch langsamer. Er verfolgt jedoch weiterhin wichtige Themen wie das Corona-Krisenmanagement im Land oder die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über einen Brexit-Handelspakt. Ihm geht es gut. Macron dankte seinen Landsleuten für ihr Mitgefühl. Seine Infektion zeigt, dass jeder krank werden kann. Möglicherweise hat er sich durch einen “Moment der Unaufmerksamkeit” mit dem Virus infiziert.

Senatspräsident als möglicher Interimspräsident vorgesehen

Sollte sich die Covid 19-Krankheit von Macron so verschlimmern, dass er sein Amt nicht mehr ausüben konnte, würde ein Nachfolgeplan in Kraft treten. Dann würde die Nummer zwei im Staat vorübergehend das offizielle Geschäft übernehmen. Nach Artikel 7 der französischen Verfassung von 1958 ist dies der Präsident des Senats. Im Moment ist es der konservative Gérard Larcher von der größten Oppositionspartei Les Républicains.

Der 71-jährige Larcher hätte die volle Befugnis als Interimspräsident – mit zwei Ausnahmen: Er konnte weder ein Referendum organisieren noch die Nationalversammlung auflösen.

Wenn der Präsident des Senats ebenfalls nicht teilnehmen kann, sieht die Verfassung vor, dass „die Regierung“ das Tagesgeschäft übernehmen muss. Wer genau das Ruder übernimmt, wurde nicht formuliert. Es wäre wahrscheinlich Premierminister Jean Castex als höchstes Regierungsmitglied.

Die Regierung verspricht Transparenz über Macrons Gesundheit

Die Regierung geht davon aus, dass Macron Ende letzter Woche auf dem EU-Gipfel infiziert worden sein könnte. Aufgrund der großen Anzahl seiner Kontakte ist dies jedoch nicht zu beweisen. Nachdem Macrons positives Testergebnis bekannt wurde, gingen einige Spitzenpolitiker aus Frankreich und der EU vorsorglich in Quarantäne – darunter der spanische Premierminister Pedro Sánchez und der EU-Ratspräsident Charles Michel.

Die Regierung hat “Transparenz” über Macrons Gesundheit versprochen. Dies ist jedoch nicht unumstritten: Der Vorsitzende der französischen Zentrumspartei UDI, Jean-Christophe Lagarde, wünschte sich mehr Diskretion. “Ich bevorzuge, dass es weniger Kommunikation und eine Lüge gibt, wie es bei Mitterrand und Chirac der Fall war”, sagte der Vorsitzende, dessen Oppositionspartei mit Macron zusammenarbeitet.

Der frühere sozialistische Präsident François Mitterrand machte in den 1980er Jahren aus seinen Rückenschmerzen und seinem Krebs ein Staatsgeheimnis, um nicht schwach zu wirken. Die degenerative Nervenkrankheit des ehemaligen Präsidenten Jacques Chirac wurde erst 2011 durch einen Pressebericht bekannt und starb letztes Jahr.

Gesundheitsbehörde warnt vor “epidemischem Wiederaufleben”

Angesichts der bevorstehenden Weihnachtsferien äußerte die französische Gesundheitsbehörde auch “Besorgnis” über das jüngste “Wiederaufleben der Epidemie”. Die Behörde stellte “eine Zunahme der Ausbreitung des Virus” fest, nachdem die Anzahl der Infektionen anfänglich stagniert hatte. Die Gesundheitsbehörde warnte, dass die Situation vor den Ferien mit ihrer großen Anzahl von Begegnungen besonders riskant sei.

Am Donnerstagabend wurden in Frankreich innerhalb von 24 Stunden mehr als 18.000 Neuinfektionen registriert. Der Epidemiologe Arnaud Fontanet warnte den Fernsehsender BFM-TV vor einer dritten Sperrung im Januar, wenn sich die Franzosen an den Feiertagen nicht diszipliniert verhalten. Laut einer Umfrage des Senders RTL und der Orange-Gruppe möchten 68 Prozent der Bürger an Heiligabend keine Maske tragen, obwohl Virologen dies empfehlen.

Aufgrund der seit Ende Oktober strengen Sperrung ging die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich zunächst deutlich zurück, und auch der Druck auf die Krankenhäuser ließ nach. Alle Geschäfte sind seit Ende November wieder geöffnet, und auch die Ausreisebeschränkungen wurden gelockert. Die Franzosen dürfen zu Weihnachten zu ihren Familien reisen.