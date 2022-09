Gorbatschow: Wladimir Putin lehnt die Beerdigung des ehemaligen sowjetischen Führers ab

Sprecher Dmitri Peskow sagte, dass „Putins Arbeitsplan es ihm nicht erlauben werde, an der Abschiedszeremonie von Gorbatschow am 3. September teilzunehmen“, und fügte hinzu, dass der russische Präsident heute das zentrale klinische Krankenhaus besucht habe, um Gorbatschow Respekt zu erweisen und Blumen in der Nähe des Sarges niedergelegt habe.

Am Samstag soll eine öffentlich zugängliche Abschiedszeremonie für Gorbatschow stattfinden, gefolgt von der Beerdigung am selben Tag auf dem Nowodewitschi-Friedhof in Moskau.

Ob Gorbatschow, dem die Beendigung des Kalten Krieges zugeschrieben wird, mit einem Staatsbegräbnis geehrt wird, ist unklar. Anders als der Kreml nach dem Tod des ehemaligen Präsidenten Boris Jelzin im Jahr 2007 hat die russische Regierung in einer Erklärung zum Tod Gorbatschows am Mittwoch keine Pläne für ein Staatsbegräbnis angekündigt.

„Es wird Elemente eines Staatsbegräbnisses geben“, sagte Peskow am Donnerstag. „Es wird eine Ehrengarde geben und eine Abschiedszeremonie stattfinden. Der Staat wird bei der Organisation helfen“, fügte er hinzu, ohne eine Erklärung oder Details zu geben, inwiefern sich dies von der gewöhnlichen Staatsbestattung unterscheiden würde.

Gorbatschow werde neben seiner 1999 verstorbenen Frau Raisa beerdigt, teilte das russische Staatsmedium RIA Novosti Anfang dieser Woche unter Berufung auf die Gorbatschow-Stiftung mit. Der historische Friedhof ist die letzte Ruhestätte vieler namhafter Russen, darunter die Schriftsteller Michail Bulgakow, Anton Tschechow und Nikolai Gogol, die Komponisten Sergei Prokofjew und Dmitri Schostakowitsch sowie die ehemaligen Machthaber Jelzin und Nikita Chruschtschow. Gorbatschow ist in den letzten Jahren kritischer gegenüber Putin und seinem zunehmend restriktiven Regime geworden, als er die Welt bereist, um Redefreiheit und Demokratie durch seine Stiftung zu fördern. In der Zwischenzeit Putin wirft Gorbatschow vor für das Verschwinden der UdSSR, das er als „größte geopolitische Katastrophe“ des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und während Gorbatschow selbst Putins Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, nicht kommentiert hat, hat seine Stiftung zu Friedensgesprächen aufgerufen und gesagt: „Es gibt nichts Wertvolleres auf der Welt als Menschenleben“. Nur eine Handvoll moderner russischer Führer haben keine Staatsbegräbnisse gehabt. Der letzte, dem diese Ehre verweigert wurde, war Chruschtschow, der 1964 nach seinen Versuchen, die stalinistischen Reformen zurückzudrängen, abgesetzt wurde und 1971 starb, nachdem er in Einzelhaft gelebt hatte Demonstrationen. READ Biden verspricht, die US-Finanzmittel für den Klimawandel für Entwicklungsländer zu verdoppeln Putins Reaktion auf den Tod von Gorbatschow hätte nicht unterschiedlicher sein können als nach dem Tod von Jelzin, dem Mann, der ihn als seinen Nachfolger auswählte, als er ein wenig bekannter ehemaliger KGB-Agent war. Als Jelzin 2007 starb, setzte Putin fast sofort eine Sonderkommission zur Organisation eines Staatsbegräbnisses ein, erklärte einen Tag der Staatstrauer und befahl, Flaggen auf Halbmast zu hissen. Alle russischen Fernseh- und Radiosender wurden aufgefordert, Unterhaltungsprogramme abzusagen und die Beerdigung live zu übertragen. Dutzende ausländischer Würdenträger und ehemaliger Weltführer nahmen teil, darunter die ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush, die ehemaligen britischen und kanadischen Premierminister John Major und Jean Chretien sowie der ehemalige deutsche Präsident Horst Köhler. Währenddessen wird Gorbatschow bei seiner Beerdigung wahrscheinlich nicht viele ausländische VIP-Gäste empfangen. Als Vergeltung für westliche Sanktionen, die von westlichen Ländern während des Krieges gegen die Ukraine gegen Russland verhängt wurden, verbot Moskau Hunderten von ausländischen Beamten die Einreise nach Russland. Die lange Liste der Führer, die derzeit aus dem Land ausgeschlossen sind, umfasst US-Präsident Biden Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin, Der britische Premierminister Boris Johnson und ihre Vorgängerin Theresa May sowie ihre wahrscheinliche Nachfolgerin Liz Truss, der japanische Premierminister Fumio Kishida, der kanadische Premierminister Justin Trudeau und viele andere.