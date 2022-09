30 Filme und Shows im September 2022

Im Zeitalter hybrider Arbeitskräfte verlassen sich viele von uns auf Streaming-Plattformen auf der Suche nach Ablenkung, Flucht oder einfach nur Unterhaltung. Mit einem neuen Monat kommen neue Möglichkeiten, Talente, Kollaborationen und glänzende Neuerscheinungen, in denen wir uns verlieren.

Von Herr der Ringe Vorläufer Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zur Chronik der Unruhen in Delhi von 1984 JogiHier ist eine Liste dessen, was diesen Monat auf allen Plattformen herauskommt.

Netflix

Fabulous Lives of Bollywood Wives Staffel 2

Wann: 2. September

Staffel 2 der Serie folgt weiterhin Bhavana Panday, Maheep Kapoor, Neelam Kothari Soni und Seema Kiran Sajdeh bei ihrem Weg durch Karrieren, Liebe und Freundschaft.

Indian Predator: Das Tagebuch eines Serienmörders

Wann: 7. September

Als die Polizei, die den Mord an einem Journalisten untersucht, seinen Verdächtigen findet, betrachtet sie den Fall als abgeschlossen. Bis ein geheimes Tagebuch 13 weitere Opfer andeutete – und möglichen Kannibalismus. Diese Dokumentarserie zeichnet das Leben des Mörders und mutmaßlichen Kannibalen Raja Kolander nach.

Cobra Kai Staffel 5

Wann: 9. September

Im Karatekind II Im Roadtrip-Stil reisen Johnny (William Zabka) und Robby (Tanner Buchanan) nach Mexiko, auf der Suche nach Miguel (Xolo Mariduena), der zufällig nach seinem eigenen Vater sucht.

Jogi

Wann: 16.09

Ali Abbas Zafars Drama spielt während der Unruhen in Delhi 1984 und spielt Diljit Dosanjh, Kumud Mishra und Zeeshan Ayyub in den Hauptrollen.

Jamtara Staffel 2

Wann: 23.09

Amit Sial, Monika Panwar und Sparsh Srivastav kehren für Staffel 2 der Show zurück, die einer Gruppe von Männern folgt, die eine lukrative Phishing-Operation durchführen.

Blond

Wann: 28.09

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Joyce Carol Oates aus dem Jahr 2000 und ist eine fiktive Version des Lebens der Schauspielerin Marilyn Monroe. Unter der Regie von Andrew Dominik sind Ana de Armas, Adrien Brody und Bobby Cannavale in den Hauptrollen zu sehen.

Amazon Prime-Video

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Wann: 2. September

Basierend auf JRR Tolkien Der Herr der Ringe und seinen Anhängen spielt die Show vor Tausenden von Jahren Der Hobbit und zeichnet das Schmieden der Ringe der Macht und den Aufstieg des Dunklen Lords Sauron nach.

Gute Nacht Mama

Wann: 16.09

Der Horrorfilm ist ein Remake des gleichnamigen österreichischen Films aus dem Jahr 2014 und folgt Zwillingsbrüdern, die im Haus ihrer Mutter ankommen und ihr Gesicht von einer kürzlich durchgeführten Schönheitsoperation mit Verbänden bedeckt vorfinden. Sie beginnen allmählich zu vermuten, dass die Frau darunter vielleicht doch nicht ihre Mutter ist.

Der Exorzismus meines besten Freundes

Wann: 30.09

Die Freundschaft zwischen den Klassenkameraden Abby (Elsie Fisher) und Gretchen (Amiah Miller) wird auf die Probe gestellt, als einer von ihnen von einer übernatürlichen Wesenheit besessen ist. Die Horrorkomödie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Grady Hendrix.

Stern Disney Plus

Cuttputli

Wann: 2. September

In dieser Neuverfilmung des Krimis von 2018 Ratsasan, Ein Polizist (Akshay Kumar) arbeitet daran, einen Kindesentführungsring in seiner Stadt aufzudecken.

Pinocchio

Wann: 8. September

Eine Live-Action-Adaption von Walt Disneys Zeichentrickfilm von 1940 Pinocchio Film, dieses Musical wird von Robert Zemeckis inszeniert und die Stars Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans, Joseph Gordon-Levitt und Keegan-Michael Key.

Andor

Wann: 12. September

Ein Vorläufer zu Krieg der Sterne Spin-Off-Film RogueOne, Die Serie folgt dem Rebellenspion Cassian Andor (Diego Luna), seinen prägenden Jahren und den schwierigen Missionen, die er unternimmt.

Dahan

Wann: 16.09

Die neunteilige Horrorserie mit Tisca Chopra und Saurabh Shukla in den Hauptrollen erforscht verfluchte Höhlen, verborgene Schätze und generationenübergreifende Geheimnisse.

AppleTV+

Fett gedruckt

Wann: 9. September

Die ehemalige First Lady Hillary Rodham Clinton und ihre Tochter Chelsea Clinton sprechen in dieser achtteiligen Dokumentarserie über New York mit den Frauen, die sie inspirieren, darunter Gloria Steinem, Dr. Jane Goodall, Mariska Hargitay, Goldie Hawn und Megan Thee Stallion Times Bestseller, Das Buch der tapferen Frauen.

Sydney

Wann: 23.09

Der Dokumentarfilm ist eine Hommage an Sidney Poitiers Vermächtnis nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Filmemacher und Aktivist im Zentrum der Bürgerrechtsbewegung. Unter der Regie des Oscar-nominierten Reginald Hudlin enthält er Interviews mit Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand und Spike Lee.

Das größte Bierrennen aller Zeiten

Wann: 30.09

Chickie Donohue (Zac Efron) beschließt, an die Front des Vietnamkriegs zu reisen, um den Soldaten ein kleines Stück Heimat zu bringen – ihre Lieblingsdose amerikanisches Bier. Der Film basiert auf dem Bestseller der New York Times, Das größte Bierrennen aller Zeiten: Eine Erinnerung an Freundschaft, Loyalität und Krieg.

BookMyShow-Feed

Hackfleischbetrieb

Wann: 2. September

Der Kriegsfilm zeichnet die alliierte Invasion Siziliens im Jahr 1943 nach, bei der die Briten deutschen Truppen vorgaukelten, sie würden Griechenland und Sardinien überfallen, sie von ihrer Heimatbasis weglocken und dann angriffen. Basierend auf Ben Macintyres Buch, das die Ereignisse dieser Operation aufzeichnet, spielen die Filmstars Colin Firth, Matthew Macfadyen, Johnny Flynn und Jason Isaacs.

Jurassic World: Dominion

Wann: 7. September

Vier Jahre nach den Ereignissen von gefallenes Königreich, Dinosaurier leben jetzt neben Menschen, während ein Genomikunternehmen in eine finstere Verschwörung verwickelt sein könnte. Chris Pratt und Bryce Dallas Howard wiederholen ihre Rollen im dritten und letzten Film der jurassische Welt Trilogie, während Jurassic Park Auch die Stars Laura Dern, Sam Neill und Jeff Goldblum kehren zum Franchise zurück.

Waisenkind: Erster Mord

Wann: 9. September

Das Prequel zum Film von 2009 Verwaist zeichnet die mörderischen frühen Jahre von Leena Klammer (Isabelle Fuhrman) nach.

Indien

Wirbel

Wann: 30.09

In diesem Film von Gaspar Noé kämpft ein älteres Pariser Ehepaar mit nachlassender geistiger und körperlicher Gesundheit.

MX-Reader

Shiksha Mandal

Wann: 15.09

Die Krimidramaserie zeichnet einen der größten Betrügereien Indiens bei der medizinischen Aufnahmeprüfung nach. Darin sind Gulshan Devaiah, Gauhar Khan und Pawan Malhotra zu sehen.

SonyLIV

Collegeromantik 3

Wann: Bestimmt werden

Die Show zeichnet die verschiedenen Beziehungen auf, die Schüler erleben, und was es braucht, um sie aufrechtzuerhalten. Erstellt von The Viral Fever, spielen darin Gagan Arora, Apoorva Arora, Keshav Sadhna, Shreya Mehta, Nupur Nagpal, Jahnvi Rawat und Eklavey Kashyap.

Kobra

Wann: Bestimmt werden

Ein Mathegenie begeht Verbrechen unter dem Codenamen Cobra. Geschrieben und inszeniert von R. Ajay Gnanamuthu, spielen die Filmstars Miya, Mamukkoya, KS Ravikumar, Renuka, Babu Antony, Padmapriya Janakiraman, Robo Shankar, Kanika, Roshan Mathew und Poovaiyar.

Lionsgate-Spiel

weißer Elefant

Wann: 2. September

Ein Gangsterboss (Bruce Willis) befiehlt seinem Vollstrecker Gabriel (Michael Rooker), ein Attentat zu verüben. Es scheitert, nachdem Gabriel stattdessen versucht, einen Polizisten (Olga Kurylenko) zu retten. Wird er lebend herauskommen oder wird er bestraft?

P – Tal (Staffel 2)

Wann: 2. September

Eine Adaption des Erfolgsspiels Pussy-TalDie Serie folgt den Leuten, die in einem Stripclub im Mississippi-Delta arbeiten.

Eros jetzt

Sechs

Wann: 2. September

Der bengalischsprachige Krimi zeichnet eine mörderische Verschwörung nach. Darin sind Tariq Anam Khan, Iftakhher Ahmad Fahmi, Sadia Islam Mou, Yash Rohan und Shohel Mondol zu sehen.

Haha

Gesuchter PanduGott

Wann: 2. September

Als Pandu (Sunil) aus dem Gefängnis entkommt, kündigt die Polizei eine Belohnung von Rs 1 crore für jeden an, der Informationen über ihn hat. Die Summe zieht Menschen an, die sie gerne erhalten.

Hayu

Echte Freundinnen in Paris Staffel 1

Wann: 8. September

Sechs amerikanische Frauen in ihren Zwanzigern packen ihre Koffer und ziehen nach Paris. Dort erleben sie romantische Begegnungen, kommen wieder zusammen und genießen die Spontaneität, die mit dem Leben in einer aufregenden neuen Stadt einhergeht.

Raising a Fucking Star Staffel 1

Wann: 8. September

Die Dokuserie folgt vier Familien im ganzen Land, während Bühneneltern vor nichts zurückschrecken, um ihre Kinder zu großen Stars zu machen.

Entdeckung+

Hammer Haus

Wann: 2. September

Die Dokuserie zeichnet die beunruhigenden Anschuldigungen auf, die gegen den Schauspieler Armie Hammer erhoben wurden, darunter Vorwürfe von Missbrauch und Kannibalismus.