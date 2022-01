Google droht Klage wegen angeblichen Trackings

In der jüngsten Salve gegen Google von Alphabet wurde eine Klage eingereicht, in der behauptet wird, der Big Tech-Riese habe die Standorte von Kunden aufgezeichnet, nachdem Benutzer versucht hatten, das Tracking des Unternehmens in ihren Webbrowsern und Smartphones auszuschalten.

Tee Klageeingereicht am Montag (24. Januar) beim Superior Court of the District of Columbia, behauptet, dass das Standortverfolgungssystem von Google so konstruiert ist, dass es den Nutzern unmöglich ist, sich abzumelden, und dass Google die Nutzer in die Irre geführt hat, wie die Datenschutzeinstellungen sie schützen könnten Daten innerhalb von Apps und auf Geräteebene auf Android.

Darüber hinaus bezieht sich die 43-seitige Klage, in der Google behauptet, auf irreführendes Design mit dunklen Mustern, um Benutzer dazu zu zwingen, Entscheidungen zu treffen, die ihren eigenen Interessen zuwiderlaufen.

„Zu diesen Praktiken gehören in die Privatsphäre eingreifende Standard-Standorteinstellungen, schwer zu findende Standorteinstellungen, irreführende Beschreibungen von Standorteinstellungen, wiederholtes Anstupsen, um Standorteinstellungen zu aktivieren, und unvollständige Offenlegungen der Erfassung und Verarbeitung von Standortdaten durch Google“, heißt es in der Beschwerde.

Da Standortdaten für Googles profitables Werbegeschäft von zentraler Bedeutung sind, hat das Unternehmen einen finanziellen Anreiz, Benutzer davon abzubringen, den Zugriff auf diese Daten zu verweigern, heißt es in der Klage.

„…Google hat eine Reihe betrügerischer und unlauterer Praktiken angewendet und wendet sie weiterhin an, um die ‚Einwilligung‘ der Benutzer zur Nachverfolgung zu erlangen und es den Benutzern nahezu unmöglich zu machen, dies zu unterbinden“, heißt es in der Beschwerde.

Ähnliche Klagen werden vor den Gerichten der Bundesstaaten Indiana, Texas und Washington eingereicht, berichtete das Wall Street Journal (WSJ).

Laut WSJ bestritt Google die Behauptungen.

„Die Generalstaatsanwälte bringen einen Fall vor, der auf ungenauen Behauptungen und veralteten Behauptungen über unsere Einstellungen basiert“, sagte Google-Sprecher José Castañeda per WSJ. „Wir haben schon immer Datenschutzfunktionen in unsere Produkte eingebaut und robuste Kontrollen für Standortdaten bereitgestellt. Wir werden uns energisch verteidigen und den Rekord richtigstellen.“

Diese jüngste Klage kommt weniger als zwei Wochen, nachdem die österreichische Datenschutzbehörde entschieden hat, dass die kontinuierliche Nutzung von Google Analytics gegen das europäische Datenschutzgesetz, die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), verstößt, eine Entscheidung, die erhebliche Auswirkungen auf US-Cloud-Dienste haben könnte.

Weiterlesen: Google Analytics verstößt gegen das Datenschutzrecht