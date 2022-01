PS5 Restock 26. Januar 2022: Wo auf Lager zu kaufen? (USA, Großbritannien)

Es ist Mittwoch, was bedeutet, dass wir in die spätere Phase der Woche übergehen, in der die meisten sind PS5 Aufstockungen finden in den USA und Großbritannien statt. Die meisten Augen bleiben auf Amazon gerichtet, das in der Vergangenheit PS5-Aktien am Ende jedes Monats fallen ließ. Es gibt jedoch noch einige andere Orte, die hoffnungsvolle Käufer beachten sollten. Dies ist das PSLS PS5 Restock Update für den 26. Januar 2022.

Welche US-Läden haben PS5-Lager für heute, den 26. Januar?

US-PS5-Konsolen-Restock-Update

Für heute, den 26. Januar 2022, Amazonas zieht die meiste Aufmerksamkeit von denen auf sich, die auf einen US-PS5-Drop hoffen. Der Einzelhändler hat PS5-Disc- und Digital Edition-Systeme (ohne Bundles) Ende der vergangenen Monate fallen gelassen, und so viele hoffen, dass dies für Ende Januar wiederholt wird. Dies wird jedoch nicht offiziell angekündigt und es gab kein Leck, sodass es immer noch möglich ist, dass Amazon keine Lagerbestände hat. Bleiben Sie hoffnungsvoll, aber seien Sie nicht zu enttäuscht, wenn es nicht klappt!

Wenn Sie Ihr Interesse noch nicht bekundet haben, eine PS5 direkt im PlayStation Store zu kaufen, Hier ist die Verbindung. Dies steht PSN-Mitgliedern in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg offen. Wir empfehlen, es jetzt zu erledigen, da es Gerüchte gibt, dass E-Mails in der nächsten Woche oder so verschickt werden!

Diejenigen, die unbedingt so schnell wie möglich eine PS5 bekommen möchten, sind immer noch auf Gedeih und Verderb Ebay Verkäufer. Zum Glück funktioniert der Tipp, die vielen Angebote nach „Jetzt kaufen“ und „Neu gelistet“ zu sortieren, immer noch gut, um die besten Angebote zu finden und den dummen Scalper-Preisen auszuweichen. Verwenden Sie auch eine Preisobergrenze!

Ziel – Der Drop im Geschäft erfolgte am 21. Januar.

Walmart – Restock erfolgte online am 13. Januar.

BJs – Bundle-Auffüllung erfolgte am 19. Januar.

PS Direct – PSN-Benutzer können sich registrieren Hier für eine Kaufgelegenheit.

Amazon – Restock noch nicht angekündigt, aber vor Ende des Monats erwartet.

Best Buy – Surprise Drop fand am 20. Januar statt.

GameStop – Restock fand am 21. Januar online statt.

US-PS5-Zubehör-Restock-Update

Während Systeme überall ausverkauft sind, ist PS5-Zubehör erhältlich. Schauen Sie sich die obigen Links für unsere empfohlenen Peripheriegeräte an, die dazu beitragen, das Konsolenerlebnis der nächsten Generation zu verbessern.

Welche britischen Geschäfte haben PS5-Lager für heute, den 26. Januar?

Hier gibt es leider keine Überraschungen! Ebay ist heute, am 26. Januar, wieder einmal die richtige Anlaufstelle für britische PS5-Aktien. Sortieren Sie nach „Neu gelistet“ und „Jetzt kaufen“, um die besten Angebote zu finden, mit einem Preislimit, das implementiert ist, um zu verhindern, dass dumme Scalper-Listings auftauchen.

Für diejenigen, die es im obigen US-Bereich verpasst haben, können Sie sich für die Chance anmelden, eine PS5 direkt im PlayStation Store zu kaufen. PSN-Mitglieder mit Sitz in Großbritannien, den USA, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg können ihr Interesse anmelden Hier.

Was einen PS5-Drop von Amazon UK angeht, gibt es noch kein Wort über die nächste Auffüllung. Wir werden unsere Leser jedoch auf jeden Fall darüber informieren, wenn sich Änderungen ergeben.

