Golf-Europe und die USA mischen die Duos für den Ryder Cup in vier Bällen auf

Die europäischen und amerikanischen Ryder-Cup-Kapitäne haben am Freitag ihre morgendlichen Vierer-Kader für die vier Bälle am Nachmittag überarbeitet, um sicherzustellen, dass alle in ihren 12-Mann-Kadern die Action in der Whistling Straits sehen konnten. US-Kapitän Steve Stricker entschied sich trotz der dominierenden 3:1-Vierspiele, seine Duos aufzumischen, indem er Dustin Johnson und Olympiasieger Xander Sc Chaudele gegen den Briten Paul Casey und den Ryder-Cup-Neuling Österreichs Bernd. Wiesberger schickte, der die Vormittagssitzung verpasste.

Johnson hatte sich am Morgen mit Collin Morikawa zusammengetan und Sc Chaudele hatte sich am Morgen mit Patrick Cantlay zusammengetan. Bryson DeChambeau und Scottie Scheffler, die dieser Gruppe auf einem sonnigen Tie-Style-Layout folgen werden, werden hier beide ihre erste Aktion gegen Spaniens Weltranglistenerste Jon Rahm und den Briten Tyrrell Hatton erleben.

Tony Finau und Harris English, die ebenfalls die Vormittagssession für die USA verpasst haben, treffen auf den Nordiren Rory McIlroy und den Iren Shane Lowry. Als letztes treffen Justin Thomas und Patrick Cantlay auf den Briten Tommy Fleetwood und den Norweger Viktor Hovland.

